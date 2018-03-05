Школы уже начали публиковать сроки каникул на 2018/19 учебный год согласно свежему распоряжению столичного департамента образования. Выяснилось, что при модульном режиме обучения («пять недель учёбы — неделя каникул») каникулярные дни урезали до трёх-четырёх рабочих дней: со среды до пятницы или до понедельника. Чиновники аргументируют такое решение нормативной учебной нагрузкой — у педагогов и родителей много вопросов.

Согласно распоряжению департамента образования Москвы №25р от 7 февраля 2018 года определены сроки каникул при модульном режиме обучения на 2018/19 учебный год: 10-14 октября (среда-воскресенье), 21-25 ноября (среда-воскресенье), 20-25 февраля (среда-понедельник), 10-14 апреля (среда-воскресенье), а также зимние каникулы с 30 декабря по 8 января. При этом конец учебного года назначен на 24 и 28 мая (для начальной школы и старшеклассников).



На запрос Zelenograd.ru, действительно ли сроки «модульных каникул» сокращают, в департаменте образования ответили нормативами по минимальному количеству учебных часов для разных классов (по ФГОС) и максимально допустимой нагрузки в неделю (по СанПиН).

Сроки начала и окончания каникул школы определяют самостоятельно, утверждают в департаменте, ссылаясь на соответствующий приказ Минобрнауки РФ. И тут же сообщают, что департамент ежегодно выпускает распоряжение об организации образовательного процесса, в котором устанавливает сроки каникул для школ при модульном и традиционном режимах обучения. Неясно, как согласуются два этих утверждения, но, например, школа 1557 уже приняла предложенные чиновниками сроки каникул.

Педагоги других зеленоградских школ делятся в соцсетях, что новые сроки каникул их смущают — в школьных управляющих советах родители отказываются голосовать за такие каникулы, а учителям не нравится, что пострадают предметы, попадающие по расписанию на среду, четверг и пятницу, и классы с таким расписанием отстанут от других.

Как пояснил замдиректора Городского методического центра Максим Черенков, сокращение каникул вызвано также ограничениями по количеству рабочих дней в производственном календаре и сроками начала ГИА. Школа должна выполнять образовательную программу, «недодача» часов по предметам чревата административными штрафами и судебными разбирательствами — эту тему обсуждали на днях на портале pedsovet.org. При модульном режиме и недельных каникулах количества часов не хватает, чтобы вовремя закончить учебный год, его либо нужно продлевать (что не всегда возможно — с конца мая в школах начинаются ОГЭ и ЕГЭ, а с июня летние лагеря), либо число часов не обеспечит образовательные госгарантии.

«Дети в традиционном и модульном режиме должны находиться в равных условиях (хотя бы по числу учебных дней). Тут выбор — либо часто „по пять“, либо реже „по семь“» , — считает Черенков.

Модульный режим обучения предложило в 2014 году правительство Москвы, как альтернативу режиму учёбы по четвертям или триместрам с сохранением обычных осенних, зимних и весенних каникул. Изначально модульный режим формулировали как «пять недель учёбы — неделя каникул» (или «5 + 1»). Все три режима выставили на голосование, «модули» и «четверти» разделили электорат примерно поровну, после чего власти Москвы решили оставить решение за школами: как проголосовали родители каждого конкретного учебного заведения, такие и утвердить каникулы. Шесть зеленоградских школ выбрали модульные каникулы, 13 школ — каникулы по классической схеме. В последующие годы некоторые из школ повторяли процедуру всеобщего голосования, чтобы прийти к режиму, устраивающему большинство родителей и учеников.

Выбор режима обучения и сейчас остаётся за школой по согласованию с управляющим советом, подчеркнули в департаменте образования.