Родился в 1970 году в Харькове, с 1972-го постоянно живёт в Москве. В 1993-м окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева (факультет промышленного и гражданского строительства, специализация — «экономика, организация и управление строительством», квалификация — инженер-строитель). Через два года окончил Московскую школу ценных бумаг, имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка в области брокерской, дилерской деятельности и доверительного управления.

Трудовую деятельность начал на строительстве жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска. Затем десять лет работал в банковской сфере, где начинал специалистом кредитного отдела и дошёл до должности начальника управления активных операций и поста заместителя председателя правления банка.

В 1998 году его пригласили на работу в Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, где в должности начальника управления экономической политики и планирования и члена правления занимался вопросами стратегии развития системы государственной поддержки малого бизнеса, разработкой и сопровождением государственной программы поддержки малого предпринимательства, экономическим анализом и бюджетированием деятельности системы Федерального и региональных фондов поддержки малого предпринимательства. Был в числе авторов ряда программ и проектов, направленных на совершенствование кредитно-финансовых механизмов развития частного бизнеса (система гарантийных фондов, банк малого бизнеса, единый центр финансовых инструментов для предпринимательства и т. д.).

С 2003-го по 2011-й — до прихода в департамент образования — руководил инвестиционной компанией, реализовывал проекты в строительной и пищевой отрасли, а также в книгоиздании — участвовал в издательских просветительских проектах для детей, отмеченных знаками «Золотой фонд прессы» (2011 г.), «Патриот России» (2010—2011 гг.), а также Государственной премией РФ в области литературы и искусства (2014 г.).

В 2012—2014 годах проходил обучение в Московском городском университете управления правительства Москвы по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации в сфере управления в образовании и контрактной системы закупок, говорится на сайте мэрии.