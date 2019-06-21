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Как бульвар в 3 микрорайоне делают прямо среди строящихся домов и вырубают для этого больше двухсот деревьев 21.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Между строящимися домами коммерческого жилого комплекса в 3 микрорайоне начали благоустройство оставшегося свободным от стройки участка земли — здесь сделают зону отдыха с детскими площадками, сценой, скамейками, велодорожкой и скульптурами из искусственной травы. При этом вырубят немногие оставшиеся деревья и кусты. Будущий сквер находится в эпицентре масштабной стройки — случай для Зеленограда беспрецедентный.

80 миллионов на сквер внутри стройки

За «Флейтой» строят шесть жилых домов и детский сад. Сквер «Флейты» устроят между будущими корпусами 326 и 331, напротив 4-го подъезда корпуса 360. Стройка в самом разгаре и окончание её запланировано в 2020 году. А бульвар, по технической документации, должны сделать к осени. О сжатых сроках говорилось и во время обсуждения проекта будущего бульвара с жителями в конце прошлого года. Сотрудник управы района Савелки пояснил корреспонденту Zelenograd.ru, что такова схема выделения денег на благоустройство в системе столичного ЖКХ: средства дают в определенное время, их надо освоить к концу лета.

Для устройства зоны отдыха надо вырубить 221 дерево и 332 кустарника, говорится в документации конкурса на производство работ. Это стоит один миллион рублей. Около 66 миллионов выделено на комплексное благоустройство этого бульвара, устройство ливневки, наружного освещения, поставку топиарных фигур и малых архитектурных форм. Всё это проведено через аукционы, определены разные исполнители и поставщики, им поставлены сжатые сроки. Один контракт уже просрочен — это самая крупная статья расходов, 30 миллионов на устройство дорожек, тротуаров, площадок зоны отдыха из плитки, тротуаров из дерева (экодорожка) и дорожных бордюров. Исполнителю, который должен был сделать всё это к 6 июня, грозит штраф за просрочку.

Всего же работы «первого этапа» обойдутся в 80 миллионов рублей, сообщает управа района Савелки. Второй этап — это благоустройство весной-летом 2020 года пешеходной дороги вдоль «Флейты» со стороны Савелкинского проезда и ремонт собачьей площадки у корпуса 345.

Что там происходит на самом деле

В апреле напротив «Флейты», со стороны стройки, появился информационный щит об устройстве парка по месту жительства «Сквер «Флейта». Причём сроки были обозначены — «2018 год». Напутали, бывает. О вырубке деревьев на стенде умалчивается. Здесь раскопали котлован и набросали разные трубы и стройматериалы. Определить, для чего это, было невозможно, поскольку территория будущего парка тесно окружена стройкой жилого комплекса.

Сейчас яма закопана, несколько деревьев вырублено, а в остальном пейзаж не особо изменился. Всё тот же плакат, перекопанная земля, экскаватор и мусор. Если в апреле управа уверяла, что устройство бульварной зоны не будет пересекаться со строительством домов, то в июне признала: «Ведение работ серьезно осложняется тем, что на прилегающих территориях активно ведется строительство шести домов, а непосредственно через территорию благоустройства прокладываются подземные коммуникации различных инженерных служб».

«Серьёзные осложнения» можно было предвидеть

Проект зоны отдыха у «Флейты» и будущего ЖК обсуждался еще в декабре прошлого года. Стройка к тому моменту несколько месяцев как велась. Даже формально завершение строительства ЖК — второй квартал 2020 года (фактически же любые стройки имеют свойство затягиваться). То есть, уже тогда было понятно, что это будет «бульвар на стройке», но (смотри выше) — раз дают деньги, их надо освоить.

Причем упомянутые сроки — это без учета еще двух участков за «Флейтой», выделенных для строительства еще двух домов на месте снесенных пятиэтажек. Один из них тоже граничит с будущей зоной отдыха.

То, что в ходе строительства придется прокладывать коммуникации для жителей строящихся домов, власти, естественно, понимали. Одновременно компания «Мосэнерго» запланировала и ремонт тепловой сети корпуса 360. Теплотрассу начали ремонтировать в начале года. Эти работы и имеет в виду управа, когда говорит о серьезных сложностях.

Кстати, в проекте бульвара о вырубке деревьев ничего не говорилось — во всяком случае, на публичных слушаниях этого не прозвучало. Наоборот, уверяли, что посадят хвойные и лиственные деревья, в том числе клёны и берёзы. Видимо, как частичную компенсацию за вырубленные для строительства новых домов аллеи за «Флейтой».

Что там будет?

Автор проекта нового ЖК и зоны отдыха один и тот же — «Зеленоградпроект». Заказчик выполнения работ — «Жилищник района Савелки».

В проекте зона отдыха — это бульвар со светящимися арками и деревьями, большими качелями, скамейками с теневыми навесами, двумя детскими площадками — одна для малышей, другая для детей постарше. На бульваре планировали посадить большую ель, которую будут украшать к Новому году, и сделать сцену с амфитеатром для праздников и массовых мероприятий. Также здесь устроят велодорожку и поставят фигуры из искусственной травы — как на бульваре в 16 микрорайоне. Бульвар выложат брусчаткой.

Нужно ли было властям дождаться окончания стройки, прежде чем начинать делать бульвар?
Да, кому нужен бульвар рядом со стройкой
Все правильно сделали. Сейчас неудобно, зато быстрей закончат
Затрудняюсь ответить
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