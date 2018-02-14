1 комментарий
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В 3 микрорайоне из-за строительства новых домов вырубят 425 деревьев 14.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Информация о масштабной вырубке появилась на информационном щите на заборе, которым огородили территорию стройки. Кроме деревьев ликвидируют почти две тысячи кустарников. Взамен обещают пересадить три дерева и «восстановить нарушенное благоустройство» — где и в каком виде, неизвестно.

фото: Zelenograd.ru

За корпусом 360 («Флейта») будут строить шесть жилых домов. Вырубка необходима в связи с демонтажем инженерных коммуникаций, говорится в объявлении. Разрешение на вырубку у застройщика есть, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования. Жителям предлагается обращаться со своими замечаниями в управу, префектуру или единую справочную мэрии.

На заборе нет никакой информации о застройщике. По данным Мосгосстройнадзора, официальное разрешение на строительство в этом месте пока не оформлено. Проекты новых домов в 3 микрорайоне не обнародованы. Возле «Флейты» еще в январе построили офис продаж квартир в будущих корпусах. Конкурс на аренду земли под строительство шести домов выиграла ничем не примечательная организация «Ода премиум».

фото: Zelenograd.ru

Московские власти сдали в аренду под стройку шесть участков почти на всём протяжении «Флейты» — от Московского проспекта до клуба «Орленок», находящегося рядом с Центральным проспектом. Сейчас огорожена часть этой территории, ближе к Московскому проспекту. Забор поставили и со стороны пешеходных дорожек у лицея 1557 (бывшая 845-я школа) и соседнего детского сада, также он почти закрывает территорию парковки у корпусов 351 и 352 — для автовладельцев оставили небольшой выезд.

Раньше на этом месте были пятиэтажки, их снесли в середине 2000-х годов. Застройка 3 микрорайона одобрена мэрией и не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.

 Реклама
Цирк Максимус— уникальный аттракцион с тигрольвами! Есть билеты со скидками и детям до 11 лет - бесплатный билет Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Обсуждение
Ляляка Московская
Вчера, 20:26
Пилят и рубят вовсю и круглосуточно , не прерываясь в выходные дни. Хотят , как можно быстрее сделать своё чёрное дело.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама