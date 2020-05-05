На входе в магазин «Магнит» в корпусе 1106Е появилось предупреждение, что с 11 мая будет запрещено «посещение торговых объектов без масок». В качестве основание приводится некое постановление №50-р от 30.04.2020. Единственное постановление с таким номером и датой, которое нам удалось найти, это постановление губернатора Омской области. В Москве документов об обязательном ношении масок в магазинах пока нет. В Московской области такое постановление действует с 12 мая.
Зато на кассе в этом «Магните» продают маски по 30 рублей за штуку. Но только за наличные, а чек за покупку не выдают. Нужное количество покупателю предлагают самостоятельно достать из общего пакета.
Когда нет требований властей об обязательном ношении масок, такие требования могут устанавливать сами магазины. Например, с 23 апреля в гипермаркетах «Глобус» запретили вход без масок — их продают на входе. Магазин объясняет это решение просьбами покупателей. Информация об этом правиле размещена на сайте «Глобуса». По мнению юриста, этого достаточно.
По информации «Коммерсанта» Metro и «Магнит» ввели ограничения в регионах, где есть указы администрации. Billa, «Лента», «Вкусвилл», «Пятерочка» и «Перекресток» пока только рекомендуют носить маски без строгих ограничений, а в «Азбуке вкуса» посетителям в маске дается скидка по клубной карте.