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Модульные каникулы в следующем учебном году сократятся до трёх-четырёх дней 05.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Школы уже начали публиковать сроки каникул на 2018/19 учебный год согласно свежему распоряжению столичного департамента образования. Выяснилось, что при модульном режиме обучения («пять недель учёбы — неделя каникул») каникулярные дни урезали до трёх-четырёх рабочих дней: со среды до пятницы или до понедельника. Чиновники аргументируют такое решение нормативной учебной нагрузкой — у педагогов и родителей много вопросов.

Согласно распоряжению департамента образования Москвы №25р от 7 февраля 2018 года определены сроки каникул при модульном режиме обучения на 2018/19 учебный год: 10-14 октября (среда-воскресенье), 21-25 ноября (среда-воскресенье), 20-25 февраля (среда-понедельник), 10-14 апреля (среда-воскресенье), а также зимние каникулы с 30 декабря по 8 января. При этом конец учебного года назначен на 24 и 28 мая (для начальной школы и старшеклассников).

На запрос Zelenograd.ru, действительно ли сроки «модульных каникул» сокращают, в департаменте образования ответили нормативами по минимальному количеству учебных часов для разных классов (по ФГОС) и максимально допустимой нагрузки в неделю (по СанПиН).

Сроки начала и окончания каникул школы определяют самостоятельно, утверждают в департаменте, ссылаясь на соответствующий приказ Минобрнауки РФ. И тут же сообщают, что департамент ежегодно выпускает распоряжение об организации образовательного процесса, в котором устанавливает сроки каникул для школ при модульном и традиционном режимах обучения. Неясно, как согласуются два этих утверждения, но, например, школа 1557 уже приняла предложенные чиновниками сроки каникул.

Педагоги других зеленоградских школ делятся в соцсетях, что новые сроки каникул их смущают — в школьных управляющих советах родители отказываются голосовать за такие каникулы, а учителям не нравится, что пострадают предметы, попадающие по расписанию на среду, четверг и пятницу, и классы с таким расписанием отстанут от других.

Как пояснил замдиректора Городского методического центра Максим Черенков, сокращение каникул вызвано также ограничениями по количеству рабочих дней в производственном календаре и сроками начала ГИА. Школа должна выполнять образовательную программу, «недодача» часов по предметам чревата административными штрафами и судебными разбирательствами — эту тему обсуждали на днях на портале pedsovet.org. При модульном режиме и недельных каникулах количества часов не хватает, чтобы вовремя закончить учебный год, его либо нужно продлевать (что не всегда возможно — с конца мая в школах начинаются ОГЭ и ЕГЭ, а с июня летние лагеря), либо число часов не обеспечит образовательные госгарантии.

«Дети в традиционном и модульном режиме должны находиться в равных условиях (хотя бы по числу учебных дней). Тут выбор — либо часто „по пять“, либо реже „по семь“» , — считает Черенков.

Модульный режим обучения предложило в 2014 году правительство Москвы, как альтернативу режиму учёбы по четвертям или триместрам с сохранением обычных осенних, зимних и весенних каникул. Изначально модульный режим формулировали как «пять недель учёбы — неделя каникул» (или «5 + 1»). Все три режима выставили на голосование, «модули» и «четверти» разделили электорат примерно поровну, после чего власти Москвы решили оставить решение за школами: как проголосовали родители каждого конкретного учебного заведения, такие и утвердить каникулы. Шесть зеленоградских школ выбрали модульные каникулы, 13 школ — каникулы по классической схеме. В последующие годы некоторые из школ повторяли процедуру всеобщего голосования, чтобы прийти к режиму, устраивающему большинство родителей и учеников.

Выбор режима обучения и сейчас остаётся за школой по согласованию с управляющим советом, подчеркнули в департаменте образования.

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Обсуждение
Елена Лешкевич
Вчера, 18:36
хорошая новость, а то ни до кого не достучаться обычно ( а тут явное было урезание программы и выкручивались за счет уплотнения, дней явно меньше плановых в году было)

но тот вариант, что предложен - не самый лучший
пн и вт будут днями, когда учатся +4 раза
а вот ср,чт, пт - там будет недобор
тут уж как расписание ляжет)
или может быть ввели б 2 раза пн,вт учебные, а два другие раза чт, пт (тогда только ср пострадает)
Ольга Каплина
Вчера, 19:57
беспредел творят с модульными каникулами. у меня например первоклашка не может без родителей на каникулах, хоть и старший брат дома тоже на каникулах. На второй класс распланировала отпуск с мужем, график отпусков тяжело менять уже, а видимо придется. я в шоке! я вообще против модульной системы, бестолковая, особенно первая половина, только привыкли к учебе и школе и на тебе каникулы, потом опять только раскачались и опять каникулы. Если сделают 3-4 дня каникул, то многие никуда съездить не успеют. Знаю, что некоторые семьями на каникулах едут на отдых, а так получится и не дома не отдохнут полноценно и никуда не съездить. И что не нравилось в четвертной системе каникул?????????????????
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