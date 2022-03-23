«Наша клиника — это режимный объект, где действуют утвержденные правила входа, въезда и парковки» , — объясняет закрытие прохода больница. На главных воротах — единственном проходе — «организован круглосуточный пост охраны и соблюдаются пропускной режим и необходимые меры безопасности».

От остановки «Каштановая аллея» было бы удобно проходить и в будущие детские отделения больницы (педиатрический корпус сейчас закрыт на капитальный ремонт). Одна из давних пациенток женской консультации рассказала «Зеленоград.ру», что в своё время открытие остановки «пробило» именно руководство консультации, чтобы женщинам, особенно беременным, не идти в обход через главные ворота.



ГКБ имени Кончаловского также напоминает, что на территории больницы действуют определенные правила въезда и парковки. Свободно въехать могут инвалиды 1 и 2 групп и социальное такси. Чтобы въехать на своей машине тем, кому нужна экстренная госпитализация, испытывающим трудности при перемещении (не совсем ясная формулировка) и их сопровождающим, нужно оформить на въезде, в пункте охраны, разовый пропуск на машину (по паспорту или водительским правам). При плановой госпитализации надо показать сотрудникам охраны направление. Схему парковок на территории больницы можно посмотреть здесь.