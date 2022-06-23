Однако можно было бы найти компромисс между правами поликлиники, комфортом для местных жителей и сохранением общей природной территории.

Причем, раньше ограды вокруг поликлиники почти не было. «Позади поликлиники был маленький низкий заборчик, он шел позади кустовой изгороди до домика (насосная станция) который снесли. С других сторон — заборчик был частично с одного торца и с фасада», — вспоминает Иван.

Жалобу в префектуру Иван уже отправил. Можно поддержать его и написать не только в префектуру, но и в управу, депутатам и в департамент здравоохранения, по заказу которого выполняется ремонт поликлиники: