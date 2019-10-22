Сквозной проезд в 3 микрорайоне построят в 2021 году 22.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Проект сквозного проезда от Центрального проспекта на Московский вдоль «Флейты», вызвавший бурные протесты местных жителей, планируется реализовать не раньше 2021 года. Хотя строительство нового жилого комплекса, для жителей которого и расширяют местный проезд, к этому времени полностью не завершится. А пока застройщик восстанавливает тротуар вдоль корпуса 360.

Расширение проезда вдоль «Флейты» пока в стадии проектирования, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации. По проекту, существующая местная тупиковая дорога от Центрального проспекта мимо корпуса 360 становится сквозной — делается выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Проезд расширяется до трех полос (со стороны строящегося ЖК), одну полосу отдают под парковки. Расширять дорогу планируется между корпусами 339А и 359 («Орлёнок»), дальше от строящегося корпуса 326 вдоль всей дороги. В рамках этого проекта уже устроен выезд налево на Центральный проспект из 3 микрорайона возле остановки «1000 мелочей».

Пока вдоль «Флейты» продолжается прокладка тепловых сетей: разрыты котлованы и огорожена часть проезда. Застройщик ЖК ремонтирует разбитые строительной техникой тротуары со стороны подъездов «Флейты». Это временное решение, чтобы как-то восстановить проход для пешеходов. Во-первых, когда будут расширять проезд, дорогу и тротуары будут делать заново, перекладывать асфальт. Во-вторых, в ЖК будут строить ещё два многоэтажных дома, и по дороге с заездом на тротуары снова поедут строительные машины. Если даже новую стройку начнут в этом году, она займёт не меньше двух лет.

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