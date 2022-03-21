Что почём в новом гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади 21.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Гастрономический центр «Станция» открылся на Крюковской площади. Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, какие из обещанных заведений уже начали работать и сколько стоит там поесть и попить.

В здании три этажа — первый, второй и минус первый (цокольный). Связь между ними — на лифтах, эскалаторах или по лестнице. На каждом этаже есть туалеты, в том числе для инвалидов. Цокольный этаж пока пустой — позже там будет фермерский рынок. «Станция» работает с 8 до 23. Всего в гастрономическом центре будет 22 точки, но пока работают девять. И не все из них про еду — есть магазин косметики и цветов. Вот что открыто сейчас.

Кофейня Ruma’s

Местная сеть, уже седьмая кофейня в Зеленограде. Предлагает натуральные конфеты ручной работы, шоколад, десерты, свежеобжаренный кофе, чай, другие напитки.

Кондитерская Zavarnoy

Авторские пирожные от 270 рублей, завтраки, чай и кофе.

Хот-доги «Dоги»

Это проект владельцев кафе Brunch Time и Mill на площади Юности. Хот-доги от 490 до 690 рублей.

Шаурму Хочу

Сеть заведений Амирана Сардарова с разнообразной шаурмой за 260-350 рублей. Кроме шаурмы: супы, салаты, картофель фри.

Вьетнамский ресторан Bo

Открытая кухня с вьетнамскими поварами, которые готовят супы. Также в меню спринг-роллы, лапша, жареное мясо.

Кафе «Френдз»

Бургеры, сэндвичи, супы, десерты. Ещё одно, круглосуточное, кафе «Френдз» работает в корпусе 435 на Центральном проспекте.

Prime Bowl

В меню семь видов поке — это традиционное гавайское блюдо — и напитки. Это тоже проект владельцев кафе Brunch Time и Mill на площади Юности.

Для детей — маленький уголок.

Столики со стульями расставлены по всему пространству первого и второго этажа. Можно взять еду и сесть в любом месте. Есть неплохие виды, правда, в окна настойчиво заглядывает фастфуд, как бы намекая на альтернативу в соседнем «Иридиуме».

Косметика Zielinski & Rozen

Кремы и масло для тела, парфюм, скраб. Цены от 1500 до 4000 рублей.

Цветочный салон Elle Fleurs

Букеты от 700 до 3800 рублей.

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Метки:
рестораны и кафе, крюковская площадь, новое место, что внутри, торговые центры, гастрономический центр станция
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