До 11 мая жителям Московской области рекомендовано носить маски или респираторы в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях.

С 12 мая, согласно постановлению губернатора области Андрея Воробьёва, рекомендация превратиться в обязательство — штраф за отсутствие маски в общественном месте составит 4000 рублей, в соответствии с подмосковным КоАП. Контролировать ношение масок будут полиция, ГИБДД и другие правоохранительные и надзорные органы. Масочный режим введён по предписанию главного государственного санитарного врача по Московской области.

Все подмосковные аптеки должны обеспечить наличие масок и ежедневно отчитываться о запасе муниципальным властям, а также «принять меры по поддержанию цен на маски», говорится в постановлении. Правительство региона обязано обеспечить производство и поставку масок и иных средств защиты органов дыхания в государственную аптечную сеть «Мособлмедсервис», а также содействовать аптекам в их приобретении.

Аптеки «Мособлмедсервиса» есть в Андреевке и в Ржавках, но, согласно сайту сети, эти аптеки «временно не работают». Дозвониться по указанным телефонам не удалось.

На 2 мая в государственных аптеках уже создан месячный запас масок, сообщила пресс-служба губернатора. Маски появились и в местных сетевых магазинах Солнечногорского округа — «Матроскин», «МЭТР» и «Выстрел».

Возможно, на продажу масок в одни руки введут ограничения: «Я дал команду главам (муниципалитетов) прозвонить каждую аптеку и убедиться, что маски есть, и установить регламент продаж, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала „360 Подмосковье“. — Если их действительно много, в чем я сомневаюсь, то не нужно ограничивать. Если по-прежнему ограниченное количество, то нужно установить стандарт — 10-20 масок чтобы человеку продавали».

За изменением цен на маски будет следить областная антимонопольная служба, а именно за ценами на простейшие маски: медицинские двух-, трёх-, четырехслойные нестерильные одноразовые маски из нетканых материалов на резинках/завязках. Остальные — маски с клапанами, фильтрами, орнаментом, декором, детские маски, с рисунками и другие — выведены из-под ценового контроля.

Масками и респираторами льготно обеспечат граждан определённых категорий — список категорий должны разработать в ряде министерств Московской области до 7 мая. Остальным придётся оплачивать выход на улицу из своего кармана.

Отдельно поставлено на контроль обеспечение масками волонтёров, в том числе для раздачи жителям. Порядок этой раздачи также будет разработан.

Акция по бесплатной раздаче масок проходит в Подмосковье уже две недели. По словам Воробьёва, за это время раздали полмиллиона масок, он дал команду раздать еще столько же — тем, у кого нет масок и возможности их купить. Раздают маски волонтеры на пересадочных узлах и сотрудники ГИБДД, а пассажирам общественного транспорта их вручают инспекторы Минтранса и Росгвардии при проверке пропусков. Как докладывают власти Солнечногорска, там полицейские при ежедневном патрулировании уже «проводят профилактические беседы с гражданами и вручают им маски».