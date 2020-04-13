Фактически — услуга навязанная, её не должно быть в едином платежном документе, считает один из собственников Ольга З. Весь строительный мусор застройщик обязан вывезти до передачи ключей собственнику квартиры за свой счёт. Остальной строительный мусор, который образуется после косметического ремонта в купленной квартире, собственник вывозит за свой счёт, выбирая и заказывая услугу самостоятельно в любой мусоровывозящей компании по своему выбору. Стоит она в среднем 4—6 тысяч рублей за восьмикубовый (стандартный, как на мусорных площадках для крупногабаритного мусора) бункер. Кроме того, образовавшийся «ремонтный» мусор можно донести до ближайшей площадки с таким бункером. В едином платежном документе предусмотрена отдельная позиция за вывоз мусора твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный.

Ольга говорит, что управляющая компания увязывает подписание договора с получением ключей от новых квартир или с вводом в действие приборов учёта. «Многие подписывают, не зная о своих правах на этапе подписания актов приёма-передачи квартиры и выдачи ключей. Ключи дают, только если ты категорично настаиваешь на их получении без подписания договора».

Незнание своих прав — основная проблема дольщиков, считает Ольга. Чтобы больше людей обратило внимание на существующие проблемы и приняло участие в обсуждении, активисты создали чат в вотсап, размещают просветительские посты в группе «ВКонтакте», участвуют в форуме на странице застройщика.

«Если получится поменять УК, — это здорово. Но если поменяется только название, то какая нам с этого польза при высоких тарифах? УК утверждает, что после конкурса останутся они — 99 процентов. И цены будут выше, чем заявлены в конкурсе. Как будет на самом деле, мы не знаем. Итоги конкурса по выбору новой управляющей компании подведут 14 мая, а „наша“ УК продолжает подписывать договоры на своих тарифах [тарифы указаны и в договоре — документ в распоряжении редакции], — говорит Ольга. — Для начала мы хотим созвать собрание, на котором проголосовать против неприемлемых пунктов договора с управляющей компанией, в частности по вывозу строительного мусора и тарифов. Также есть мнение организовать ТСЖ».