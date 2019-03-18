Зеленоградская поликлиника №201 подала заявку в департамент здравоохранения на установку компьютерного томографа в своем филиале в корпусе 911. Оборудование может появиться в поликлинике после капитального ремонта здания, запланированного в этом году. Сейчас ни магнитно-резонансной, ни компьютерной томографии в поликлинике (во всех её филиалах) нет.
Сейчас конкретных сроков начала капремонта поликлиники в 9 микрорайоне нет, как нет и понимания, как долго он будет проводиться, и будет ли она в это время работать, пояснили Zelenograd.ru в администрации поликлиники. Но ремонт может начаться в любой момент и должен пройти в сжатые сроки. «Мы уже готовим мероприятия по маршрутизации пациентов и врачей, потому что это может случиться очень быстро», сказала на заседании депутатов района Силино главврач поликлиники №201 Екатерина Сваровски.
О необходимости капитального ремонта поликлиники в корпусе 911 говорят уже четвертый год. Это здание построили в 1987 году, всё это время капремонт не проводился. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация капремонта здания — департамент здравоохранения выделил на эти цели более восьми миллионов рублей.
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