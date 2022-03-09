Жители «Зеленоград-сити» добились сноса части забора вокруг своего ЖК. А чтобы снести его целиком, подали в суд на префектуру 09.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Двухметровый забор по периметру нового ЖК «Зеленоград сити» в третьем микрорайоне появился два года назад — ни старожилам, ни многим новосёлам он не был нужен, потому что мешал проходу и уродовал вид. Всё это время активные жители боролись против забора (и заодно против подделки их подписей на собрании собственников), добиваясь его сноса. Кое-что им уже удалось: в начале марта убрали секцию ограждения возле корпуса одного из корпусов. А в суде рассматривают иск к префектуре о демонтаже всего забора. Рассказываем, зачем вообще поставили забор, как сменили управляющую компанию, почему бездействовали власти и когда забор уберут полностью.

Зачем вообще ставили этот забор?

По версии застройщика — чтобы защитить посаженные возле новых домов деревья и кусты. По версии жителей ЖК — чтобы со временем брать плату за содержание и обслуживание ограждения. Или чтобы обозначить элитность нового квартала, просто огородить территорию новостроек от соседей. Такая сегрегация не понравилась ни местным жителям, ни части самих новосёлов — у них никто не спрашивал, нужен ли им вообще этот забор, и в проекте его не было. «Вольер» перекрыл старожилам привычные короткие дорожки к школе, детским садам, поликлинике — с его появлением путь стал длиннее и неудобнее. Позиция префектуры была такова: в заборе есть калитки, проход к социальным объектам не ограничен, забор нужен для защиты зелёных насаждений.

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Как сменили управляющую компанию

В том же 2020-м году жители трех новых корпусов ЖК решили сменить управляющую компанию. Не столько из-за забора, сколько по другим поводам — претензий накопилось достаточно. В тот момент шесть новостроек обслуживала компания «ЗелСити Комфорт», опосредованно связанная с застройщиком жилого комплекса, «Ода Премиум». «ЗелСити Комфорт» назначили временной управляющей компанией — это обычная практика в новостройках. Жители были недовольны и завышенными тарифами по квартплате, и навязанными услугами, и коммунальными проблемами, и строительными недоделками. И от забора были не все в восторге.

Пять новостроек — корпуса 353, 353А, 354А, 355А, 360А — сделали свой выбор в пользу бюджетного «Жилищника». Решение жители воплощали в жизнь как обычно, по закону, проводя собрания собственников. В числе принятых на собраниях решений — выбор «Жилищника» вместо «Зелсити Комфорта» и демонтаж забора. УК активно этому препятствовала, проводя свои собрания — их инициатором выступал или представитель самой УК, или житель из числа лояльных. Забор в этих протоколах оставался на месте. Активные жители получили эти протоколы через Мосжилинспекцию и нашли там поддельные подписи.

На этом этапе жалобы в управу, префектуру, полицию, прокуратуру, Мосжилинспекцию результата не давали — приходили отписки. Префектура, в частности, ориентировалась на протоколы «ЗелСити Комфорта», в которых якобы большинство голосов было за забор. Жителям пришлось идти в суд, чтобы оспорить фальшивые протоколы.

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Что было дальше. Бездействие властей

В прошлом году суд признал протоколы собраний, инициированных «Зелсити Комфортом», недействительными. Соответственно, УК или застройщик должны были демонтировать забор по решению собственников. И не только в связи с судебным решением. Сам факт его появления незаконен по ряду пунктов:

  1. Для строительства ЖК застройщик арендовал у города шесть участков земли. В проекте застройки, напомним, ограждение отсутствовало. В данный момент сроки аренды истекли. И оснований для размещения конструкций, не являющихся объектами капитального строительства, нет.
  2. Место, где стоит забор, не включено в схему установки на территории Москвы отдельных ограждающих конструкций (утверждается актами департаментом городского имущества). Соответственно, нарушено постановление правительства Москвы №900, определяющее порядок установки ограждений. Третий. Внешний вид забора не соответствует требованиям Москомархитектуры (утверждены в Альбоме типовых решений).

Кто всё это должен был контролировать? По закону — управа района Савелки. Ей надлежало проверить у застройщика документы, на основании которых построен забор. И в случае их отсутствия направить в префектуру акт о выявлении незаконного размещенного объекта. Префектура, в свою очередь, должна была обеспечить демонтаж и вывоз забора.

Но убирать забор никто не спешил. В ноябре прошлого года жители из актива домов ЖК направляли письма в управу и префектуру с просьбой провести проверку и (в случае подтверждения нарушения) демонтировать забор. Пришли любопытные ответы (копии есть у «Зеленоград.ру»). Префектура ответила привычным «ограждение установлено по решению собственников», ссылаясь на протокол собрания, к тому времени уже признанный судом недействительным. И одновременно сообщала, что «Жилищник» ведёт «мероприятия по оформлению ограждения». То же самое — про оформление — ответила управа.

Что это значит? Что забор пытались согласовать в департаменте городского имущества, включить его в упомянутую выше схему. Что касается остальных пунктов по забору, нарушающих действующие нормативы, — их просто проигнорировали. Ответы однозначно подтверждают, что забор изначально был установлен без разрешения и согласования.

Но уже в январе на повторные письма жителей префектура ответила иначе — видимо, ознакомилась с решениями суда. А именно: забор демонтируют. Но только у корпуса 353А. Хотя речь идет о сносе забора у пяти корпусов. Почему именно там? Возможно, потому что жители этого дома были особенно активны и писали в инстанции.

Так забор уберут или нет?

В конце января в зеленоградском суде был зарегистрирован административный иск против префектуры. Заявление подала жительница корпуса 353А. Она просит обязать управу и префектуру выполнить наконец свои обязанности: проверить документы на забор и в случае их отсутствия снести его.

1 марта пришли рабочие и демонтировали кусок забора возле корпуса 353А. Уже хорошо, хотя довольно смешно: дома стоят близко друг другу, и где заканчивается придомовая территория одного и начинается другого, понять сложно. Проекта межевания участков с конкретным забором никто не видел, потому что с большой вероятностью его просто нет.

В ЖК построили еще два дома, и забор возле них, как сообщил «Зеленоград.ру» представитель застройщика, ставить не планируется. Это ещё забавнее — «здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали». Часть жилого комплекса, состоящего теперь из восьми домов, за забором, часть (пока меньшая) открыта.

Если истец выиграет суд, забор с большой вероятностью уберут целиком. Хотя есть нюанс. Жители корпуса 354 «Жилищник» не выбирали, против забора не высказывались. Их эта ситуация как бы не касается. Но оставить кусок ограждения только возле одного дома было бы странно — он будет торчать, условно говоря, сзади и спереди. Впрочем, жильцы могут своим решением огородить забором свой дом с четырех сторон, но не залезая на территорию соседних.

Что думает по этому поводу «Жилищник», хочет и может ли содержать забор, если его все-таки оставят, пока неизвестно, но мы обязательно спросим. А пока слово одной из активных жительниц.

— Мы за честное отношение ко всем. Если бы жители и хотели забор, надо делать все правильно. Провести честные собрания без подделки бланков, допустить актив ЖК к подсчёту голосов. И вот при соблюдении всех правил, при честном собрании где большинство проголосует «за» — тогда пусть строят забор. Но они понимают, что жители против, и честное собрание по этому поводу им никогда не провести.

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Метки:
микрорайон 3, жк «зеленоград-сити», ворота и заборы
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