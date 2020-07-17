В поликлиниках снова начали свободно принимать пациентов 17.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Во всех поликлиниках городской больницы возобновили плановый прием пациентов к специалистам первого уровня — терапевтам, педиатрам, офтальмологам, хирургам, стоматологам, гинекологам и урологам. К специалистам второго уровня и на процедуры при необходимости запишут эти врачи. До этого плановая амбулаторная медпомощь и консультации врачей-специалистов были ограничены. Медики призывали зеленоградцев максимально избегать визитов в поликлиники — а врачи преимущественно проводили дистанционные консультации или выходили на дом.

Также в работе больницы и ее филиалов произошли следующие изменения:

  • начали прием руководители и ведущие специалисты профильных отделений стационара
  • открылись дневные стационары в корпусе 2042 по неврологии и хирургии
  • во всех отделениях женской консультации и в КДО начался плановый прием пациенток по записи с соблюдением всех санитарных норм
  • возобновлена выдача свидетельств о рождении и полисов ОМС для малышей. Кабинет МФЦ в центре работает ежедневно с 14:00 до 17:00.

Работа отделений профилактики, спортивной медицины и реабилитации, а также плановая диспансеризация по-прежнему приостановлены до особого распоряжения, но плановая вакцинация открыта для всех. Также в режиме ограничений пока работает перинатальный центр.

Во всех отделениях созданы специальные маршруты для пациентов с симптомами ОРВИ, но в больнице настоятельно просят всех пациентов при появлении признаков вирусных инфекций оставаться дома и вызывать врача по телефону 8-499-210-03-33.

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Метки:
поликлиника, карантин, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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