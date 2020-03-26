Шлагбаумы поставили возле шести новых домов в ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. Пока туда заехать нельзя, но застройщик уже получил разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию, — скоро заселение. Будущие жители сами решат, закрывать ли въезд в свои дворы.
По оценке застройщика, сюда приедут от 2400 до 3200 жителей. В трех из шести уже построенных домов сделаны подземные парковки на 215 машин (ещё два строятся). На улице возле домов будет 185 бесплатных машиномест (столько суммарно заявлено в проектных декларациях). Итого 400, то есть, в среднем одно машиноместо на семь человек. Из них большая часть платная, поскольку бесплатных подземных паркингов в новостройках нет. Есть еще места для парковки, выделенные будущим жителям ЖК в гаражно-строительном кооперативе на Сосновой аллее, но сколько их, сейчас неизвестно.
Возле старых домов 3-го микрорайона свободных мест нет — проезд вдоль «Флейты» заставлен машинами. Ситуация осложняется продолжающейся стройкой — в ЖК возводят ещё два многоэтажных дома, — ездят грузовики, строительная техника и автобусы с рабочими. Территория вокруг жилого комплекса полностью огорожена, прямой проход к школе и детскому саду для жителей корпуса 360 закрыт.
В 2021 году планируется расширить тупиковый проезд от Центрального проспекта вдоль корпуса 360 и сделать его сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Проезд расширяется до трех полос (со стороны ЖК), одну полосу отдают под парковки — по расчетам проектировщиков, здесь можно сделать около 70 парковочных мест.
Парковочные места возле любого жилого дома являются муниципальной территорией общего пользования. И ставить автомобили там может кто угодно. Тем не менее, жители вправе ограничить въезд во двор машин «посторонних» — не жильцов дома и не их гостей. То есть, поставить шлагбаум и/или забор. Но есть нюансы.
В частности, проще поставить шлагбаум возле коммерческой новостройки, чем у старого муниципального дома — потому что земельный участок, на котором стоит дом, может быть не сформирован и не поставлен на кадастровый учет. Тогда он не является общей долевой собственностью жильцов, не может быть признан придомовой территорией — а значит, собственники не могут им распоряжаться.
Более 80% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что хотели бы закрыть свой двор от чужих машин. Но оплатить установку и содержанию шлагбаума готовы около половины.
Коммерческий жилой комплекс «Зеленоград-сити» строится в третьем микрорайоне, между Центральным и Московским проспектами. Сейчас здесь готовы шесть домов комфорт-класса, идет выдача ключей.