«Подпись даже близко не похожа». Как житель 3-го микрорайона нашел «свою» поддельную подпись в бюллетене общего собрания собственников 19.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Житель корпуса 353 Евгений очень удивился, узнав о своем участии в общем собрании собственников дома. А когда получил копию своего бюллетеня, удивился ещё больше, увидев, что кто-то расписался за него. Собрание инициировала управляющая компания — там настаивают, что всё законно, а подпись «могла поставить жена». Рассказываем детали этой истории, в которой может оказаться каждый собственник квартиры. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».

«Оказывается, я проголосовал за все пункты»

Корпус 353 — дом в новом жилом комплексе 3-го микрорайона. Дом еще не полностью заселен, там не столько живут, сколько делают ремонты. Управляющая компания «ЗелСити Комфорт» в ноябре прошлого года инициировала собрание собственников. Проходило оно заочно.

О собрании Евгений узнал, когда оно уже прошло, общаясь в домовом чате. Одна из соседок выложила протокол собрания и приложение к нему — списки проголосовавших жильцов. Там он и увидел свою фамилию и подпись. «Оказывается, я проголосовал за все пункты обсуждения всеми своими квадратными метрами», рассказал «Зеленоград.ру» Евгений. Протокол датирован 10 ноября.

Более того, он «проголосовал» ещё и как собственник машиноместа в подземном паркинге. Хотя право собственности на это место еще не оформлено, оно в процессе регистрации — даже если бы он действительно голосовал, формально это незаконно.

«Я возмутился и решил получить копию протокола, чтобы убедиться и увидеть „вживую“ свою подпись», говорит Евгений. Заверенную печатью копию вместе с приложением выдали в зеленоградском отделе Мосжилинспекции [копия документа также имеется у «Зеленоград.ру]. «Подпись не моя и даже близко не похожа на мою», резюмировал Евгений. Что с этим делать, он пока не решил, но оставлять как есть не намерен.

В случае доказанной подделки подписи в протоколе общего собрания может наступить уголовная ответственность по статье 327 УК. Есть и реальные примеры судебной практики по таким делам.

Комментарий управляющей компании: «Нас постоянно пытаются обвинить в махинациях»

«Все решения собственники сдавали секретарю в офис, голосование было заочным. Никаких решений финансового характера не принималось, — прокомментировали ситуацию в УК «ЗелСити Комфорт». — Кроме того, противники УК постоянно пытаются обвинить в каких-то махинациях. Он мог сдать бюллетень с подписью жены, а теперь заявить что не подписывал. Заинтересованности УК в вопросах, поставленных на голосование, никакой не было».

В управляющей компании также отметили, что Мосжилинспекция «не выдает копию протокола и тем более бюллетеня», а все протоколы «размещены на ГИС ЖКХ»

Регламент передачи протокола общего собрания собственников в жилищную инспекцию описан в Жилищном кодексе (статья 46) и приказе Минстроя и ЖКХ РФ. В письме министерства от 26 января 2018 года говорится, что собственники помещений в многоквартирном доме вправе обратиться в орган государственного жилищного надзора с заявлением о предоставлении заверенных копий решений и протоколов общих собраний, прошедших в этом доме. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости не секретные и могут предоставляться любым лицам в соответствии с ФЗ №218 (часть 1 статьи 62).

Что обсуждали на «секретном» ноябрьском собрании собственников корпуса 353

В повестке собрания было несколько вопросов. В их числе шлагбаумы во дворах и забор вокруг всего ЖК — нужны они или нет. Как следует из протокола, за сохранение забора и шлагбаума подано 82% от общего количества голосов. Кворум имелся — 53,2% от общего числа голосов собственников помещений.

На момент публикации протокол этого собрания не был размещен на доступных ресурсах — ни на упомянутом ГИС ЖКХ, ни на портале управления домами dom.mos.ru, ни на портале reformagkh.ru, ни на сайте самой управляющей компании (по крайней мере нам не удалось его найти). Есть лишь протокол собрания от 1 июля 2020 года, также проведенного по инициативе УК. На том собрании, в частности, «ЗелСити Комфорт» выбрали управляющей компании, утвердили тарифы на содержание и ремонт общего имущества дома, паркинга, дополнительные услуги и плату за консьержек. По протоколу, большинством голосов всё это было одобрено.

Между тем, летом жильцы корпуса 353 провели другое собрание собственников, на котором проголосовали против выставляемых управляющей компанией счетов за обслуживание. В том числе за консьержек, в необходимости которых жильцы тоже сомневаются. И теперь в суде доказывают, что июльское собрание, организованное УК, было незаконным. Судебные процессы, связанные с общими собраниями и сменой управляющей компании, идут и по другим домам нового ЖК.

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Метки:
микрорайон 3, управляющая компания, жк «зеленоград-сити»
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