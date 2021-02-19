В рассылке Мосгорздрава, которая приходят прикрепленным к поликлинике в корпус 911 жителям Зееленограда, говорится, что работа поликлиники в другом здании не изменится. Пациенты смогут по-прежнему ходить к своим врачам и записываться онлайн. Прикрепляться заново не нужно. после закрытия поликлиники на ремонт пациенты будут ходить к своим врачам.

Как будет организован прием пациентов поликлиники в стоматологии в 16-м микрорайоне, смогут ли прикрепленные к поликлинике в 9-м микрорайоне записываться к врачам в другие поликлиники Зеленограда — выясняем. В администрации зеленоградской больницы (в состав которой входят все взрослые поликлиники округа) сказали, что точные маршруты для пациентов сейчас формируются.

Пока известно, что медицинский коллектив женской консультации в 9-м микрорайоне полностью перейдет в консультацию в 7-й микрорайон (Каштановая аллея, дом 2, строение 6). Для пациенток из 9-го микрорайона будет работать отдельный процедурный кабинет и кабинет УЗИ.

Ранее планировалось отремонтировать поликлинику в корпусе 911 в 2022—2023 годах. Капитальный ремонт подразумевает обновление поликлиники, в том числе поставку нового оборудования. В частности, был обещан компьютерный томограф. «В филиалах будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики» , — сообщает правительство Москвы.

Здание поликлиники в 9-м микрорайоне построили в 1987 году, с того момента его не обновляли. Проектно-сметная документация капремонта здания была разработана еще в 2017-м.