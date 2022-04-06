2
«Иридиум» не хочет убирать забор вокруг своей территории. Ограждение мешает людям и портит вид 06.04.2022 ZELENOGRAD.RU

«Иридиум» — единственный торговый центр в Зеленограде, полностью обнесенный забором. Власти говорят, что владелец имеет право так огораживаться, потому что это частная территория. С одной стороны забор, возможно, уберут, когда на Крюковской площади переделают дороги и движение транспорта. А с трех других могут оставить — хотя это и мешает проходу, не эстетично и выглядит как демонстративное «что хочу, то и делаю».

Сейчас реконструируется станция Крюково, а вслед за ней изменится и Крюковская площадь — здесь сделают транспортно-пересадочный узел, как это происходит возле новых станций МЦД. С прошлого года готовится проект изменения схемы транспортного и пешеходного движения на площади и прилегающих улицах. Проект одновременно связан и с реконструкцией станции, и с застройкой площади: в окончательном варианте на рыночной территории будут три торговых центра (два уже построены), парковка, пешеходная зона со скамейками, подходы к станции МЦД и прочие изменения. А уличной торговли уже не будет.

Владельцы ТРЦ «Иридиум» тоже планируют некое расширение и улучшение — пристроить к зданию павильон для кафе со стороны рынка, надстроить этаж над фудкортом. Всё это ориентировочно в следующем году. Но забор сносить не собираются — об этом говорится в ответе префектуры на обращение жителя. Сейчас забор стоит между ТРЦ и новым гастрономическим центром «Станция». В упомянутом проекте реконструкции Крюковской площади проход между ними планируется как комфортная пешеходная зона. С забором это плохо сочетается. Тем более, свои калитки «Иридиум» открывает только в часы работы ТРЦ. А в остальное время пешеходы вынуждены обходить территорию по периметру, чтобы пройти, например, от станции Крюково в 10-й микрорайон.

Впрочем, до кардинальных изменений на площади еще далеко — сначала завершится реконструкции станции, потом уже будут заниматься прилегающей территорией. Это может занять еще года полтора-два. А кроме того, «Иридиум» со своей большой территорией выходит и на улицу Гоголя, и на перекресток Панфиловского проспекта с улицей Гоголя, а задворками и на улицу Панфилова. Если все-таки уберут забор с одной стороны, с других он может остаться.

Смысл этого тотального огораживания, ясен, наверное, только владельцам «Иридиума». В Зеленограде, да и ближайшей области нет торговых и развлекательных центров за заборами.

Читайте также
Жители «Зеленоград-сити» добились сноса части забора вокруг своего ЖК. А чтобы снести его целиком, подали в суд на префектуру
Должен ли «Иридиум» убрать забор вокруг своей территории?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 123 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 10, крюковская площадь, ворота и заборы, иридиум
Реклама
Реклама
Обсуждение
Свити ***
4 часа назад
Живу рядом. Бываю в ТЦ очень редко. Не понимаю чего туда очереди из машин стоят... Там же делать нечего))
Забор действительно стоит убрать. Вечно вокруг приходиться обходить.
Сергей Кузьмин
33 минуты назад
Поддерживаю давнюю войну московских властей с заборами. На волю! Всех на волю!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор старой бытовой техники и электроники — 16 апреля в зоне отдыха «Быково болото» в 1-м микрорайоне Афиша
«Иридиум» не хочет убирать забор вокруг своей территории. Ограждение мешает людям и портит вид Истории
Шесть летних веранд начали монтировать в Зеленограде. Их разрешили не разбирать на зиму, но использовать всё равно будет нельзя Истории
Самая дешёвая в городе аренда помещений — торговый центр «Савёлки» предлагает поддержку малому бизнесу Реклама
Войну за пешеходную дорожку местные жители ведут уже десять лет. А власти мечутся между сторонами конфликта, оправдывая свое бездействие Истории
Хирурги зеленоградской больницы получили новое оборудование для лапароскопических операций. Они работают в 3D-очках Жизнь
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города Истории
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек Истории
Концерт «Моцарт — Чайковский» Московского государственного симфонического оркестра — 24 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
День открытых дверей в МИЭТ — 10 апреля Афиша
На месте одного из паркингов в Зеленограде сделают автосервис и магазины. Для этого из него выгнали водителей Истории
«Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь». Соосновательница сообщества помощи беженцам — о создании и развитии волонтёрского движения Истории
Склад с бытовой техникой сгорел в Крюково. Гарью сильно пахло по всему району Новости
Каршеринг BelkaCar начал работать в Зеленограде Истории
Как сберечь и приумножить свои накопления! Реклама
«Микрон» и НИИМЭ попали под новые американские санкции Хайтек
Продуктовая ярмарка открылась в Зеленограде. Но из-за холода там нет ничего, кроме мёда. Зато его более десяти видов Новости
Новостройка для обманутых дольщиков в 9 микрорайоне, в которой будут продавать квартиры всем желающим. Очень подробный обзор внутри и снаружи Истории
Что будет с ремонтом лифтов в жилых домах из-за санкций? Выяснили в зеленоградской администрации и обслуживающей компании Ответы
Новый высококлассный аппарат МРТ в медицинском центре «Детство Плюс» готов к работе Реклама
Лекция «Экскурс в японское аниме» — 2 апреля в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Открыта регистрация на «Тотальный диктант» — он пройдет 9 апреля в городских библиотеках и ДК, а также онлайн Афиша
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне, рядом с остановкой «Спортивная школа». Касс для самообслуживания в ней больше, чем обычных Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру