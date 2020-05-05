Когда нет требований властей об обязательном ношении масок, такие требования могут устанавливать сами магазины. Например, с 23 апреля в гипермаркетах «Глобус» запретили вход без масок — их продают на входе. Магазин объясняет это решение просьбами покупателей. Информация об этом правиле размещена на сайте «Глобуса». По мнению юриста, этого достаточно.

По информации «Коммерсанта» Metro и «Магнит» ввели ограничения в регионах, где есть указы администрации. Billa, «Лента», «Вкусвилл», «Пятерочка» и «Перекресток» пока только рекомендуют носить маски без строгих ограничений, а в «Азбуке вкуса» посетителям в маске дается скидка по клубной карте.