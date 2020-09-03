Группа жильцов трех корпусов ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне намерена отказаться от управляющей компании, связанной с застройщиком нового жилого комплекса. Протоколы общих собраний, где якобы выбрали действующую управляющую компанию, они готовы оспорить в суде. Жители склоняются к тому, что лучше выбрать государственный «Жилищник». Рассказываем, что привело их к такому решению, и как они действуют.
Сейчас шесть новых корпусов в 3-м микрорайоне обслуживает компания «ЗелСити Комфорт». С застройщиком эта организация связана опосредованно, через ряд других зарегистрированных компаний. «ЗелСити Комфорт» назначили временной управляющей компанией — это обычная практика в новостройках.
Недовольство её работой у жильцов накапливалось несколько месяцев. Сначала были проблемы с получением ключей — по словам жителей, застройщик пытался выдавать их только после подписания договора с упомянутой УК. При этом в договоре — завышенные тарифы на квартплату (по сравнению с московским муниципальным тарифом) и навязанные услуги.
Собственники не могли въехать в квартиры из-за того, что не было горячей воды (заселение началось еще в марте). В конце августа — после пяти месяцев жалоб — воду дали, но она идет с постоянными перебоями, говорят жильцы. Еще проблемы: не включают принудительную вентиляцию и нет договора с «Мосэнергосбытом» — кому и как платить за электричество, непонятно. Мосжилинспекция в ответ на обращения присылает отписки.
Также у жителей есть претензии к разным строительным недоделкам. Последний пункт скорее адресован застройщику, но управляющая компания, которая должна помогать решать проблемы, на эти жалобы, по словам жильцов, не реагирует.
Забор вокруг ЖК появился не по просьбам жителей, а по инициативе управляющей компании. Впрочем, среди жильцов есть и довольные этим решением.
Жители жаловались в инстанции и ходили в префектуру, но безрезультатно. «25 августа были на приеме у зампрефекта Панина, он обещал разобраться со всеми жалобами на УК до 31 августа. До настоящего момента обратной связи не поступало», рассказала об очередной попытке жительница корпуса 353.
В апреле управа района Савелки провела конкурс по отбору управляющей компании шести корпусов «Зеленоград сити». Участвовали шесть организаций: зеленоградский «Жилищник», «Атлас», «Столица», «Октябрь», «РЭС» и «ЗелСити Комфорт». Конкурсная комиссия, в которую входили сотрудники управы, не допустила к участию в конкурсе пять УК — из-за кредиторской задолженности и недостоверных сведений в финансовых документах. В частности, у «Жилищника был долг перед «Мосэнергосбытом», подтвержденный двумя решениями суда. Победителем конкурса стала УК «Атлас», что закреплено в протоколе 12 мая.
В начале июня управа отменяет этот протокол после обращения четырех участников конкурса в антимонопольную службу. Она признала обоснованной одну жалобу — «Жилищника», — указав в решении, что задолженность перед энергетиками была, но меньше чем за два месяца. А значит, участвовать в конкурсе он мог, протокол надо отменить и рассмотреть заявки снова. Но в конце июня управа извещает об отказе в проведении следующего конкурса на основании пункта 39 правил проведения таких конкурсов (постановление правительства РФ №75). Это пункт гласит, что конкурс не проводится, если собственники помещений уже выбрали управляющую компанию.
В начале мая — в период карантина и запрета на массовые мероприятия — «ЗелСити Комфорт» инициировал общее собрание жильцов корпуса 353А с целью выбрать управляющую организацию. Как говорили «Зеленоград.ру» представители инициативной группы жильцов, многие, во-первых, не знали о том, что голосование проводится в принципе. А во-вторых, массовые собрания были в тот момент запрещены.
Тем не менее, был составлен протокол общего собрания, из которого следует, что большинством голосов собственники выбрали «ЗелСити Комфорт», а в договоре утверждены те самые завышенные ставки за содержание и ремонт общего имущества — 40,8 рублей за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. А также за дополнительную услугу — консьержку в подъезде, 25 рублей за квадратный метр. В среднем это полторы тысячи в месяц с квартиры.
