В здании три этажа — первый, второй и минус первый (цокольный). Связь между ними — на лифтах, эскалаторах или по лестнице. На каждом этаже есть туалеты, в том числе для инвалидов. Цокольный этаж пока пустой — позже там будет фермерский рынок. «Станция» работает с 8 до 23. Всего в гастрономическом центре будет 22 точки, но пока работают девять. И не все из них про еду — есть магазин косметики и цветов. Вот что открыто сейчас.