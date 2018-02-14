Информация о масштабной вырубке появилась на информационном щите на заборе, которым огородили территорию стройки. Кроме деревьев ликвидируют почти две тысячи кустарников. Взамен обещают пересадить три дерева и «восстановить нарушенное благоустройство» — где и в каком виде, неизвестно.
За корпусом 360 («Флейта») будут строить шесть жилых домов. Вырубка необходима в связи с демонтажем инженерных коммуникаций, говорится в объявлении. Разрешение на вырубку у застройщика есть, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования. Жителям предлагается обращаться со своими замечаниями в управу, префектуру или единую справочную мэрии.
На заборе нет никакой информации о застройщике. По данным Мосгосстройнадзора, официальное разрешение на строительство в этом месте пока не оформлено. Проекты новых домов в 3 микрорайоне не обнародованы. Возле «Флейты» еще в январе построили офис продаж квартир в будущих корпусах. Конкурс на аренду земли под строительство шести домов выиграла ничем не примечательная организация «Ода премиум».
Московские власти сдали в аренду под стройку шесть участков почти на всём протяжении «Флейты» — от Московского проспекта до клуба «Орленок», находящегося рядом с Центральным проспектом. Сейчас огорожена часть этой территории, ближе к Московскому проспекту. Забор поставили и со стороны пешеходных дорожек у лицея 1557 (бывшая 845-я школа) и соседнего детского сада, также он почти закрывает территорию парковки у корпусов 351 и 352 — для автовладельцев оставили небольшой выезд.
Раньше на этом месте были пятиэтажки, их снесли в середине 2000-х годов. Застройка 3 микрорайона одобрена мэрией и не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.
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