Мэр назначил нового министра образования вместо Исаака Калины 23.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Собянин подписал указ, которым освободил Исаака Калину от должности министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента образования и науки «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу». Он продолжит работу в должности советника мэра.

Исаак Калина возглавлял департамент образования почти десять лет, с 2010-го. Одна из его наиболее известных и неоднозначных инициатив — слияние детсадов и школ. Процесс продолжается до сих пор. В Зеленограде последнее такое слияние произошло в июне.

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Новым руководителем департамента образования мэр назначил Александра Молоткова, который с 2017 года был заместителем Калины. В департамент образования он пришёл в 2011 году. Там он занимался разработкой и комплексным сопровождением госпрограммы «Столичное образование», а также вопросами развития государственно-общественного управления в образовании и повышения уровня финансовой грамотности населения. В июле 2015 года стал начальником управления координации госпрограммы столичного департамента образования.

Родился в 1970 году в Харькове, с 1972-го постоянно живёт в Москве. В 1993-м окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева (факультет промышленного и гражданского строительства, специализация — «экономика, организация и управление строительством», квалификация — инженер-строитель). Через два года окончил Московскую школу ценных бумаг, имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка в области брокерской, дилерской деятельности и доверительного управления.

Трудовую деятельность начал на строительстве жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска. Затем десять лет работал в банковской сфере, где начинал специалистом кредитного отдела и дошёл до должности начальника управления активных операций и поста заместителя председателя правления банка.

В 1998 году его пригласили на работу в Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, где в должности начальника управления экономической политики и планирования и члена правления занимался вопросами стратегии развития системы государственной поддержки малого бизнеса, разработкой и сопровождением государственной программы поддержки малого предпринимательства, экономическим анализом и бюджетированием деятельности системы Федерального и региональных фондов поддержки малого предпринимательства. Был в числе авторов ряда программ и проектов, направленных на совершенствование кредитно-финансовых механизмов развития частного бизнеса (система гарантийных фондов, банк малого бизнеса, единый центр финансовых инструментов для предпринимательства и т. д.).

С 2003-го по 2011-й — до прихода в департамент образования — руководил инвестиционной компанией, реализовывал проекты в строительной и пищевой отрасли, а также в книгоиздании — участвовал в издательских просветительских проектах для детей, отмеченных знаками «Золотой фонд прессы» (2011 г.), «Патриот России» (2010—2011 гг.), а также Государственной премией РФ в области литературы и искусства (2014 г.).

В 2012—2014 годах проходил обучение в Московском городском университете управления правительства Москвы по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации в сфере управления в образовании и контрактной системы закупок, говорится на сайте мэрии.

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Метки:
образование и обучение, Калина Исаак Иосифович
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