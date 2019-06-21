80 миллионов на сквер внутри стройки

За «Флейтой» строят шесть жилых домов и детский сад. Сквер «Флейты» устроят между будущими корпусами 326 и 331, напротив 4-го подъезда корпуса 360. Стройка в самом разгаре и окончание её запланировано в 2020 году. А бульвар, по технической документации, должны сделать к осени. О сжатых сроках говорилось и во время обсуждения проекта будущего бульвара с жителями в конце прошлого года. Сотрудник управы района Савелки пояснил корреспонденту Zelenograd.ru, что такова схема выделения денег на благоустройство в системе столичного ЖКХ: средства дают в определенное время, их надо освоить к концу лета.

Для устройства зоны отдыха надо вырубить 221 дерево и 332 кустарника, говорится в документации конкурса на производство работ. Это стоит один миллион рублей. Около 66 миллионов выделено на комплексное благоустройство этого бульвара, устройство ливневки, наружного освещения, поставку топиарных фигур и малых архитектурных форм. Всё это проведено через аукционы, определены разные исполнители и поставщики, им поставлены сжатые сроки. Один контракт уже просрочен — это самая крупная статья расходов, 30 миллионов на устройство дорожек, тротуаров, площадок зоны отдыха из плитки, тротуаров из дерева (экодорожка) и дорожных бордюров. Исполнителю, который должен был сделать всё это к 6 июня, грозит штраф за просрочку.

Всего же работы «первого этапа» обойдутся в 80 миллионов рублей, сообщает управа района Савелки. Второй этап — это благоустройство весной-летом 2020 года пешеходной дороги вдоль «Флейты» со стороны Савелкинского проезда и ремонт собачьей площадки у корпуса 345.