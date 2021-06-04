Проект застройки 17-го микрорайона предполагал дворы без машин, но пока проходить во дворы можно было свободно. Заборы у домов стояли, но калитки были открытыми. Их начали закрывать на электронные замки постепенно, с прошлого года. В начале мая застройщик закрыл все имеющиеся калитки на замки, а магнитные ключи есть только у жителей стоящих рядом корпусов. Теперь они ссорятся и спорят. «Это не Зеленоград, а Забороград», «это замануха для повышения стоимости жилья», «приходится идти в обход», «это некрасиво» говорят противники замков. А сторонники этой меры возражают: «Это безопасность», «мы платили за закрытые дворы, покупая жилье», «решают собственники, а не весь район».
Закрыты на замки дворы с общим забором — в основном попарно, это стоящие рядом корпуса. Например, отдельный забор с замком у корпусов 1 и 2 корпуса 33А, отдельный у корпусов 3 и 4 того же дома. А корпуса 5 и 6 дома 33 имеют каждый свой забор — между ними внутриквартальный проезд. Первым на замок закрыли двор корпусов 3 и 4 дома 33. Последним — самый большой дом в микрорайоне, корпус 5 того же дома.
Магнитные ключи от замков имеются только у жителей домов за каждым отдельно взятым ограждением. За заборами находятся детские и спортивные площадки. Дворы и площадки разные — и по размеру, и по содержанию.
Свободный проход остался только у домов первой очереди — трех корпусов дома 37. Здесь ограждений вообще нет — эти дома проектировал еще «Мортон» до слияния с компанией ПИК, и в проекте забора не было.
Таким образом ПИК (застройщик 17-го микрорайона) реализует проект «двор без машин». Заборы вокруг домов были в утвержденном проекте микрорайона — прежде всего как препятствие для парковки машин. По сути, застройщик выполнил одно из проектных решений. А вот закрытые на замок дворы в нынешнем виде для многих стали неприятной неожиданностью. Эта тема разделила жителей не меньше, чем парковки или собаки «на самовыгуле», отмечается на сайте микрорайона.
«А как гулять с ребенком? В двух западных корпусах с утра тень и холодно, — комментирует „Зеленоград.ру“ ситуацию житель дома 37 Фарид. — В третьем корпусе спортплощадка вместо детской, за ним сейчас холодный ветер. Выход — идти в восточные дворы. Вечером ситуация кардинально меняется, и все идут гулять в наши дворы. И потом — детям интересно перемещаться. Не может пятилетний ребенок качаться на одних и тех же качелях изо дня в день. К тому же, где-то лужи, где-то копают, долбят и пилят… Это уже не Зеленоград, а Забороград. Нас и так гетто называли в остальном городе, теперь еще и тюрьмой».
Фарид обратился в префектуру и другие инстанции с просьбой провести проверку законности закрытия дворов и принять меры, чтобы восстановили свободный доступ. «Открыть дворы для доступа всех жителей района, либо обязать управляющую компанию сначала обеспечить всех жителей района бесплатными универсальными ключами от всех дворов, а потом уже их закрывать». И получил ответы под копирку — о них речь пойдет ниже.
О развитии ситуации, спорах жителей и странных действиях застройщика рассказал житель корпуса 3 дома 33 Юрий.
— Когда я покупал квартиру на этапе котлована, речь о раздельных дворах не шла, в офисе продаж об этом не говорили. Когда стал общаться с соседями и жителями других башен [корпуса 1,2,3, 4 дома 33], выяснилось, что они тоже не знали о раздельных закрытых дворах. Эта территория воспринималась как единое целое. А обсуждались в основном парковки, инфраструктура, расположение окон и так далее.
Забор у дома поставили сразу. В октябре прошлого года выдали ключи от квартир и вместе с ним магнитные ключи от калитки. Большинство жителей были за закрытый двор, потому что рядом с нами школа — мы не хотели, чтобы в перспективе через наш массово двор ходили школьники. Правда, по факту калитка была открыта, потому что в доме находился застройщик, офис продаж, — во двор постоянно ходили. Зимой калитку завалило снегом, она и не закрывалась. Да и двор как таковой зимой мало кого волновал. А соседний дом сдали под заселение позже нашего, как раз зимой.
