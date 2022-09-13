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«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации 13.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Полгода назад прямой и удобный проход к женской консультации на Каштановой аллее закрыли из соображений безопасности. А теперь к необходимости идти в обход, через главный вход больницы, прибавились странные строительные заборы и грунтовые тропинки, а также пациенты-курильщики. Люди не понимают — почему всё организовано так неудобно. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» написал местный житель Н., который вместе с женой ходит этими тропами.

Хочу, чтобы администрация больницы и власти услышали об этой проблеме

— Хожу с женой в женскую консультацию — Каштановая аллея, 2/6. И все это время перекрыт главный вход на территорию. Просто загорожено заборами. Работы не идут, да и дорога, плитка и проезд не нуждаются в ремонте. Но всё закрыто. Из-за этого приходится идти через главный вход больницы. У входа постоянно курят, а, между прочим, в консультацию ходят в основном беременные. Так ещё и видно, что на территории больницы пытаются всячески срезать путь — протоптана дорожка вдоль забора. Иначе надо обходить весь большой корпус больницы. Вокруг здания дорожка очень узкая, люди с ограниченными возможностями ею вряд ли могут воспользоваться. Хочу, чтобы администрация больницы и власти услышали об этой проблеме. Решить её просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор. Он стоит только из-за ремонта соседнего корпуса больницы.

Что происходит

Закрытие калитки в заборе возле здания женской консультации администрация ГКБ имени Кончаловского еще в марте объяснила необходимостью соблюдать пропускной режим. «Наша клиника — это режимный объект, где действуют утвержденные правила входа, въезда и парковки». На главных воротах — единственном проходе — «организован круглосуточный пост охраны и соблюдаются пропускной режим и необходимые меры безопасности».

При этом пациенты связывают закрытый забор с ремонтом. «Издевательство над людьми. Приезжаешь к назначенному времени, вход со стороны ЖК закрыт (хотя все ремонтные работы давно закончены), на территорию больницы на машине не впускают, рядом с КПП припарковаться практически не возможно. В итоге бежишь, опаздываешь, в очереди ругаешься» , — пишет в отзывах на «Яндексе» одна из пациенток.

Н. тоже ответили, что всё перекрыто из-за подвоза материалов и техники, но, по его мнению, ничто не мешает отгородить только проезжую часть дороги, а пешеходную оставить для посетителей.

От остановки «Каштановая аллея» было бы удобно проходить и в будущие детские отделения больницы, и в медицинский колледж. Кстати, если этот давний и привычный проход так и не откроют, то и существование этой автобусной остановки вызывает вопросы. Ей пользовались пациентки консультации и медколледжа. С другой стороны дороги — только пара корпусов 7-го микрорайона.

Что делать

Н. советовался по этому вопросу с одним муниципальным депутатом и тот сказал, что «огласка и поднятие» проблемы может помочь. Если вы считаете, что необходимо сделать проход на территорию больницы со стороны женской консультации и автобусной остановки «Каштановая аллея», обратитесь к муниципальным депутатам — они не только представляют интересы горожан, но и контролируют работу медицинских учреждений.

Текст письма может быть примерно таким: «Прошу оказать содействие в организации удобного прохода к зданию женской консультации, медицинского колледжа и будущей детской больницы, расположенных на территории ГКБ им. Кончаловского с учетом соблюдения необходимых требований безопасности. Подробнее о проблеме здесь clck.ru/zq572». Или можете изложить это своими словами. Письмо отправьте депутатам своего района:

Расскажите потом, что вам ответили депутаты — напишите в редакцию «Зеленоград.ру» в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
больница, ворота и заборы, письмо в редакцию
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:07
Вы не поняли, посто делается всё что бы ликвидировать саму остановку из-за невостребованности и малого количество пассажиров (ведь теперь посетителям ЖК проще выходить на следующей остановке, а на этой остановке пассажиры редкость).

Если бы речь шла об удобстве посетилей, то давно бы уже сделали дырку в заборе и построили забор до входа в ЖК не нарушая охранный контур горбольницы. То есть для посетителей выделенный из основного контура периметр (из которого нет прохода к горбольнице), а для персонала вход через чёрный/боковой ход здания с огороженной територии горбольницы.
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