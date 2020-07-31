В домах ЖК «Зеленоград-сити» стоят индивидуальные тепловые пункты. От города ЖК получает холодную воду и самостоятельно её нагревает. Оплата подогрева воды должна делиться поровну между собственниками.

В корпуса 360А и 353 люди пока не заселились, делают ремонты, сообщили «Зеленоград.ру» в УК «ЗелСити Комфорт». Поэтому включать горячую воду нет смысла. «Допустим, вы включили обогреватель на даче и уехали» — провели в УК аналогию и отметили, что подогрев воды стоит денег. Технически горячую воду дать можно, отметили в УК.

Если жилец не подписал акт приемки — не принял квартиру, её собственником остается застройщик. Платить за подогрев в воды в квартирах, в которых пока никто не живёт, вряд ли выгодно застройщику. Получается, не включая воду, УК экономит деньги застройщика (они связаны друг с другом через ряд зарегистрированных организаций).

В УК сообщили, что от жильцов не было заявок на включение горячей воды. Как нужно обозначить своё постоянное присутствие в квартире? Обратиться в управляющую компанию. Между тем, принявшие свои квартиры и постоянно живущие, уже есть. «Живем две недели. Мы обращались в УК, писали заявки — и тишина, — рассказала „Зеленоград.ру“ Анна, жительница корпуса 353. — Говорят: „Идите спросите у главного инженера, мы не знаем“. Сначала мне говорили, что это массовое отключение на две недели. Потом говорят: „Вам дорого платить придется“, потому что якобы в доме никто не живет».

Другая жительница корпуса, Светлана, рассказала, что квартиру приняла еще в апреле, сделала ремонт и не может въехать именно потому, что нет горячей воды.

Горячей воды точно нет в пяти корпусах, говорят жители из инициативной группы ЖК. Многие закончили ремонт и собираются въехать в свои квартиры. Жильцы уже обращались в Мосжилинспекцию. Жителю корпуса 360А в ответ на жалобу инспекция объяснила отсутствие горячей воды тем, что нет договора между ТСК «Мосэнерго» и управляющей компанией (копия документа есть у «Зеленоград.ру»). А договора нет потому, что нет разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию «объекта повышенной опасности». Речь об индивидуальном тепловом пункте (ИТП). Жилинспекция выдала предостережение «ЗелСити Комфорт» — о необходимости дать горячую воду до 29 сентября.

Да, разрешения Ростехнадзора пока нет, хотя все необходимые документы поданы, уточнили в «ЗелСити-Комфорт». Видимо, оформление задержалось из-за карантина. Но горячую воду при этом включить можно, если это будет необходимо.

Таким образом, УК ждет, пока жильцов станет больше и экономит. На вопрос, сколько квартир должно заселиться, чтобы горячую воду дали, в УК не ответили — «четкого регламента нет». А устно в Мосжилинспекции обратившимся туда жителям ЖК говорят, что управляющая компания может выставить максимальный тариф за подогрев воды тем, кто принял свои квартиры — чтобы самой не платить поставщику за не принятые квартиры. Что такое «максимальный», непонятно — есть установленные тарифы поставщика на горячую воду и подогрев воды.

Согласно постановлению правительства РФ №354 (приложение 1), горячая вода должна подаваться круглосуточно бесперебойно в течение года с допустимыми перерывами: плановое профилактическое отключение (в Москве не больше 10 дней) и аварийные ситуации — 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд. Существует административная статья (7.23 КоАП РФ) за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Штраф по этой статье для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

В любом случае, Мосжилинспекция как надзорный орган должна заниматься подобными проблемами, в том числе через суд. Пока же люди сидят без горячей воды, а ведомство ограничилось предостережениями. Возможно, помочь может массовость обращений — в жилинспекцию, районную управу и прокуратуру.