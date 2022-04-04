Останется ли паркинг в этом месте в будущем и по какой цене, неизвестно. Примечательно, что в первом сообщении агентства «Москва» было написано, что автосервис и магазины планируется разместить «на месте» паркинга. Но потом оно было исправлено — якобы автосервис и магазины разместят «в» паркинге. Но если паркинг продолжит действовать, то непонятно, зачем было выгонять из него автовладельцев.

Чиновники действуют скрытно, в режиме спецоперации, ничего не объясняя ни автовладельцам, ни медиа. Как только стало известно о выселении, ещё 11 января, редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент городского имущества, чтобы выяснить, как будет использоваться здание и кто принял решение выгнать из него автовладельцев. Ответа пришлось добиваться через прокуратуру. Только 30 марта, после поручения из прокуратуры, руководитель департамента Максим Гаман соизволил ответить, что «в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения данного объекта в хозяйственный оборот».

Один из автовладельцев, который раньше платил за машино-место в этом паркинге, не понимает этого ответа. В комментарии «Зеленоград.ру» он сказал: «На каком основании гараж, которые и так был заполнен под завязку, то есть и так был вовлечен в хозяйственный оборот, решили продать коммерсантам?»