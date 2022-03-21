Гастрономический центр «Станция» открылся на Крюковской площади. Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, какие из обещанных заведений уже начали работать и сколько стоит там поесть и попить.
В здании три этажа — первый, второй и минус первый (цокольный). Связь между ними — на лифтах, эскалаторах или по лестнице. На каждом этаже есть туалеты, в том числе для инвалидов. Цокольный этаж пока пустой — позже там будет фермерский рынок. «Станция» работает с 8 до 23. Всего в гастрономическом центре будет 22 точки, но пока работают девять. И не все из них про еду — есть магазин косметики и цветов. Вот что открыто сейчас.
Местная сеть, уже седьмая кофейня в Зеленограде. Предлагает натуральные конфеты ручной работы, шоколад, десерты, свежеобжаренный кофе, чай, другие напитки.
Авторские пирожные от 270 рублей, завтраки, чай и кофе.
Это проект владельцев кафе Brunch Time и Mill на площади Юности. Хот-доги от 490 до 690 рублей.
Сеть заведений Амирана Сардарова с разнообразной шаурмой за 260-350 рублей. Кроме шаурмы: супы, салаты, картофель фри.
Открытая кухня с вьетнамскими поварами, которые готовят супы. Также в меню спринг-роллы, лапша, жареное мясо.
Бургеры, сэндвичи, супы, десерты. Ещё одно, круглосуточное, кафе «Френдз» работает в корпусе 435 на Центральном проспекте.
В меню семь видов поке — это традиционное гавайское блюдо — и напитки. Это тоже проект владельцев кафе Brunch Time и Mill на площади Юности.
Для детей — маленький уголок.
Столики со стульями расставлены по всему пространству первого и второго этажа. Можно взять еду и сесть в любом месте. Есть неплохие виды, правда, в окна настойчиво заглядывает фастфуд, как бы намекая на альтернативу в соседнем «Иридиуме».
Кремы и масло для тела, парфюм, скраб. Цены от 1500 до 4000 рублей.
Букеты от 700 до 3800 рублей.