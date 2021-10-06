Проект подразумевает увеличение площади здания и изменение назначения части территории возле него — с фактического использования на «объект торговли». За пределы своего участка «Иридиум», судя по представленному изображению, не выходит. Правда, забора на картинке нет, он лишь обозначен синим пунктиром. «Иридиум» — единственный в Зеленограде торговый центр, полностью обнесенный забором.

Пристройку к «Иридиуму» его владельцы собираются сделать со стороны рынка, а точнее, гастрономического центра «Станция» — так официально называется построенное, но еще не открытое торговое здание на Крюковской площади. В пристройке планируется открыть кафе. Возможно, оно будет со стеклянной крышей. На втором этаже ТРЦ, над кафе, хотят сделать надстройку — например, в виде антресоли, рассказали «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.

Кроме того, есть давние планы благоустроить пешеходную зону между рыночной территорией и «Иридиумом» — сделать единое удобное пространство. Сейчас это просто проход между заборами. А позади ТРЦ — глухой тупик, также загороженный забором с табличкой «частная территория».

Электронное обсуждение продлится до 19 октября (включительно). В нём могут принять участие живущие и работающие в районе Силино (10, 11, 12 микрорайоны), а также депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, нежилых помещений, расположенных в Силино. Обсуждение доступно только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.