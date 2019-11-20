Поликлиники в 9-м и 14-м микрорайоне отремонтируют не раньше 2023 года 20.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Два филиала поликлиники №201 — корпуса 911 и 1460 — не вошли в первую волну программы капремонта столичных учреждений здравоохранения. Несмотря на то, что ремонт давно необходим, обновлять оборудование и внешний вид поликлиник закончат не раньше 2023 года.

На портале мэра Москвы появилась информация о сроках капитального ремонта городских медучреждений. На специальной карте отмечены поликлиники, которые отремонтируют в течение 2020—2022 года (52 учреждения), и те, кого обновления затронут в течение 2022—2023 года (85 учреждений) — зеленоградские поликлиники попали во вторую волну.

О том, что поликлинике в корпусе 911 необходим ремонт, говорят уже четвертый год. Здание построили в 1987 году, с того момента его не обновляли. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация капремонта здания. Департамент здравоохранения выделил на проект более восьми миллионов рублей, но непонятно, насколько он будет актуален через три года, когда начнут ремонт.

Поликлиника №201 еще в феврале 2019 года подавала заявку в департамент здравоохранения на установку компьютерного томографа в своем филиале в корпусе 911. Тогда сообщалось, что новое оборудование может появиться после капремонта здания, однако конкретных сроков начала работ у руководства больницы не было — как и понимания, как много времени он займет и будет ли она в это время работать.

Капремонт предполагает приведение больниц к «новому московскому стандарту: изменения коснутся фасада и интерьера, оборудования и штата сотрудников. В рамках обновления планируется закупить эргономичную мебель, а наиболее посещаемые кабинеты перевести на первые этажи. Также правительство Москвы намерено нанять больше специалистов и провести дополнительное обучение персонала.

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