Внутри здание отремонтировано, но арендаторы пока готовят к открытию свои точки — еще не все пришли и не всё доделано. Время работы гастрономического центра пока «плавающее». Одни заведения с большой вероятностью будут начинать работать в 7-8 утра. Это кафе на первом этаже — удобны для тех, кто едет на работу рано утром, чтобы позавтракать. Другие начинают работать позже. Закрываться гастроцентр, по планам, будет в 23:00.

В здании три этажа — первый, второй и минус первый (подвальный). Связь между ними — на лифтах и эскалаторах, есть и просто лестница. На каждом этаже есть туалеты, в том числе для инвалидов. С трех сторон здания в апреле-мае устроят летнюю веранду — столики, скамейки.