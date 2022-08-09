Компромиссы по расположению забора вокруг поликлиники в 9 микрорайоне невозможны — он охватит всю зеленую территорию вокруг здания. Это следует из ответов чиновников на запросы «Зеленоград.ру», а также на обращения жителей в префектуру. Формально нарушений нет, установка забора законна, но фактически у людей «отжали» часть их района, перекрыв привычные маршруты передвижения. При этом никто не понимает, зачем нужен забор поликлинике — организации со свободным доступом. А закон не обязывает его ставить. Получается, мэр Собянин одной рукой повышает комфорт жителей, когда они приходят поликлинику в качестве пациентов, а другой — уничтожает городскую среду, когда те же жители ходят мимо этой поликлиники по другим делам.
Забор у поликлиники в 9 микрорайоне будет, компромиссы по его расположению невозможны — он охватит всю зеленую территорию вокруг здания. В ограждении сделают три калитки и ворота. Внутри — прогулочную пешеходную дорожку, зоны тихого отдыха со скамейками и парковки на 13 машиномест. Кто сможет подъезжать к поликлинике и парковаться на её территории, пока не известно. «Вопрос пропускного режима на территории поликлиники прорабатывается», сообщили в департаменте здравоохранения.
«Поликлиника отжала себе территорию в ущерб жителям микрорайона», — писал в редакцию полтора месяца назад местный житель. Тогда забор вокруг поликлиники в корпусе 911, где с прошлого года идёт капремонт, только начали устанавливать.
Формально ограждение ставят по границе участка, отведённого поликлинике. Но поскольку она стоит посреди жилого района с давно сложившейся застройкой и коммуникациями — внутрь ограды попали деревья, газон и живая изгородь из кустарника. Забор отсекает несколько пешеходных дорожек, которые вели к поликлинике или проходили мимо неё к домам. Одна из дорожек уже превратилась в «тоннель» меж двух заборов — поликлиники и детского сада.
План обновлённой территории вокруг поликлиники — какой она станет после ремонта, где пройдёт забор и где сделают калитки, парковки и зону отдыха — предоставили редакции в департаменте капремонта, который контролирует ход реконструкции и установку забора.
Ограду ставят по официальным границам земельного участка учреждения и в соответствии с паспортом безопасности объекта, сообщили в горбольнице им. М.П.Кончаловского — префектура переслала туда вопросы жителей: зачем огораживать газон и деревья, ухудшая жизнь людей?
«Транзитный поток граждан по территории поликлиники не предусматривается», — ответили на запрос «Зеленоград.ру» в департаменте капремонта. И там, и в префектуре ссылаются на постановления правительства РФ от 13.03.2017 №8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минздрава РФ». Капремонт поликлиники и благоустройство её территории выполняется по проекту, согласованному в правительстве Москвы в соответствии с этими нормами. «Учреждению присвоена соответствующая категория защищенности, разработан паспорт безопасности, согласно которому прилегающая территория должна быть огорожена», — пояснили в префектуре.
Однако в числе мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов здравоохранения нет обязательной установки ограждения. нужно не давать «неправомерно проникать» на объект, проносить на него разные опасные вещи, пресекать попытки теракта. Из явно указанных обязательных мер — система видеонаблюдения. В остальном упоминаются лишь некие «инженерно-технические средства охраны», но это не обязательно забор. Тем более забор с калитками, открытыми целыми днями. Ставить такой забор, чтобы на самом деле снизить риск теракта, кажется мерой совершенно бесполезной, хоть и надежно «прикрывающей задницы» чиновников.
Что вообще может угрожать поликлинике, в которую и так свободный доступ, непонятно. Это обсуждают местные жители в чате и группах микрорайона вконтакте и телеграме.
Сам забор уже частично установили. Где-то вкопаны опоры, но не смонтированы секции. Примерно половина периметра поликлиники (в сумме это около 300 метров) пока обнесена строительным ограждением.
Отзывы зеленоградцев, в основном, скептические: «Забор растет, грустно наблюдать, как нас окружают — город становится зоной», «Зачем поликлинике вообще забор? ну ладно детский сад, чтобы дети куда не убежали, школа — уже сомнительна необходимость забора, а уж поликлиника и подавно…»
«Поликлиника это объект высокой степени опасности, — аргументирует один из читателей „Зеленоград.ру“. — В нем присутствует специальное и дорогое оборудование, сильнодействующие лекарственные, в том числе наркотические, препараты, технологические газы, как кислород и т. п., да много чего такого. Так что контроль доступа на территорию должен быть надлежащим».
