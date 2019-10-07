Открыт новый выезд на Центральный проспект 07.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Запущен светофор напротив магазина «1000 мелочей» — теперь машины могут из 3-го микрорайона выезжать сразу налево на Центральный проспект.

В четверг этот светофор переведут в режим адаптивного управления с использованием детекторов и кнопок вызова пешеходной фазы. Это позволит пешеходам безопасно переходить дорогу, а автомобилистам проезжать перекресток без простоев при пустой дороге, сообщили в компании «СпецДорПроект»

Такой же адаптивный режим запустили на выходных на соседнем перекрестке — на пересечении Савелкинского проезда и Центрального проспекта. В планах синхронизировать работу этих светофоров, добавив в единую систему светофоры на пересечениях с улицей Юности и Яблоневой аллеей. Тогда это будет работать «как гармоничный, целостный организм», уверяют в «СпецДорПроекте». Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

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