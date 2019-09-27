Застройщику ЖК в 3 микрорайоне пришлось раскошелиться, чтобы построить два новых дома 27.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Застройщик ЖК возле «Флейты» выиграл торги на строительство ещё двух высоток. Сейчас возводятся шесть домов, а всего на участке от Центрального проспекта до Московского их будет восемь. В ходе торгов цена аренды земли под новостройки выросла в десять раз.

Формально право аренды земельных участков под застройку корпусов 327 и 328 получила новая компания «Ода премиум плюс», зарегистрированная в мае этого года, но у неё те же учредители, что у «Оды премиум», которая строит шесть корпусов вдоль «Флейты».

Конкуренция на торгах была высокой. Участвовало 13 компаний и в результате аукциона годовая арендная плата для участка для корпуса 327 поднялась с 6,6 миллионов рублей поднялась до 79 миллионов, а для корпуса 328 — с 10 до 97 миллионов.

Корпуса 327 и 328 построят на месте оставшихся парковок, собачьей площадки, деревьев и кустов. Это будут 14-16-этажные дома. В корпусе 328 предусмотрена пристройка для детского сада. Сейчас ЖК «Зеленоград-сити» — это строящиеся шесть жилых домов и детский сад на месте снесенных в 2000-х годах восьми пятиэтажек. Достроить их и ввести в эксплуатацию планируется летом следующего года.

Рядом с будущей застройкой построили сквер с эстрадой, топиарными фигурами, скамейками и детскими площадками. Фактически он находится в зоне существующей и будущей стройки. Чтобы сделать сквер, вырубили больше двухсот больших деревьев, взамен посадили новые.

Для будущих жителей ЖК построят сквозной проезд с Центрального проспекта на Московский проспект вдоль «Флейты», несмотря на протесты местных жителей. Некоторые просто уезжают из третьего микрорайона, потому что стройка ухудшила их жизнь.

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