На это ему отвечают: «Ну да, точно, забор с контролем-доступа-на-территорию поликлиники среди жилой застройки непременно защитит оборудование и препараты от грабителей, диверсантов и прочих нехороших людей. А может, лучше сразу зону сделать, хотя бы с КПП и пропусками?»
В соцсетях на некоторые замечания местных жителей реагирует зеленоградская администрация и столичные ведомства.
«Пространство между садом и поликлиникой и без того было глухим и тёмным местом, а ведь там рано утром в школу идут дети. Теперь еще и забор поставят, вообще, страшно ходить будет в ранние и вечерние часы» , — заметила Юлия. На это отозвался представитель префектуры: в рамках капремонта вокруг поликлиники устанавливают опоры наружного освещения для комфортного передвижения жителе в темное время суток — «Вдоль указанной пешеходной дорожки имеются элементы освещения».
На вопрос Елены о том, что забор перекроет оживлённую дорожку между поликлиникой и лесопарком, — «Будет ли сделана обходная дорожка?» — ответили в «Мосприроде»: такого не запланировано, альтернативная дорожка с твердым покрытием уже есть. «Вы хоть представляете людские маршруты через район, как люди в Крюково на работу ходили? Несколько корпусов ходили через район по диагонали, мимо хоккейной площадки и больницы. Не говоря о том, что идти в туннеле между двух заборов никто не мечтает. Зачем превращать район в гетто озаборенное?» — вступила в диалог Марина. На эти доводы никто из чиновников не ответил.
В новом заборе вокруг поликлиники предусмотрены три калитки — вместо семи дорожек, которые сейчас ведут к ней. И одни ворота для въезда.
Внутри ограждения окажутся парковки. По проекту благоустройства территории, они рассчитаны на 13 машиномест, из них три места — для маломобильной группы населения и одно — для машин скорой помощи. До начала капитального ремонта подъезд к поликлинике и её парковки были общедоступными.
На запрос «Зеленоград.ру» о том, будет ли ограничен доступ — смогут ли через новые ворота поликлиники въезжать пациенты и их родственники, врачи и медперсонал, или, например, такси, чтобы высадить у входа в поликлинику пожилых людей — в столичном департаменте здравоохранения ответили: вопрос пропускного режима на территории поликлиники в настоящий момент прорабатывается. То есть забор уже поставили, а как им пользоваться ещё не придумали.
«Зачем поликлинике такие территории? Там что, пациенты как в больничке гуляют?» — не понимает один из наших читателей.
На вопросы редакции — «Как и для чего планируется использовать озелененную территорию, если она окажется внутри ограды? Есть ли причины отрезать её от общедоступной территории микрорайона?» — в департаменте капитального ремонта строго сообщили: эта территория находится на балансе системы здравоохранения. «Участок не является парком и местом общественного отдыха», и решать, как его использовать, будет сама поликлиника.
Однако, судя по схеме благоустройства, внутри ограждения как раз появится место для прогулок — среди живых изгородей и деревьев запроектированы дорожка со скамейками и «зоны тихого отдыха». А осенью или зимой, при благоустройстве территории, планируется высадить ещё более 20 деревьев и около 850 кустарников, сообщили в департаменте капремонта.
При этом часть деревьев пострадали от самого капремонта, как утверждают местные жители. В том числе, когда выкапывали отверстия, чтобы поставить опоры ограждения. Одна из сосен засыхает, написал в редакцию Иван. В департаменте капремонта считают, что проблемы нет.
Практически всем местным жителям очевидно — забор нарушает привычную жизнь, ничего не даёт для безопасности, его ничем нельзя оправдать, кроме отсылок на постановление правительства. Чиновники не приводят ни одного примера, когда забор вокруг поликлиники как-то защитил её или, наоборот, когда поликлиника без забора каким-либо образом из-за этого пострадала. Например, поликлиника на Каштановой аллее продолжает обходиться без забора. Возможно, и ей недолго осталось.