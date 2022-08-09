«Поликлиника отжала себе территорию»

Забор у поликлиники в 9 микрорайоне будет, компромиссы по его расположению невозможны — он охватит всю зеленую территорию вокруг здания. В ограждении сделают три калитки и ворота. Внутри — прогулочную пешеходную дорожку, зоны тихого отдыха со скамейками и парковки на 13 машиномест. Кто сможет подъезжать к поликлинике и парковаться на её территории, пока не известно. «Вопрос пропускного режима на территории поликлиники прорабатывается», сообщили в департаменте здравоохранения.

«Поликлиника отжала себе территорию в ущерб жителям микрорайона», — писал в редакцию полтора месяца назад местный житель. Тогда забор вокруг поликлиники в корпусе 911, где с прошлого года идёт капремонт, только начали устанавливать.

Формально ограждение ставят по границе участка, отведённого поликлинике. Но поскольку она стоит посреди жилого района с давно сложившейся застройкой и коммуникациями — внутрь ограды попали деревья, газон и живая изгородь из кустарника. Забор отсекает несколько пешеходных дорожек, которые вели к поликлинике или проходили мимо неё к домам. Одна из дорожек уже превратилась в «тоннель» меж двух заборов — поликлиники и детского сада.