Конфликты начались весной, когда растаял снег. Половина дома примерно выходит на соседний двор. Во-первых, калитки расположены таким образом, что из нашего дома удобно ходить именно через этот двор. Во-вторых, он в несколько раз больше, чем наш. Наш маленький, там стоят пара тренажеров, качели, столик — в общем, что можно было туда впихнуть. В соседний большой соседний двор люди, естественно, захотели попасть. А он закрыт на замок. К тому же, это мешает удобно пройти к «Зельгросу» и контейнерным площадкам. Обходим забор по кругу, чтобы вынести мусор.
Один из жителей написал в чате, что обратился в управляющую компанию с просьбой прошить магнитный ключ с тем, чтобы ходить через калитку в соседнем дворе. В УК всё быстро сделали, возражений не было. Потом он уточнил, можно ли сделать то же для прохода через все дворы микрорайона. В этом тоже не отказали, были только технические сложности — надо было просто купить другой ключ. Он поделился этой информацией, и люди рванули писать заявки в УК. Я тоже подал заявку, чтобы жена могла гулять с ребенком в соседнем дворе. Где-то полдня всем без проблем давали ключи и даже открывали соседние калитки через мобильное приложение «ПИК-Комфорта». А к вечеру появилась информация, что прием заявок остановили. Две недели длилась пауза, некие уточнения, а потом в УК сказали, что доступа не будет — жители соседних домов не хотят к себе пускать. В нашем случае третий корпус хотел проходить во дворы корпусов 1 и 2.
Такая вот смешная ситуация — части жителей доступ дали, их ключи работают. А другим — нет. Кто успел, тот и съел. И это в конечном счете привело и к конфликтам друг с другом, и претензиям к поведению УК. Потом закрыли дворы и в других домах микрорайона, ругаться начали и там.
Скорее всего, закрытие дворов — это решение застройщика, лишняя замануха для повышения стоимости жилья. «Дворы без машин» фигурируют и в других проектах ПИКа. Это понятный ход: людям хочется красивый большой двор без машин, какую-то защиту для детей. Всё это используют, чтобы продать.
Ну и еще есть возможность дополнительного дохода. Нам активно предлагали отмежевать двор через собрание собственников и нанять управляющую компанию в качестве ухаживающего за ним подрядчика. Стоимость услуги добавляется в платежку. В каких-то корпусах согласились и платили за это.
По моим наблюдениям, люди больше разозлились на действия застройщика с этими ключами, чем на саму ситуацию. Многие морально были готовы к закрытию дворов, и они бы между собой договорились о доступе во дворы без УК и застройщика. И в целом ситуация довольно глупая. Я сейчас смотрю в окно — калитка нараспашку, люди ходят. Где-то дети под заборами пролезают в соседний двор. Лучше бы нам самим решить эти вопросы, чем получать отписки из инстанций.
В числе тех, кому не нравятся дворы на замках, есть и те, кто живет в домах с такими дворами, и те, кто без таковых. Вот два типичных мнения.
Илья, дом 33: «Я против закрытия дворов для жителей других домов. Дворы — это общественные пространства, они должны быть доступны для всех. В городе вообще не должно быть заборов. Они портят вид, ухудшают в целом городскую среду, затрудняют доступ — нельзя пройти напрямик. Допустим, надо попасть в подъезд напротив, а приходится идти к нему кружным путем, обходя забор. В моем доме закрытый двор — мне это не нравится. Это некрасиво. И дети имеют право пойти на разные площадки».
Сергей, дом 37: «Мне в целом не нравятся заборы. И тот факт, что люди не могут свободно перемещаться по земле. В Зеленограде есть дома за заборами в других районах, но там открыты калитки. А у нас заборы привели к тому, что приходится делать большой крюк, перемещаясь между домами. Мама жаловалась на это, она так ходит в магазин».
