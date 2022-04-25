Демонтировать до 30 апреля

Но уже в январе на очередные письма жителей префектура ответила иначе — видимо, ознакомилась с решениями первого суда (по протоколу собраний). В марте, когда уже шло рассмотрение второго судебного иска, забор убрали только возле одного корпуса — 353А. Почему именно там? Возможно, потому что жители этого дома были особенно активны и писали в инстанции. Но в иске речь идет о сносе забора возле пяти домов.

Если от жителей можно отделаться отписками и показательным сносом куска забора, то в суде нужны убедительные доказательства и документы. И с этим начались проблемы. Забор департамент городского имущества не согласовал. Судя по предоставленным префектурой в суд документам (копии есть у «Зеленоград.ру»), процедуру согласования префектура переложила на управу, управа — на «Жилищник», как на управляющую компанию. А «Жилищник» ответил, что это невозможно. В связи с чем принято решение демонтировать забор до 30 апреля. Почему до 30-го? Вероятно, потому что в этот день заканчивается аренда участков, сданных городом застройщику для строительства жилых домов.

Вероятно, «Жилищнику» этот забор совершенно не нужен. В ответе конкретные дома, у которых должен быть демонтирован забор, не указываются — просто «вокруг корпусов новостроек». Можно сделать вывод, что речь идет о всех домах ЖК. Правда, есть еще корпус 354, жители которого против забора не высказывались. И управляет домом по-прежнему «Зелсити Комфорт». Но оставить небольшую часть ограждения только возле одного дома было бы странно — он будет торчать, условно говоря, сзади и спереди. Впрочем, жильцы могут своим решением огородить забором дом с четырех сторон, но не залезая на территорию соседних.

Демонтаж забора возложен на застройщика. Посмотрим, сделает ли он это. Но если нет — вполне вероятно, что «Жилищник» сам займется сносом. Как это уже было с куском забора возле корпуса 353А.