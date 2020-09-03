С чего всё началось

Сейчас шесть новых корпусов в 3-м микрорайоне обслуживает компания «ЗелСити Комфорт». С застройщиком эта организация связана опосредованно, через ряд других зарегистрированных компаний. «ЗелСити Комфорт» назначили временной управляющей компанией — это обычная практика в новостройках.

Недовольство её работой у жильцов накапливалось несколько месяцев. Сначала были проблемы с получением ключей — по словам жителей, застройщик пытался выдавать их только после подписания договора с упомянутой УК. При этом в договоре — завышенные тарифы на квартплату (по сравнению с московским муниципальным тарифом) и навязанные услуги.

Собственники не могли въехать в квартиры из-за того, что не было горячей воды (заселение началось еще в марте). В конце августа — после пяти месяцев жалоб — воду дали, но она идет с постоянными перебоями, говорят жильцы. Еще проблемы: не включают принудительную вентиляцию и нет договора с «Мосэнергосбытом» — кому и как платить за электричество, непонятно. Мосжилинспекция в ответ на обращения присылает отписки.

Также у жителей есть претензии к разным строительным недоделкам. Последний пункт скорее адресован застройщику, но управляющая компания, которая должна помогать решать проблемы, на эти жалобы, по словам жильцов, не реагирует.

Забор вокруг ЖК появился не по просьбам жителей, а по инициативе управляющей компании. Впрочем, среди жильцов есть и довольные этим решением.



Жители жаловались в инстанции и ходили в префектуру, но безрезультатно. «25 августа были на приеме у зампрефекта Панина, он обещал разобраться со всеми жалобами на УК до 31 августа. До настоящего момента обратной связи не поступало», рассказала об очередной попытке жительница корпуса 353.