Одни сторонники закрытых дворов сказали «Зеленоград.ру», что они не против доступа туда жителей других домов микрорайона. Но только жителей, а не всех подряд. Другие против этого с оговорками. Но у всех есть аргументы, почему дворы должны оставаться за заборами и с замками, — приводим некоторые из них. Это комментарии жителей корпуса 5 дома 33 — в нём около тысячи квартир.
Филипп
— В нашем доме изначально предполагался закрытый, огороженный двор. Нам при продаже жилья говорили, что на территории не будет посторонних. Это влияло на выбор и стоимость квартиры — во всяком случае, для тех, кто вникал в проект. Квартиры у нас стоили заведомо дороже, чем в домах первой очереди, где нет ограждений.
Кто-то из противников закрытых дворов говорит о социальной ответственности. Помилуй бог — вы не лишены доступа на социальные территории. В тот же парк, который рядом с нами построили.
Закрытый двор — это значительная защита. Которая есть, к примеру, у жителей в центре Москвы. Я против доступа во двор жителей всего микрорайона. Проходной двор нам не нужен. Это не социальное жилье, не дом для переселения по госпрограммам. Почему на частной территории мы должны это делать? Представьте, если жителям московского ЖК «Алые паруса» скажут: «Откройте для всех вашу набережную, нам там хочется гулять, городские праздники устраивать». Реакция будет соответствующая: «Покупайте квартиру в нашем доме, и всё будет».
У нас закладчики [наркотиков] рылись в детской песочнице. В нашем доме два питейных заведения, и выходя оттуда, компании продолжали веселье во дворе. Бутылки, мусор слоем. Постоянные драки и разборки подростков, которые приходили из 15 и 16 микрорайонов, из Андреевки. Приходилось вызывать полицию. У нас в подъезде было убийство, как говорят, на почве наркотиков. Вопрос безопасности для нас более чем актуален.
А вот что касается доступа в соседние корпуса нашего дома 33 — он все-таки должен быть. Но это должны решать собственники квартир в доме, а не весь микрорайон. Кстати, если кто-то говорит о трудностях с доступом, например, к магазинам в нашем доме, то это не так. Во все коммерческие помещения вход только с внешней стороны домов, проблем нет.
Я уверен, что если у детей есть друзья в соседнем дворе, то договориться всегда можно. И ребенка всегда пропустят в подъезд, а значит, с доступом на площадку проблем не будет [все подъезды шести корпусов дома 33 имеют два входа — с внешней стороны и со двора].
Олеся
— Мы платили за закрытые дворы, когда покупали квартиры. С открытыми у нас были большие проблемы. В подъездах делали закладки. Мы их находили в батареях, вентиляционных решетках и еще много где. Звонили в полицию. По этажам бродили наркоманы. Закладчики были исключительно наглые, приезжали на такси до глубокой ночи. Был случай — сосед выгуливал собаку, к нему подошли с вопросом, как попасть в подъезд. Он спросил: «Вы тут живете?» Отвечать стали агрессивно, слово за слово, спасла ситуацию только собака — она зарычала, и непонятные люди ушли.
Приходили подростки, ломали качели на детских площадках, распивали там. Я уже боялась вечером выйти. Пару раз делала им замечания, и мне потом угрожали — а у меня двое детей.
Кроме того, у нас строят школу, продолжаются ремонты. Рабочие — приезжие со своим менталитетом. А потом еще рядом с нами будет строиться микрорайон ЦИЭ. Всё это вопрос безопасности.
Мы не против того, чтобы в наших дворах гуляли дети из соседних домов, мамы с колясками. Мы просили управляющую компанию перепрошить карточки собственников квартир в этих домах, чтобы они могли к нам зайти. Провели опрос перед этим, большинство жителей не возражали. УК сначала согласилась, а потом отказала после какого-то внутреннего совещания.
Юлия
— У нас по проекту был закрытый двор с входом по магнитным карточкам. Мы покупали квартиру с этим условием. Рядом с домом дорога, и дети могут выбежать туда из двора. И закладчики облюбовали наш район.
