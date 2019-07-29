К строящимся шести домам коммерческого жилого комплекса добавят ещё два: мэрия продаёт земельные участки под строительство жилья. Сейчас на их месте — аллея, парковка и собачья площадка.

Объявлены торги на аренду земельных участков под строительство корпусов 327 и 328 на оставшихся свободных от застройки участках между Центральным и Московским проспектами. По условиям аукциона, на участках в течение четырех с половиной лет надо построить два жилых дома. Этажность не указана, только предельная высота здания — 55 метров. То есть построят высотные здания.