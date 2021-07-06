Владельцы торгового центра «Иридиум» на Крюковской площади планируют увеличить его площадь с 15,5 тысяч до 18 тысяч квадратных метров. Для этого нужна реконструкция здания. Планы одобрены мэрией.

Торговый центр расположен на участке 1,8 гектар, градостроительно-земельная комиссия одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (они нужны, поскольку инвестор меняет суммарную площадь застройки). Как именно будут реконструировать «Иридиум», пока неизвестно.



На участке «Иридиума» находятся также парковки и пустое пространство вокруг здания. Участок полностью огорожен забором, позади здания прохода нет — ограждения и объявления «частная собственность». Торговый центр открылся в 2008 году.