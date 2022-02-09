Впрочем, городская администрация уже прислала отказ. Его объяснили формальными нарушениями процедуры подачи заявки, рассказал «Зеленоград.ру» председатель Совета Евгений Елагин. Заявка подана повторно, но организаторы ожидают, что заявка снова будет отклонена. Хотя планируемое число участников — до 50 человек, но фактически никакие уличные массовые мероприятия в Москве не проводятся.

Цель организаторов — не митинг сам по себе, а привлечение внимания к многочисленным переносам открытия детской больницы в Зеленограде. Непонятны причины переносов её открытия. Последний раз в департаменте здравоохранения обещали завершить строительные работы в двух корпусах на Каштановой аллее к концу марта, но сроки начала приема пациентов не называли. В пресс-службе горбольницы не смогли оперативно назвать сроки. Косвенно о них можно судить по закупкам оборудования для нового корпуса. Например, на исполнении находятся контракты по поставке мебели сроком до 30 июня.

История с детской больницей в Зеленограде тянется уже 15 лет. О том, что здание роддома на Каштановой аллее будет реконструировано под детскую больницу, говорили еще в 2007 году. В марте 2011 мэр Собянин поручил внести детскую больницу в адресную инвестиционную программу, чтобы в 2012 начать строительство. Тогда планировалось строить для неё отдельное здание в 17 микрорайоне.

Но проект оказался дорогим и в 2013 году вернулись к идее реконструкции двух корпусов — роддома и педиатрического — на Каштановой аллее. Тогда это решение называлось временным. Но в 2015 году такой вариант стал постоянным. Сроки открытия новой больницы постоянно сдвигались. Каждый год обещали, что в будущем году больница будет готова.

Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении и с травмами, возят обычно в тушинскую больницу им. Башляевой — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды.