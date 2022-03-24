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Ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне — что уже сделано, как идут работы и когда его закончат 24.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Капремонт поликлиники в корпусе 911 выполнен почти на 60%, отчитывается мэрия. Завершить работы планируют к осени. А пока в департаменте капремонта подробно рассказали о списке работ и о том, что нового появится в поликлинике для жителей.

Напомним причину ремонта

Девятиэтажное здание поликлиники, построенное в 1986 году, ни разу капитально ремонтировали. Внутренняя и наружная отделка пришли в негодность. Облицовка фасада на многих участках была разрушена, а отделка внутри местами растрескалась и отслоилась. Из-за нарушения стыков между навесными панелями здание продувалось и промерзало, также были следы протечек. Инженерные системы требовали комплексной модернизации, а кровля — полной замены.

В итоге, поликлинику не просто ремонтируют изнутри и снаружи, но практически разобрали до остова, чтобы всё переделать.

Что уже сделано

На сегодняшний день все демонтажные работы проведены, заменены плиты перекрытий, установлены новые оконные блоки и полностью отремонтирована крыша. Строители завершили усиление конструкций, устройство перегородок и новой стяжки полов.

На здании устраивают новый облегченный навесной фасад с применением алюминиевых панелей и входные группы. Монтируют системы отопления, водо- и электроснабжения, вентиляции и дымоудаления. Делают внутреннюю отделку помещений, монтируют лифты.

Что обещают нового

Ремонт проводят в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник.

В обновлённой поликлинике появится возможность проводить офтальмологические операции. Будет обустроена предоперационная, операционная и послеоперационная с вентиляцией повышенного класса для очистки воздуха. Сделают пять палат для стационарного пребывания пациентов на 10 койко-мест.

Предусмотрен комплекс помещений с несколькими функциональными зонами: процедурной (здесь разместят рентген), пультовой (для удаленного управления аппаратом), кабинетами специалистов, фотолабораторией, вспомогательными и подсобными помещениями.

Оборудуют кабинет для рентген-аппарата типа U-дуги, который используется в многопрофильных исследованиях и даёт самые высокие результаты диагностики. Установят также маммограф и аппарат УЗИ.

В отделке помещений будут использоваться специальные электроизоляционные материалы, устойчивые к воздействию излучения и радиации. Помимо этого, кабинеты оборудуют собственной вентиляцией.

Поликлиника станет максимально доступной для маломобильных граждан. Самые посещаемые кабинеты разместят на первых этажах, все помещения обустроят под конкретного специалиста с необходимым набором медицинского оборудования, эргономичной мебелью и продуманной обстановкой.

Для пациентов сделают просторный вестибюль, уютные зоны ожидания приема с телевизорами и кулерами, организуют буфеты и аптеку, новую наглядную систему навигации для посетителей.

Вокруг поликлиники

Прилегающую территорию планируется благоустроить — убрать под землю воздушные провода, сделать тротуары, зоны для отдыха, поставить фонари с энергосберегающими лампами. Для парковки велосипедов и колясок появятся навесы в виде пергол.

Пространство адаптируют для маломобильных граждан. И озеленят, причем гипоаллергенными растениями: в списке для посадки — клен серебристый и клен гиннала, рябина, ели, астранция крупнуя, молиния голубая, эхинацея пурпурная.

Звучит красиво. Но пока возле поликлиники всё разрыто и перегорожено. В том числе и пешеходная дорожка вдоль детского сада.

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Метки:
медицина, поликлиника, ремонтно-строительные работы, Городская поликлиника № 201 (корпус 911)
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