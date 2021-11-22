Реконструкцию «Иридиума» одобрили участники электронных обсуждений. Многие попросили оставить дорогу вдоль здания пешеходной, а голосов против забора почти не было 22.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Собственник ТРЦ «Иридиум» планирует сделать пристройку к зданию для кафе со стороны рынка и надстроить этаж над фудкортом. Поскольку это увеличение площади, проект выставили на онлайн-обсуждение. Большинство участников высказались «за», но попросили сохранить пешеходную зону между ТРЦ и гастрономическим центром. А против забора вокруг всего «Иридиума» высказались лишь трое.

Согласно заключению, в обсуждении приняли участие 159 человек, из них 141 постоянно живут в районе Крюково. Остальные — работающие в районе, собственники участков или зданий и (или) депутаты. 24 человека высказались против планов «Иридиума» — в основном потому, что на Крюковской площади торговли и прочего и так хватает. Также они пишут о том, что испортится архитектурный облик здания. Большинство голосов за реконструкцию здания, но с оговорками — люди боятся, что между ТРЦ и зданием гастрономического центра, который скоро должен открыться, будет проезжая часть или парковка.

Территорию между гастрономическим центром и «Иридиумом» планируется оставить пешеходной, рассказал «Зеленоград.ру» представитель застройщика Крюковской площади. Но могло быть иначе, поскольку сейчас готовится новая схема движения на Крюковской площади, которую запустят после завершения всех работ на станции Крюково. И департамент транспорта в одном из вариантов планировал сделать проезжую часть между двумя ТЦ.

«Иридиум» — единственный торговый центр в Зеленограде, полностью обнесенный забором. Калитки там открыты только в часы работы ТРЦ, а в остальное время пешеходы вынуждены обходить территорию по периметру, чтобы пройти, например, от станции Крюково в 10-й микрорайон. Да и в принципе забор занимает много места и не эстетичен. Он огораживает частную территорию, но, возможно, его со временем уберут хотя бы с одной стороны, сказал источник, знакомый с ситуацией.

На таких обсуждениях вопросы благоустройства, архитектуры, заборов и прочего, важного для людей, не рассматриваются — нужно лишь подтвердить согласие или несогласие с проектом увеличения площади здания и назначения участка, на котором оно стоит. Поэтому ответы городской комиссии одинаково формальны: если написано «поддерживаю» — рекомендуется к учёту, если «не поддерживаю» — не рекомендуется.

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Метки:
публичные слушания, крюковская площадь, реконструкция, торговые центры, иридиум
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