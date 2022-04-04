В помещении паркинга в Западной промзоне, рядом со 2-м микрорайоном, мэрия решила разместить автосервисы и магазины. Обосновывая свое решение, чиновники говорят, что паркинг «не эксплуатируется». Но это они сами два месяца назад выгнали оттуда все машины, которые теперь паркуются во дворах.
Чтобы размещение магазинов в паркинге стало возможным, градостроительно-земельная комиссия Москвы (её возглавляет Собянин) 31 марта внесла изменения в правила землепользования и застройки для участка, на котором расположен паркинг во 2-м Западном проезде. Теперь в нем можно разместить автосервис, автомойку, магазины сопутствующих товаров, объекты бытового обслуживания.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что «в настоящее время здание не эксплуатируется», имея в виду, что оно не работает как паркинг. Это правда. Но важно понимать причину, по которой в паркинге нет машин — это сами чиновники в декабре 2021 года решили выгнать оттуда 250 машин, которые там постоянно парковались, платя по три тысячи рублей в месяц. Автовладельцам дали месяц на то, чтобы освободить машино-места. Другого паркинга рядом нет и теперь эти машины паркуются во дворах 2-го микрорайона. С учетом фактического закрытия паркинга, слова мэрии, что он «не эксплуатируются» выглядят довольно цинично.
Останется ли паркинг в этом месте в будущем и по какой цене, неизвестно. Примечательно, что в первом сообщении агентства «Москва» было написано, что автосервис и магазины планируется разместить «на месте» паркинга. Но потом оно было исправлено — якобы автосервис и магазины разместят «в» паркинге. Но если паркинг продолжит действовать, то непонятно, зачем было выгонять из него автовладельцев.
Чиновники действуют скрытно, в режиме спецоперации, ничего не объясняя ни автовладельцам, ни медиа. Как только стало известно о выселении, ещё 11 января, редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в департамент городского имущества, чтобы выяснить, как будет использоваться здание и кто принял решение выгнать из него автовладельцев. Ответа пришлось добиваться через прокуратуру. Только 30 марта, после поручения из прокуратуры, руководитель департамента Максим Гаман соизволил ответить, что «в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения данного объекта в хозяйственный оборот».
Один из автовладельцев, который раньше платил за машино-место в этом паркинге, не понимает этого ответа. В комментарии «Зеленоград.ру» он сказал: «На каком основании гараж, которые и так был заполнен под завязку, то есть и так был вовлечен в хозяйственный оборот, решили продать коммерсантам?»
Если серьёзно, ну ок, пусть автосервис и автомагазины, но паркинг всё равно нужен. Судя по всему, он был востребован.