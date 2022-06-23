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Поликлиника в 9 микрорайоне отжала себе территорию — вокруг неё ставят забор, который захватит большой зелёный участок 23.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Вокруг поликлиники в корпусе 911, где с прошлого года идёт капремонт, начали устанавливать новый забор — судя по вкопанным опорам, он пройдёт прямо вдоль дорожки между поликлиникой и детским садом. Сама дорожка теперь превратится в тоннель между двумя заборами. Внутри ограды окажутся и старые сосны, одна из которых начала засыхать, и газон, и живая изгородь из кустарника. Формально забор ставят по границе участка, но «Зачем поликлинике такие территории? Там что, пациенты как в больничке гуляют?» — недоумевают местные жители.

«Поликлиника „отжала“ себе территорию, как я считаю, в ущерб жителям микрорайона», — написал в редакцию местный житель Иван Б. и прислал свои фотографии. На них, помимо всего прочего, забор отсекает дорожку, которую когда-то проложили, чтобы срезать поворот.

«Теперь получится угол, который надо будет обходить, — добавляет Иван. — Для жителей было бы гораздо лучше, если бы новый забор появился там, где был старый, за кустовой изгородью, можно было бы разместить пару лавочек вдоль дорожки, теперь же получится дорожка вдоль двух заборов».

На кадастровой карте видно, что забор ставят по границе участка, официально отведённого поликлинике — так что формально всё в рамках правовых норм.

Однако можно было бы найти компромисс между правами поликлиники, комфортом для местных жителей и сохранением общей природной территории.

Причем, раньше ограды вокруг поликлиники почти не было. «Позади поликлиники был маленький низкий заборчик, он шел позади кустовой изгороди до домика (насосная станция) который снесли. С других сторон — заборчик был частично с одного торца и с фасада», — вспоминает Иван.

Жалобу в префектуру Иван уже отправил. Можно поддержать его и написать не только в префектуру, но и в управу, депутатам и в департамент здравоохранения, по заказу которого выполняется ремонт поликлиники:

Пострадали сосны

Во время монтажа опор пострадали корни высоких сосен, которые стоят возле дорожки. Весной прямо рядом с соснами выкопали траншею, обрубив корни с одной стороны — прокладывали кабель для мачт освещения. Затем, по словам жителя, сосны потревожили при установке бордюров. Теперь сосны оказались на пути забора.

Одна из сосен уже засыхает — вся верхушка у неё сухая.

Дорожку заасфальтируют

У дорожки между поликлиникой и детским садом своя трудная история: за время ремонта её надолго перекрывали, перекапывали, снова открывали и собираются опять закрыть — для укладки асфальта. Жители жаловались на это в префектуру, так как многие пользуются этой дорожкой.

Капремонт поликлиники продолжается

«Сейчас ведутся уже фасадные работы, после окончания которых начнутся испытания систем водоснабжения. На самой последней стадии ремонта на всех этажах заменят полы и электрику», — рассказали на прошлой неделе после проверки хода ремонта члены так называемого «общественного совета» района (а на самом деле будущие административные кандидаты в муниципальные депутаты). Каких-либо недостатков в ремонте эти проверяющие не выявили. «Предполагается, что ремонт поликлиники будет завершён к концу года», — сообщают они.

Таким образом, сроки окончания капремонта снова перенесли. Начиная ремонт, в ГКБ им. Кончаловского, к которой относится поликлиника, заявляли, что она заработает через год — в марте 2022 года. Затем префектура отвечала жителям более осторожно — в первом полугодии. Нынешней весной речь шла уже о третьем квартале или об осени. Теперь, кажется, раньше 2023 года врачей рядом с домом жителям 9 микрорайона ждать не стоит.

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Метки:
озеленение, микрорайон 9, пешеходные дорожки, ворота и заборы, Городская поликлиника № 201 (корпус 911)
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 15:36
Ну если забор вокруг прокуратуры или суда ещё можно хоть как-то обосновать какой-то там безопасностью, то накуя забор вокруг поликлиник строить? Зачем тратить на это бюджетные деньги? Зачем заставлять пешеходов обходить поликлинику стороной за заборчиком?

Десятки лет поликлиники были для людей и без заборов, а теперь в моду вошли эти заборы вокруг каждого гос.учреждения, а в некоторых случаях/районах вокруг каждого жилого дома.

Власти опомнитесь. Зачем орождать, то что делается для людей? Доступ к поликлинике не должен быть препятсвием и не не нужен поликлинике забор, колючая проволока и пропускной пункт для входа на территорию.
Что за бум ограждени? И самое главное зачем?
A T
Вчера, 15:54
А что, Собянин уже не против заборов?
neu_romancer@bk.ru
Вчера, 16:32
зачем поликлинике вообще забор? ну ладно детский сад, чтобы дети куда не убежали, школа - уже сомнительна необходимость забора, а уж поликлиника и подавно... только вот не надо сваливать все на террористическую безопасность... страна заборов и царевичей-охранников
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