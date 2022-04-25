Похоже, жители нового ЖК в 3-м микрорайоне побеждают высокий забор, который застройщик поставил вокруг их домов. Хотя суд ещё не закончился, но уже принято решение снести ограждение до 30 апреля. И не возле одного дома, как месяц назад, а целиком. Рассказываем историю двухлетней борьбы с забором, и как управа пыталась его узаконить задним числом.
«Зеленоград-сити» занимает большую территорию между Центральным и Московским проспектами. История с забором тянется с мая 2020 года. Застройщик ЖК объяснял его появление желанием защитить деревья, кусты и в целом благоустройство вокруг новых домов. Всё это время часть жителей боролись против забора (и заодно против подделки подписей в протоколах собраний собственников), добиваясь его сноса. И добились, но только возле одного дома — а в ЖК их восемь. Теперь точку в этой истории должен поставить суд. Что интересно — иск к префектуре подали не старожилы, у которых этот забор ничего, кроме раздражения, не вызывает, а жители самого ЖК.
Забор «утвердили» в протоколах общих собраний собственников, организованных управляющей компанией (УК) «Зелсити Комфорт» — она опосредованно связана с застройщиком жилого комплекса. Инициатором этих собраний выступал или представитель самой УК, или кто-то из жителей. Жители, которые были против забора, получили эти протоколы через Мосжилинспекцию и нашли там поддельные подписи. Параллельно они провели свои законные собрания собственников и выбрали другую УК — «Жилищник». А протоколы прежней поставленной застройщиком УК успешно оспорили в суде.
Это важно для понимания ситуации. Когда жители писали обращения о сносе забора в префектуру, управу, прокуратуру, жилинспекцию, им приходили отписки. В ответах власть ссылалась, во-первых, на то, что забор как бы никому не мешает — есть открытые калитки. А во-вторых — и это главное — на протоколы «ЗелСити Комфорта», в которых якобы большинство голосов было за забор. Но в прошлом году суд признал протоколы собраний, инициированных «Зелсити Комфортом», недействительными. Потому что там были поддельные подписи.
В этот момент власти «вели мероприятия по оформлению ограждения» — то есть, пытались узаконить забор через департамент городского имущества, чтобы включить в схему установки отдельных ограждающих конструкций (утверждается актами департамента). То есть, до того забор стоял без всякого официального согласования, и, соответственно, было нарушено постановление правительства Москвы №900, определяющее порядок установки ограждений.
Еще в сентябре прошлого года в ЖК выезжали с проверкой местные сотрудники госинспекции по контролю за использованием объекта недвижимости. Они осмотрели территорию возле каждого дома, зафиксировали наличие забора и составили акты, резюме которых таково: забор есть, оснований для его размещения нет.
Решили собрать комиссию по пресечению самовольного строительства и рассмотреть вопрос о заборе. Комиссия собралась спустя два месяца, в ноябре, но лишь приняла к сведению акты инспекции. Забор сочли законным, в частности потому, что управа снова сослалась на решения собственников, инициированные УК. В протоколе решения комиссии фигурирует и упомянутое ведущееся согласование с департаментом городского имущества. То есть, забор оформляют задним числом.
Как это происходило, видно из дорожной карты согласования забора, которую направил в префектуру глава управы района Савелки Андрей Макшанцев в декабре. В сопроводительном письме он пишет, что комиссия по самовольному строительству решила, что забор уже «установлен по решению собственников, принятому на общем собрании», а в прилагаемой дорожной карте проведение этих собраний запланировано только на январь-март. То есть собственники сначала как бы «решили», а потом только решили узаконить это решение.
Но уже в январе на очередные письма жителей префектура ответила иначе — видимо, ознакомилась с решениями первого суда (по протоколу собраний). В марте, когда уже шло рассмотрение второго судебного иска, забор убрали только возле одного корпуса — 353А. Почему именно там? Возможно, потому что жители этого дома были особенно активны и писали в инстанции. Но в иске речь идет о сносе забора возле пяти домов.
Если от жителей можно отделаться отписками и показательным сносом куска забора, то в суде нужны убедительные доказательства и документы. И с этим начались проблемы. Забор департамент городского имущества не согласовал. Судя по предоставленным префектурой в суд документам (копии есть у «Зеленоград.ру»), процедуру согласования префектура переложила на управу, управа — на «Жилищник», как на управляющую компанию. А «Жилищник» ответил, что это невозможно. В связи с чем принято решение демонтировать забор до 30 апреля. Почему до 30-го? Вероятно, потому что в этот день заканчивается аренда участков, сданных городом застройщику для строительства жилых домов.
Вероятно, «Жилищнику» этот забор совершенно не нужен. В ответе конкретные дома, у которых должен быть демонтирован забор, не указываются — просто «вокруг корпусов новостроек». Можно сделать вывод, что речь идет о всех домах ЖК. Правда, есть еще корпус 354, жители которого против забора не высказывались. И управляет домом по-прежнему «Зелсити Комфорт». Но оставить небольшую часть ограждения только возле одного дома было бы странно — он будет торчать, условно говоря, сзади и спереди. Впрочем, жильцы могут своим решением огородить забором дом с четырех сторон, но не залезая на территорию соседних.
Демонтаж забора возложен на застройщика. Посмотрим, сделает ли он это. Но если нет — вполне вероятно, что «Жилищник» сам займется сносом. Как это уже было с куском забора возле корпуса 353А.
Почему так упорствовали префектура и управа с этим забором, непонятно. У двух новых домов «Зеленоград-сити» застройщик уже не стал ставить ограждение. Хотя и там проведено благоустройство, и можно было бы снова объяснить появление забора заботой о деревьях, газонах и детских площадках.
Это показательная история: активные люди не пожалели времени на изучение законодательства, написание и отправку писем в инстанции, хождения туда же лично, составление исков в суд и собственно присутствие в судах — а это долгая история.
Суд, между тем, еще не закончен. Если он удовлетворит иск о бездействии префектуры, это тоже будет прецедентом. Пока очередное заседание отложено, а после сноса забора могут счесть, что префектура выполнила обязательства — снесла забор, — и вопрос решён.