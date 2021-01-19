«Оказывается, я проголосовал за все пункты»

Корпус 353 — дом в новом жилом комплексе 3-го микрорайона. Дом еще не полностью заселен, там не столько живут, сколько делают ремонты. Управляющая компания «ЗелСити Комфорт» в ноябре прошлого года инициировала собрание собственников. Проходило оно заочно.

О собрании Евгений узнал, когда оно уже прошло, общаясь в домовом чате. Одна из соседок выложила протокол собрания и приложение к нему — списки проголосовавших жильцов. Там он и увидел свою фамилию и подпись. «Оказывается, я проголосовал за все пункты обсуждения всеми своими квадратными метрами», рассказал «Зеленоград.ру» Евгений. Протокол датирован 10 ноября.

Более того, он «проголосовал» ещё и как собственник машиноместа в подземном паркинге. Хотя право собственности на это место еще не оформлено, оно в процессе регистрации — даже если бы он действительно голосовал, формально это незаконно.

«Я возмутился и решил получить копию протокола, чтобы убедиться и увидеть „вживую“ свою подпись», говорит Евгений. Заверенную печатью копию вместе с приложением выдали в зеленоградском отделе Мосжилинспекции [копия документа также имеется у «Зеленоград.ру]. «Подпись не моя и даже близко не похожа на мою», резюмировал Евгений. Что с этим делать, он пока не решил, но оставлять как есть не намерен.

В случае доказанной подделки подписи в протоколе общего собрания может наступить уголовная ответственность по статье 327 УК. Есть и реальные примеры судебной практики по таким делам.