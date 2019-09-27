Застройщик ЖК возле «Флейты» выиграл торги на строительство ещё двух высоток. Сейчас возводятся шесть домов, а всего на участке от Центрального проспекта до Московского их будет восемь. В ходе торгов цена аренды земли под новостройки выросла в десять раз.

Формально право аренды земельных участков под застройку корпусов 327 и 328 получила новая компания «Ода премиум плюс», зарегистрированная в мае этого года, но у неё те же учредители, что у «Оды премиум», которая строит шесть корпусов вдоль «Флейты».

Конкуренция на торгах была высокой. Участвовало 13 компаний и в результате аукциона годовая арендная плата для участка для корпуса 327 поднялась с 6,6 миллионов рублей поднялась до 79 миллионов, а для корпуса 328 — с 10 до 97 миллионов.