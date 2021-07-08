Надстройку сделают на углу здания, ближе к Ленинградскому шоссе. В Москомархитектуре сообщили, что в проекте здания ТК изначально была эксплуатируемая кровля, на ней можно строить дополнительные площади. Инвестор строительства давно это планировал и теперь вернулся к планам 9-летней давности.

Сроки реконструкции здания пока не определены, идет согласование проекта, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации «Панфиловского». Но отметили, что «постараются быстрее». Сейчас фудкорт в торговом комплексе закрыт для посетителей.

Общая площадь торгового комплекса — 25 тысяч квадратных метров. После надстройки она увеличится незначительно — примерно на 700 кв.м, поэтому, скорее всего, общественных обсуждений проекта расширения ТК не будет. Тем не менее, подготовлен проект изменений в правила землепользования и застройки.

Торговый комплекс «Панфиловский» открыли в 2012 году. Инвестор строительства — питерская инвестиционно-строительная группа «Мавис», эта же компания управляет торговым комплексом.