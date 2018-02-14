За корпусом 360 («Флейта») будут строить шесть жилых домов. Вырубка необходима в связи с демонтажем инженерных коммуникаций, говорится в объявлении. Разрешение на вырубку у застройщика есть, сообщили Zelenograd.ru в департаменте природопользования. Жителям предлагается обращаться со своими замечаниями в управу, префектуру или единую справочную мэрии.

На заборе нет никакой информации о застройщике. По данным Мосгосстройнадзора, официальное разрешение на строительство в этом месте пока не оформлено. Проекты новых домов в 3 микрорайоне не обнародованы. Возле «Флейты» еще в январе построили офис продаж квартир в будущих корпусах. Конкурс на аренду земли под строительство шести домов выиграла ничем не примечательная организация «Ода премиум».