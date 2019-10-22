Проект сквозного проезда от Центрального проспекта на Московский вдоль «Флейты», вызвавший бурные протесты местных жителей, планируется реализовать не раньше 2021 года. Хотя строительство нового жилого комплекса, для жителей которого и расширяют местный проезд, к этому времени полностью не завершится. А пока застройщик восстанавливает тротуар вдоль корпуса 360.

Расширение проезда вдоль «Флейты» пока в стадии проектирования, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации. По проекту, существующая местная тупиковая дорога от Центрального проспекта мимо корпуса 360 становится сквозной — делается выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Проезд расширяется до трех полос (со стороны строящегося ЖК), одну полосу отдают под парковки. Расширять дорогу планируется между корпусами 339А и 359 («Орлёнок»), дальше от строящегося корпуса 326 вдоль всей дороги. В рамках этого проекта уже устроен выезд налево на Центральный проспект из 3 микрорайона возле остановки «1000 мелочей».

Пока вдоль «Флейты» продолжается прокладка тепловых сетей: разрыты котлованы и огорожена часть проезда. Застройщик ЖК ремонтирует разбитые строительной техникой тротуары со стороны подъездов «Флейты». Это временное решение, чтобы как-то восстановить проход для пешеходов. Во-первых, когда будут расширять проезд, дорогу и тротуары будут делать заново, перекладывать асфальт. Во-вторых, в ЖК будут строить ещё два многоэтажных дома, и по дороге с заездом на тротуары снова поедут строительные машины. Если даже новую стройку начнут в этом году, она займёт не меньше двух лет.