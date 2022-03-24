Напомним причину ремонта

Девятиэтажное здание поликлиники, построенное в 1986 году, ни разу капитально ремонтировали. Внутренняя и наружная отделка пришли в негодность. Облицовка фасада на многих участках была разрушена, а отделка внутри местами растрескалась и отслоилась. Из-за нарушения стыков между навесными панелями здание продувалось и промерзало, также были следы протечек. Инженерные системы требовали комплексной модернизации, а кровля — полной замены.

В итоге, поликлинику не просто ремонтируют изнутри и снаружи, но практически разобрали до остова, чтобы всё переделать.