Согласно заключению, в обсуждении приняли участие 159 человек, из них 141 постоянно живут в районе Крюково. Остальные — работающие в районе, собственники участков или зданий и (или) депутаты. 24 человека высказались против планов «Иридиума» — в основном потому, что на Крюковской площади торговли и прочего и так хватает. Также они пишут о том, что испортится архитектурный облик здания. Большинство голосов за реконструкцию здания, но с оговорками — люди боятся, что между ТРЦ и зданием гастрономического центра, который скоро должен открыться, будет проезжая часть или парковка.

Территорию между гастрономическим центром и «Иридиумом» планируется оставить пешеходной, рассказал «Зеленоград.ру» представитель застройщика Крюковской площади. Но могло быть иначе, поскольку сейчас готовится новая схема движения на Крюковской площади, которую запустят после завершения всех работ на станции Крюково. И департамент транспорта в одном из вариантов планировал сделать проезжую часть между двумя ТЦ.

«Иридиум» — единственный торговый центр в Зеленограде, полностью обнесенный забором. Калитки там открыты только в часы работы ТРЦ, а в остальное время пешеходы вынуждены обходить территорию по периметру, чтобы пройти, например, от станции Крюково в 10-й микрорайон. Да и в принципе забор занимает много места и не эстетичен. Он огораживает частную территорию, но, возможно, его со временем уберут хотя бы с одной стороны, сказал источник, знакомый с ситуацией.

На таких обсуждениях вопросы благоустройства, архитектуры, заборов и прочего, важного для людей, не рассматриваются — нужно лишь подтвердить согласие или несогласие с проектом увеличения площади здания и назначения участка, на котором оно стоит. Поэтому ответы городской комиссии одинаково формальны: если написано «поддерживаю» — рекомендуется к учёту, если «не поддерживаю» — не рекомендуется.