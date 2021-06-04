«Лишняя замануха для повышения стоимости жилья»

О развитии ситуации, спорах жителей и странных действиях застройщика рассказал житель корпуса 3 дома 33 Юрий.

— Когда я покупал квартиру на этапе котлована, речь о раздельных дворах не шла, в офисе продаж об этом не говорили. Когда стал общаться с соседями и жителями других башен [корпуса 1,2,3, 4 дома 33], выяснилось, что они тоже не знали о раздельных закрытых дворах. Эта территория воспринималась как единое целое. А обсуждались в основном парковки, инфраструктура, расположение окон и так далее.

Забор у дома поставили сразу. В октябре прошлого года выдали ключи от квартир и вместе с ним магнитные ключи от калитки. Большинство жителей были за закрытый двор, потому что рядом с нами школа — мы не хотели, чтобы в перспективе через наш массово двор ходили школьники. Правда, по факту калитка была открыта, потому что в доме находился застройщик, офис продаж, — во двор постоянно ходили. Зимой калитку завалило снегом, она и не закрывалась. Да и двор как таковой зимой мало кого волновал. А соседний дом сдали под заселение позже нашего, как раз зимой.

Конфликты начались весной, когда растаял снег. Половина дома примерно выходит на соседний двор. Во-первых, калитки расположены таким образом, что из нашего дома удобно ходить именно через этот двор. Во-вторых, он в несколько раз больше, чем наш. Наш маленький, там стоят пара тренажеров, качели, столик — в общем, что можно было туда впихнуть. В соседний большой соседний двор люди, естественно, захотели попасть. А он закрыт на замок. К тому же, это мешает удобно пройти к «Зельгросу» и контейнерным площадкам. Обходим забор по кругу, чтобы вынести мусор.

Один из жителей написал в чате, что обратился в управляющую компанию с просьбой прошить магнитный ключ с тем, чтобы ходить через калитку в соседнем дворе. В УК всё быстро сделали, возражений не было. Потом он уточнил, можно ли сделать то же для прохода через все дворы микрорайона. В этом тоже не отказали, были только технические сложности — надо было просто купить другой ключ. Он поделился этой информацией, и люди рванули писать заявки в УК. Я тоже подал заявку, чтобы жена могла гулять с ребенком в соседнем дворе. Где-то полдня всем без проблем давали ключи и даже открывали соседние калитки через мобильное приложение «ПИК-Комфорта». А к вечеру появилась информация, что прием заявок остановили. Две недели длилась пауза, некие уточнения, а потом в УК сказали, что доступа не будет — жители соседних домов не хотят к себе пускать. В нашем случае третий корпус хотел проходить во дворы корпусов 1 и 2.

Такая вот смешная ситуация — части жителей доступ дали, их ключи работают. А другим — нет. Кто успел, тот и съел. И это в конечном счете привело и к конфликтам друг с другом, и претензиям к поведению УК. Потом закрыли дворы и в других домах микрорайона, ругаться начали и там.



Скорее всего, закрытие дворов — это решение застройщика, лишняя замануха для повышения стоимости жилья. «Дворы без машин» фигурируют и в других проектах ПИКа. Это понятный ход: людям хочется красивый большой двор без машин, какую-то защиту для детей. Всё это используют, чтобы продать.

Ну и еще есть возможность дополнительного дохода. Нам активно предлагали отмежевать двор через собрание собственников и нанять управляющую компанию в качестве ухаживающего за ним подрядчика. Стоимость услуги добавляется в платежку. В каких-то корпусах согласились и платили за это.

По моим наблюдениям, люди больше разозлились на действия застройщика с этими ключами, чем на саму ситуацию. Многие морально были готовы к закрытию дворов, и они бы между собой договорились о доступе во дворы без УК и застройщика. И в целом ситуация довольно глупая. Я сейчас смотрю в окно — калитка нараспашку, люди ходят. Где-то дети под заборами пролезают в соседний двор. Лучше бы нам самим решить эти вопросы, чем получать отписки из инстанций.