К строящимся шести домам коммерческого жилого комплекса добавят ещё два: мэрия продаёт земельные участки под строительство жилья. Сейчас на их месте — аллея, парковка и собачья площадка.
Объявлены торги на аренду земельных участков под строительство корпусов 327 и 328 на оставшихся свободных от застройки участках между Центральным и Московским проспектами. По условиям аукциона, на участках в течение четырех с половиной лет надо построить два жилых дома. Этажность не указана, только предельная высота здания — 55 метров. То есть построят высотные здания.
На сдаваемых под застройку участках — пешеходные дорожки, оставшиеся деревья, кусты, газоны, большая собачья площадка. Рядом строят бульвар и вырубают деревья.
Сейчас между Центральным и Московским проспектами строят ЖК «Зеленоград-сити» — шесть жилых домов на месте снесенных в 2000-х годах восьми пятиэтажек. Застройка 3-го микрорайона Зеленограда одобрена московским правительством и не обсуждалась с жителями, поскольку утверждена Генпланом развития Зеленограда до 2025 года. Для будущих новых жителей построят сквозной проезд с Центрального проспекта на Московский проспект вдоль «Флейты», несмотря на протесты местных жителей.
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