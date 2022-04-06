Сейчас реконструируется станция Крюково, а вслед за ней изменится и Крюковская площадь — здесь сделают транспортно-пересадочный узел, как это происходит возле новых станций МЦД. С прошлого года готовится проект изменения схемы транспортного и пешеходного движения на площади и прилегающих улицах. Проект одновременно связан и с реконструкцией станции, и с застройкой площади: в окончательном варианте на рыночной территории будут три торговых центра (два уже построены), парковка, пешеходная зона со скамейками, подходы к станции МЦД и прочие изменения. А уличной торговли уже не будет.

Владельцы ТРЦ «Иридиум» тоже планируют некое расширение и улучшение — пристроить к зданию павильон для кафе со стороны рынка, надстроить этаж над фудкортом. Всё это ориентировочно в следующем году. Но забор сносить не собираются — об этом говорится в ответе префектуры на обращение жителя. Сейчас забор стоит между ТРЦ и новым гастрономическим центром «Станция». В упомянутом проекте реконструкции Крюковской площади проход между ними планируется как комфортная пешеходная зона. С забором это плохо сочетается. Тем более, свои калитки «Иридиум» открывает только в часы работы ТРЦ. А в остальное время пешеходы вынуждены обходить территорию по периметру, чтобы пройти, например, от станции Крюково в 10-й микрорайон.