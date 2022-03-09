Так забор уберут или нет?

В конце января в зеленоградском суде был зарегистрирован административный иск против префектуры. Заявление подала жительница корпуса 353А. Она просит обязать управу и префектуру выполнить наконец свои обязанности: проверить документы на забор и в случае их отсутствия снести его.

1 марта пришли рабочие и демонтировали кусок забора возле корпуса 353А. Уже хорошо, хотя довольно смешно: дома стоят близко друг другу, и где заканчивается придомовая территория одного и начинается другого, понять сложно. Проекта межевания участков с конкретным забором никто не видел, потому что с большой вероятностью его просто нет.

В ЖК построили еще два дома, и забор возле них, как сообщил «Зеленоград.ру» представитель застройщика, ставить не планируется. Это ещё забавнее — «здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали». Часть жилого комплекса, состоящего теперь из восьми домов, за забором, часть (пока меньшая) открыта.

Если истец выиграет суд, забор с большой вероятностью уберут целиком. Хотя есть нюанс. Жители корпуса 354 «Жилищник» не выбирали, против забора не высказывались. Их эта ситуация как бы не касается. Но оставить кусок ограждения только возле одного дома было бы странно — он будет торчать, условно говоря, сзади и спереди. Впрочем, жильцы могут своим решением огородить забором свой дом с четырех сторон, но не залезая на территорию соседних.

Что думает по этому поводу «Жилищник», хочет и может ли содержать забор, если его все-таки оставят, пока неизвестно, но мы обязательно спросим. А пока слово одной из активных жительниц.

— Мы за честное отношение ко всем. Если бы жители и хотели забор, надо делать все правильно. Провести честные собрания без подделки бланков, допустить актив ЖК к подсчёту голосов. И вот при соблюдении всех правил, при честном собрании где большинство проголосует «за» — тогда пусть строят забор. Но они понимают, что жители против, и честное собрание по этому поводу им никогда не провести.