Вполне понимаю жителей других домов. Дети имеют право играть и заниматься спортом на разных площадках. Например, стол для настольного тенниса есть только возле одного дома. Я не против доступа туда детей, но сам двор должен быть закрыт, это наша принципиальная позиция.
Денис
— Мне важно, чтобы двор была закрыт. Во-первых, если ворота открыты, туда пытаются проехать машины. Во-вторых, это безопасность — посторонние лишний раз не пройдут. В-третьих, это определяет стоимость жилья в доме.
Возможно, есть какие-то юридические тонкости, но мы придерживаемся мнения, что забор в принципе должен быть. Вся территория внутри двора формально является придомовой. И тот факт, что придомовой участок не оформлен, не выделен, не лишает собственников права его использовать.
Лично мое мнение — в городе масса открытых площадок и парков. Но если большинство решит, что надо предоставить доступ собственникам во всем дворам в 17-м микрорайоне, я возражать не буду. Тем более, у нас во дворе скучная площадка. Насколько я знаю, люди между собой уже договариваются — просто знакомятся, просят коды и проходят, куда им надо.
В инстанциях, куда обращались жители района, говорят, что да. Например, Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости ответила, что забор вполне законен, поскольку земельный участок, на котором стоят дома, является частной собственностью застройщика [ООО «ПрометейСити», связанному с ГК «ПИК"]. По московскому закону «О благоустройстве» (статья 16) пользователь земельного участка может огородить его забором. Хотя обращение было не поводу заборов как таковых, а по поводу закрытых на ключ дворов.
Инспекция имела в виду участок, на котором стоят шесть корпусов дома 33, поскольку вопрос был конкретно об этих дворах. На кадастровой карте все жилые дома 17-го микрорайона стоят на трех участках, но отдельно выделенного участка ни под одним домом нет. Межевание территории не проводилось.
Порядок установки заборов описан в постановлении правительства Москвы №428. Собственники собираются, решают общим собранием, что надо ставить ограждение, согласовывают проект с местными депутатами, государственными ведомствами и так далее. Собственники могут установить забор или шлагбаум, чтобы препятствовать проезду машин в свои дворы. Но речь идет о дворах, закрытых для прохода пешеходов — этот момент в документе не упомянут. «Обозначение границ участков» как повод для закрытия дворов тоже не подходит под этот случай.
Упомянутое постановление описывает заборы на придомовых участках. Но для этого он должен быть сформирован (соответственно, должно быть проведено межевание территории). Тогда придомовая территория может стать общей долевой собственностью владельцам квартир и других помещений в доме (статья 36 Жилищного кодекса РФ). И собственники теоретически сами решают, закрывать ли калитки на ключ после установки забора. «Что касается новых домов, то еще при их строительстве дольщики получают право на землю непосредственно под ним, — сообщает Росреестр. — Однако надо уточнять, сформирован ли и придомовой участок с элементами благоустройства и инфраструктуры. Если нет, то владельцы квартир также имеют право оформить документы и стать его владельцами».
Управа и префектура ответили то же: земля частная, забор ставить можно, остальное решают собственники [копии ответов есть у «Зеленоград.ру"]. В префектуре добавили, что от жителей домов с закрытым двором жалоб не поступало [хотя сами жители говорят обратное — см.выше]. Неофициально жителям говорят, что разбираются в ситуации с юристами, и к какому-то выводу пока не пришли.
Те, кто считает, что их законные права нарушены, могут попробовать оспорить закрытые дворы через суд. Правда, пока непонятно, по какой статье и с какой формулировкой. Территорию 17-го микрорайона застройщик должен будет передать городу уже довольно скоро. Но это не значит, что местные власти сразу уберут замки или вообще заборы — эти решения опять-таки за собственниками.
А пока жители договариваются — или не договариваются — друг с другом, чтобы погулять с ребенком на соседней площадке или просто пройти удобным путем в магазин.
Подписывайтесь на новости 17-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.