Между строящимися домами коммерческого жилого комплекса в 3 микрорайоне начали благоустройство оставшегося свободным от стройки участка земли — здесь сделают зону отдыха с детскими площадками, сценой, скамейками, велодорожкой и скульптурами из искусственной травы. При этом вырубят немногие оставшиеся деревья и кусты. Будущий сквер находится в эпицентре масштабной стройки — случай для Зеленограда беспрецедентный.
За «Флейтой» строят шесть жилых домов и детский сад. Сквер «Флейты» устроят между будущими корпусами 326 и 331, напротив 4-го подъезда корпуса 360. Стройка в самом разгаре и окончание её запланировано в 2020 году. А бульвар, по технической документации, должны сделать к осени. О сжатых сроках говорилось и во время обсуждения проекта будущего бульвара с жителями в конце прошлого года. Сотрудник управы района Савелки пояснил корреспонденту Zelenograd.ru, что такова схема выделения денег на благоустройство в системе столичного ЖКХ: средства дают в определенное время, их надо освоить к концу лета.
Для устройства зоны отдыха надо вырубить 221 дерево и 332 кустарника, говорится в документации конкурса на производство работ. Это стоит один миллион рублей. Около 66 миллионов выделено на комплексное благоустройство этого бульвара, устройство ливневки, наружного освещения, поставку топиарных фигур и малых архитектурных форм. Всё это проведено через аукционы, определены разные исполнители и поставщики, им поставлены сжатые сроки. Один контракт уже просрочен — это самая крупная статья расходов, 30 миллионов на устройство дорожек, тротуаров, площадок зоны отдыха из плитки, тротуаров из дерева (экодорожка) и дорожных бордюров. Исполнителю, который должен был сделать всё это к 6 июня, грозит штраф за просрочку.
Всего же работы «первого этапа» обойдутся в 80 миллионов рублей, сообщает управа района Савелки. Второй этап — это благоустройство весной-летом 2020 года пешеходной дороги вдоль «Флейты» со стороны Савелкинского проезда и ремонт собачьей площадки у корпуса 345.
В апреле напротив «Флейты», со стороны стройки, появился информационный щит об устройстве парка по месту жительства «Сквер «Флейта». Причём сроки были обозначены — «2018 год». Напутали, бывает. О вырубке деревьев на стенде умалчивается. Здесь раскопали котлован и набросали разные трубы и стройматериалы. Определить, для чего это, было невозможно, поскольку территория будущего парка тесно окружена стройкой жилого комплекса.
Сейчас яма закопана, несколько деревьев вырублено, а в остальном пейзаж не особо изменился. Всё тот же плакат, перекопанная земля, экскаватор и мусор. Если в апреле управа уверяла, что устройство бульварной зоны не будет пересекаться со строительством домов, то в июне признала: «Ведение работ серьезно осложняется тем, что на прилегающих территориях активно ведется строительство шести домов, а непосредственно через территорию благоустройства прокладываются подземные коммуникации различных инженерных служб».
Проект зоны отдыха у «Флейты» и будущего ЖК обсуждался еще в декабре прошлого года. Стройка к тому моменту несколько месяцев как велась. Даже формально завершение строительства ЖК — второй квартал 2020 года (фактически же любые стройки имеют свойство затягиваться). То есть, уже тогда было понятно, что это будет «бульвар на стройке», но (смотри выше) — раз дают деньги, их надо освоить.
Причем упомянутые сроки — это без учета еще двух участков за «Флейтой», выделенных для строительства еще двух домов на месте снесенных пятиэтажек. Один из них тоже граничит с будущей зоной отдыха.
То, что в ходе строительства придется прокладывать коммуникации для жителей строящихся домов, власти, естественно, понимали. Одновременно компания «Мосэнерго» запланировала и ремонт тепловой сети корпуса 360. Теплотрассу начали ремонтировать в начале года. Эти работы и имеет в виду управа, когда говорит о серьезных сложностях.
Кстати, в проекте бульвара о вырубке деревьев ничего не говорилось — во всяком случае, на публичных слушаниях этого не прозвучало. Наоборот, уверяли, что посадят хвойные и лиственные деревья, в том числе клёны и берёзы. Видимо, как частичную компенсацию за вырубленные для строительства новых домов аллеи за «Флейтой».
Автор проекта нового ЖК и зоны отдыха один и тот же — «Зеленоградпроект». Заказчик выполнения работ — «Жилищник района Савелки».
В проекте зона отдыха — это бульвар со светящимися арками и деревьями, большими качелями, скамейками с теневыми навесами, двумя детскими площадками — одна для малышей, другая для детей постарше. На бульваре планировали посадить большую ель, которую будут украшать к Новому году, и сделать сцену с амфитеатром для праздников и массовых мероприятий. Также здесь устроят велодорожку и поставят фигуры из искусственной травы — как на бульваре в 16 микрорайоне. Бульвар выложат брусчаткой.
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