Во всех поликлиниках городской больницы возобновили плановый прием пациентов к специалистам первого уровня — терапевтам, педиатрам, офтальмологам, хирургам, стоматологам, гинекологам и урологам. К специалистам второго уровня и на процедуры при необходимости запишут эти врачи. До этого плановая амбулаторная медпомощь и консультации врачей-специалистов были ограничены. Медики призывали зеленоградцев максимально избегать визитов в поликлиники — а врачи преимущественно проводили дистанционные консультации или выходили на дом.

Также в работе больницы и ее филиалов произошли следующие изменения:

начали прием руководители и ведущие специалисты профильных отделений стационара

открылись дневные стационары в корпусе 2042 по неврологии и хирургии

во всех отделениях женской консультации и в КДО начался плановый прием пациенток по записи с соблюдением всех санитарных норм

возобновлена выдача свидетельств о рождении и полисов ОМС для малышей. Кабинет МФЦ в центре работает ежедневно с 14:00 до 17:00.

Работа отделений профилактики, спортивной медицины и реабилитации, а также плановая диспансеризация по-прежнему приостановлены до особого распоряжения, но плановая вакцинация открыта для всех. Также в режиме ограничений пока работает перинатальный центр.

Во всех отделениях созданы специальные маршруты для пациентов с симптомами ОРВИ, но в больнице настоятельно просят всех пациентов при появлении признаков вирусных инфекций оставаться дома и вызывать врача по телефону 8-499-210-03-33.