Голоса собственников сфальсифицированы управляющей компанией, считает часть жильцов. Некоторые обнаружили свои фамилии, хотя не голосовали за действующую УК. В корпусе 353А насчитали 13 поддельных бланков — только у тех собственников, которые вообще выходили на связь и общаются с другими жильцами. В начале июня, после оглашения результатов голосования, жители дома обратились в полицию с заявлением о поддельных бланках с подписями. В итоге получили ответ — отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава поступления.
Такое же собрание прошло для жильцов корпуса 353. Кворума на очном собрании не было, утверждают в инициативной группе ЖК — проголосовали 30% от общего числа голосов собственников помещений (по закону нужно более 50%).
Представители инициативной группы снова отправляли обращения в прокуратуру, префектуру и Мосжилинспекцию [копии есть у Зеленоград.ру], но получили отписки — не считая «внесенного предупреждения» прокуратурой управляющей компании.
Еще один нюанс проведенного в корпусах голосования за действующую УК — в нём принял участие застройщик «Ода Премиум» и сделал это на основании имеющегося разрешения на ввод в эксплуатацию построенных домов. В Жилищном кодексе такой случай не описан, голосовать можно только на основании зарегистрированного права собственности, комментируют жители. А также для собственников в течение первого года в новостройке — на основании акта приема-передачи жилья.
С начала августа в соцсетях начались негативные вбросы от неизвестных лиц в адрес УК «Атлас», которая победила в первом конкурсе управляющих компаний. Сейчас «Атлас» управляет двумя домами в 23-м микрорайоне, а в ЖК «Зеленоград-сити» пока не приходил и никакой деятельности не начинал — была всего одна ознакомительная встреча с жителями после конкурса.
Тем не менее, авторы постов пишут о «захвате» «Атласом» территории конкурентов и хвалят «ЗелСити Комфорт» за «солидность». Эти сообщения разбавлены нейтральными перепостами публикаций зеленоградских СМИ, связанных с ЖКХ, но желание нападать на «Атлас» очевидно. В фейсбуке эти публикации продвигаются как коммерческая реклама.
Инициативные жильцы «Зеленоград-сити» провели небольшое расследование, поскольку вбросы про «Атлас» начали приходить в домовые чаты и даже личные сообщения участникам чатов. В них, в частности, жильцов из инициативной группы называют «агитаторами рейдерской компании». Выяснилось, что посты распространяются с фейковых аккаунтов, а в личку жильцам пишут неизвестные с телефонными кодами Индонезии и Канады. Администрации «ВКонтакте» отправлена жалоба.
Разочарованные работой действующей управляющей компании люди уже не доверяют коммерческим УК в принципе. И склоняются к тому, что уж лучше выбрать государственный «Жилищник». В инициативной группе считают, что тогда и тарифы будут стандартные, и проблемы с текущими трубами, договорами с ресурсоснабжающими организациями и прочим хозяйством будут решаться быстрее.
Рассматривают и вариант заключить договор на коммунальные услуги напрямую с поставщиками (вода, тепло, электричество) — тогда, по идее, и УК не нужна, можно создать товарищество собственников жилья (ТСЖ) и управлять самим. Но пока никто из жильцов не готов взять на себя управление — нужны и специальные знания, и свободное время.
Представители жильцов корпусов 353А и 353 подали в суд на «ЗелСити Комфорт». В исках оспаривается законность участия управляющей компании в голосовании собственников. Кроме того, готовится коллективный иск о признании недействительным решения общих собраний собственников. Корпус 355 также готовится подать в суд на управляющую компанию.
Собственники жилья имеют право провести общие собрания, отказаться от услуг управляющей компании и выбрать новую через голосование. В августе такие собрания провели жильцы корпусов 355 и 353А, итоги голосования подведут в сентябре.
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