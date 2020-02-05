Жители корпуса 619 решили поставить шлагбаум при въезде на свою огороженную забором территорию, чтобы отдыхающие у Чёрного озера не ставили там свои автомобили.

Жилой комплекс «Лесное озеро» — это как раз и есть корпус 619 — построен на земельном участке площадью 1,5 гектара. Здесь есть и подземный, и просторный уличный паркинг. Территория огорожена забором, но оба въезда пока открыты.

Прошлой осенью жильцы дома обратились к депутатам района Савелки с просьбой согласовать установку шлагбаума на въезде и выезде из двора дома. «Летом много отдыхающих паркуется у нас во дворе. Хотим закрыть двор, чтобы был порядок», пояснил представитель жильцов.

Как выяснилось, на плане межевания территория возле дома не выделена как дворовая или придомовая. Соответственно, надо вносить изменения в проект межевания. Депутаты направили несколько запросов, в частности, в департамент городского имущества, — «и всё равно вопросы остались», сказала глава муниципального округа Ирина Юдахина. К тому же, закончился договор аренды участка, отметила Юдахина, имея в виду договор с застройщиком. Участок между лесом и озером власти сдали в аренду под строительство жилого дома пять лет назад.

Жильцы дома хотят поставить два шлагбаума на въезд и выезд из двора. Работать они будут круглый год. Своё решение они, как положено, провели через общее собрание собственников, по протоколу 71% были «за». Они рассчитывают получить от властей субсидию на установку шлагбаумов, по 100 тысяч рублей за каждый. Содержание и эксплуатация шлагбаумов, диспетчеризация, охрана — за счет жильцов. Они подготовили проект со схемой расположения шлагбаумов и предоставили его депутатам. Те единогласно одобрили.

Но это лишь первый шаг — предстоит согласовать шлагбаумы с управой района, МЧС и полицией. «Вы должны заранее сами продумать, где будет площадка для спецтехники», предупредила представителя жильцов Юдахина. Почему-то возле нового дома ещё нет площадки для пожарных машин — во всяком случае, она не выделена соответствующей маркировкой.