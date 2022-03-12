Гастрономический центр находится между «Иридиумом» и рынком. Он откроется 19 марта, по планам, в 11:00 или 12:00. Мы побывали в новом здании за неделю до открытия — теперь рассказываем, какие рестораны и кафе там откроются, чем интересен формат гастроцентра, и что можно там можно будет делать до двух ночи.
«Станция» выходит окнами на Крюковскую площадь, станцию Крюково и улицу Панфилова. Центральный вход — со стороны Крюковской площади. Рядом с ним будет расположен выход из подземного перехода под станцией Крюково — сейчас он в процессе реконструкции. Парковка — позади рынка или возле «Иридиума». Или где-нибудь в окрестностях Крюковской площади.
Внутри здание отремонтировано, но арендаторы пока готовят к открытию свои точки — еще не все пришли и не всё доделано. Время работы гастрономического центра пока «плавающее». Одни заведения с большой вероятностью будут начинать работать в 7-8 утра. Это кафе на первом этаже — удобны для тех, кто едет на работу рано утром, чтобы позавтракать. Другие начинают работать позже. Закрываться гастроцентр, по планам, будет в 23:00.
В здании три этажа — первый, второй и минус первый (подвальный). Связь между ними — на лифтах и эскалаторах, есть и просто лестница. На каждом этаже есть туалеты, в том числе для инвалидов. С трех сторон здания в апреле-мае устроят летнюю веранду — столики, скамейки.
Всего в гастрономическом центре будут работать 22 точки — гастрономических (еда) и торговых (фермерские продукты). Основное пространство на первом и втором этажах отдано именно еде, как того требует формат. Гастрономический центр или фудмолл — это мини-рестораны, кафе, закусочные, кондитерские, лавки с национальными блюдами, небольшие магазинчики и торговые ряды. Арендаторов здесь называют корнерами. Это означает «углы», небольшие зоны, находящиеся в общем пространстве и одновременно независимые. Особенность корнеров в том, что их товары (кухня, продукция) не пересекаются друг с другом, нет прямой конкуренции. Если, например, в одном месте продают крафтовое пиво, то подобных пивных точек в здании больше нет.
Столики со стульями будут расставлены по всему пространству первого и второго этажа между корнерами. Можно взять еду и сесть в любом месте.
Такие гастрономические центры успешно работают в Москве (например, масштабное «Депо» на Лесной). Для Зеленограда это новый формат — таких проектов ещё не было.
Кондитерская Zavarnoy с авторскими пирожными и десертами. Right Hops - лидеры на рынке крафтового пива. Оба бренда — резиденты упомянутого фудмолла «Депо» и еще ряда подобных заведений в центре Москвы, теперь открывающие свои точки в Зеленограде.
Кофейня Ruma's — местная сеть, уже седьмая кофейня в Зеленограде. Предлагает натуральные конфеты ручной работы, шоколад, десерты, свежеобжаренный кофе премиум-класса.
Zielinski & Rozen — косметика и парфюмерия израильского производства. Недалеко от входа откроются цветочная лавка и кафе «Хочу пышку» — такое же работает в 23-м микрорайоне. Здесь предлагают кофе, выпечку, горячие блюда.
«Шаурму Х@чу» — название говорит само за себя. Также на первом этаже — винотека SimpleWine с впечатляющим ассортиментом алкогольных напитков (также есть соки и минеральная вода). «Блинвуд» — проект зеленоградского предпринимателя. В меню — блинчики, супы, горячие блюда, салаты, напитки. Такие кафе работают на гастрономической улице strEAT у «Автозаводской», в гастромаркете «Вокруг света» на Никольской улице и в Клину.
«Доги» — это хот-доги. Проект предпринимателей, открывших Brunch Time и Mill на площади Юности. А также пельменная с упором на русскую кухню. Название её пока неизвестно.
Есть отдельная зона для еды: можно посидеть и поесть за длинным барным столом.
Вьетнамская еда «Во» — это сеть национального стрит-фуда. Известна, в первую очередь, вьетнамскими супами и большими порциями — за 350 рублей целая «лохань» (можно съесть и вдвоем). Также в меню спринг-роллы, лапша, жареное мясо. Точки «Во» широко представлены в российских городах, это один из первых корнеров в Москве.
«Мако» — суши-бар. Соответственно, суши. «Френд'с» — второе зеленоградское кафе (первое, круглосуточное, работает в корпусе 435 на Центральном проспекте). Бургеры, сэндвичи, супы, десерты.
«Водяной» — проект зеленоградца Григория Морозова. Морепродукты, устрицы, мидии, в том числе из Крыма. Рядом грузинский ресторан — пока на этом месте пусто, поэтому подробности неизвестны.
На втором этаже устроена небольшая сцена для развлечения публики по выходным: выступлений музыкантов, стендаперов, и диджеев. Диджеи могут играть до 2:00, есть танцпол. Рядом «Мартини бар» — известный бренд, популярный у ценителей хороших коктейлей.
Здесь расположатся рыночные ряды — это часть торговцев из ТЦ «Авангард». К такому решению пришли владельцы гастроцентра после ряда других идей. Например, хотели разместить тут супермаркет или устроить дискотечное пространство. Но кафе и закусочные цокольные этажи особо не жалуют, несмотря на высокие потолки. Территория крюковского рынка уменьшилась из-за реконструкции станции, поэтому было решено перевести в новое здание популярные торговые точки. В их числе дагестанское «Баранди», продукция сыровани Олега Сироты, итальяно-испанские продукты, рыба. мясо, молочные продукты, овощи-фрукты, полуфабрикаты.
Торговые ряды не откроются не 19 марта, скорее всего, в апреле — еще надо подготовить. Интерьеры будут оформлены, как в «Авангарде».
На втором этаже есть свободное пространство. Администрация «Станции» ведет переговоры с «Дрепин Лофт», работающим сейчас на Центральном проспекте, о возможном устройстве в новом здании пространства для детей с зонами игр и мастер-классов.
Планировалось открыть точку с итальянской кухней — пиццей, пастой, — но из-за политической обстановки вопрос пока открыт. Также потенциально интересны корейская, китайская, узбекская кухни — администрация гастроцентра готова к переговорам. Места пока имеются.
Акции, кулинарные мастер-классы, интересные мероприятия от арендаторов и в целом в гастрономическом центре — будут.
Между новым зданием и «Иридиумом» (у них разные владельцы) стоит забор. Не то чтобы он сильно мешает, но как-то портит картину. Поставил его «Иридиум», забор разделяет арендованные у города территории. В перспективе его могут убрать: сейчас разрабатывается принципиально новая схема движения на Крюковской площади в рамках проекта МЦД-3. И между гастроцентром «Станция» и «Иридиумом», по текущему проекту, будет пешеходная зона, не предполагающая никаких ограждений. Администрации «Станции» эта идея нравится — «забор непонятно зачем».
Реконструкция станции Крюково изрядно затянула строительство и открытие гастрономического центра и перспективное строительства третьего ТЦ на Крюковской площади. Тем не менее, количество проходящих и проезжающих в этом месте людей вполне достаточно, чтобы обеспечить посещаемость нового гастроцентра, считает администрация. Ежедневный трафик — 60-80 тысяч человек. Для нормальной работы гастроцентра нужно около трех тысяч посетителей в день.
19 марта — так называемое техническое открытие «Станции», для посетителей. После того, как здание заполнится арендаторами, откроется летняя веранда, будет торжественное открытие гастрономического центра с интересными мероприятиями. Оно запланировано на 6 мая.