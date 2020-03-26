Парковочные места возле любого жилого дома являются муниципальной территорией общего пользования. И ставить автомобили там может кто угодно. Тем не менее, жители вправе ограничить въезд во двор машин «посторонних» — не жильцов дома и не их гостей. То есть, поставить шлагбаум и/или забор. Но есть нюансы.

В частности, проще поставить шлагбаум возле коммерческой новостройки, чем у старого муниципального дома — потому что земельный участок, на котором стоит дом, может быть не сформирован и не поставлен на кадастровый учет. Тогда он не является общей долевой собственностью жильцов, не может быть признан придомовой территорией — а значит, собственники не могут им распоряжаться.

Более 80% участников опроса «Зеленоград.ру» ответили, что хотели бы закрыть свой двор от чужих машин. Но оплатить установку и содержанию шлагбаума готовы около половины.