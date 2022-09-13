Что происходит

Закрытие калитки в заборе возле здания женской консультации администрация ГКБ имени Кончаловского еще в марте объяснила необходимостью соблюдать пропускной режим. «Наша клиника — это режимный объект, где действуют утвержденные правила входа, въезда и парковки». На главных воротах — единственном проходе — «организован круглосуточный пост охраны и соблюдаются пропускной режим и необходимые меры безопасности».

При этом пациенты связывают закрытый забор с ремонтом. «Издевательство над людьми. Приезжаешь к назначенному времени, вход со стороны ЖК закрыт (хотя все ремонтные работы давно закончены), на территорию больницы на машине не впускают, рядом с КПП припарковаться практически не возможно. В итоге бежишь, опаздываешь, в очереди ругаешься» , — пишет в отзывах на «Яндексе» одна из пациенток.

Н. тоже ответили, что всё перекрыто из-за подвоза материалов и техники, но, по его мнению, ничто не мешает отгородить только проезжую часть дороги, а пешеходную оставить для посетителей.

От остановки «Каштановая аллея» было бы удобно проходить и в будущие детские отделения больницы, и в медицинский колледж. Кстати, если этот давний и привычный проход так и не откроют, то и существование этой автобусной остановки вызывает вопросы. Ей пользовались пациентки консультации и медколледжа. С другой стороны дороги — только пара корпусов 7-го микрорайона.