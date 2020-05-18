В мэрии обсуждается изменение правовых актов, которое обяжет все магазины не пускать внутрь покупателей без масок и перчаток. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Некоторые магазины уже перестали обслуживать клиентов без средств защиты, но официально они не обязаны делать это.

С 12 мая в общественном транспорте, в магазинах и на работе всех обязали носить маски и перчатки. За несоблюдение правила могут оштрафовать на 4000 рублей. Предупреждение для покупателей о необходимости использовать маску и перчатки висит на входе во все крупные магазины, но реакция магазинов на нарушителей разная.

Например, в «Атаке» предлагают сначала приобрести у них маску. В «Пятёрочках» при входе работник предупреждает, что без маски вход и обслуживание запрещены. В «Дикси» требуют только маски, которые можно купить, а про перчатки не спрашивают. В «Десяточке» и «Перекрёстках» на входе раздают дешёвые полиэтиленовые перчатки.

В «Перекрёстке» могут не обслужить без маски: так, группа молодых людей уговаривала кассира обслужить их, но и обслужили только после того, как они надели маски и взяли бесплатные перчатки из овощного отдела.

Расскажите, как контролируют посетителей в магазине рядом с вашим домом.