Таким образом, в образовательный комплекс 853 входят уже 15 подразделений — все образовательные учреждения 9 и 11 микрорайонов, за исключением сохраняющей самостоятельность школы 719 (корпус 921А) и начальной школы в корпусе 1122, относящейся к комплексу 1528.

К школе 1528 (бывшей гимназии), расположенной в 8 микрорайоне, присоединились пять подразделений образовательного комплекса 1692 в 10 микрорайоне: два детских сада (корпуса 1004А и 1014А) и три школы (корпуса 1005А, 1016 и 1017). Три года назад рассматривалось их присоединение к школе 853, но этому воспротивились родители — теперь процесс завершился в пользу другого, территориально более отдаленного, образовательного комплекса.

В итоге гимназия 1528 состоит сегодня из 16 подразделений — это все образовательные учреждения 8 и 10 микрорайонов, включая бывшую школу для детей с особенностями здоровья в Малино (корпус 864), а также детсад в 9 микрорайоне (корпус 906А) и начальная школа в 11 микрорайоне (корпус 1122).

Новости и официальные объявления о реорганизации на сайтах школ или на их страницах в соцсетях отсутствуют, как и разъяснения целей слияния. Школа 853 при этом недавно объявила о наборе 10-х классов на будущий учебный год, в том числе социально-экономического класса в корпусе 1115. А школа 1528 еще зимой проводила собрание для родителей будущих пятиклассников в корпусе 1017.

«Зеленоград.ру» направил запрос в департамент образования с просьбой объяснить цель этих слияний и планы по дальнейшим изменениям в структуре зеленоградских образовательный учреждений.