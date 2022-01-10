СТО Зеленоград: спонсор темы
1
Автовладельцев выгоняют из паркинга рядом с 2 микрорайоном. За январь им надо найти новое место или переехать во дворы 10.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Более 400 машин могут лишиться места в паркинге во 2-м Западном проезде. Причина — распоряжение мэрии, по которому паркинг передаётся из оперативного управления «Жилищника» в департамент городского имущества. Выехать (и найти новую парковку) нужно до конца января. Возможно, место придётся искать во дворах 1-го и 2-го микрорайонов.

Объявление с требованием освободить машиноместа к 31 января появилось в паркинге в канун Нового года. Его фотографию прислал в редакцию «Зеленоград.ру» один из арендаторов Александр.

«В этих гаражах власть меняется уже не первый раз. Раньше всегда просто перезаключались договоры с новым управленцем. Сейчас же, судя по объявлению, просто выгоняют, — рассказал Александр. — Как всегда, это решение принято перед новогодними праздниками, чтобы две недели никто ничего не мог сделать. А если за январь ничего не изменится, машинам из гаражей придётся искать место в и так переполненных дворах».

Почему в этот раз всех арендаторов решили выселить — непонятно. Если нужно поднять цену аренды (сейчас это три тысячи в месяц), то текущий договор позволяет это сделать. При этом «Жилищник» заключал с автовладельцами договор «оказания услуг паркования», а не договор аренды машиноместа. Сейчас это сыграло на руку управляющей компании. Ведь по Гражданскому кодексу (статья 617) договор аренды сохраняется при изменении арендодателя.

По данным дирекции гаражного строительства, в паркинге в Западном проезде 412 машиномест, а всего в девяти зеленоградских паркингах 2270 машиномест. Выселяют ли автовладельцев из всех паркингов, неизвестно. Вряд ли в здание перепрофилируется и парковки там теперь не будет.

«Зеленоград.ру» отправит запросы в «Жилищник» и департамент городского имущества об этом инциденте.

Читайте также
Гаражные войны. Почему арендаторы зеленоградских гаражей могут лишиться своих мест?
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 1, микрорайон 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
2 часа назад
Ок, мы годами слышим: "покупаете машину - позаботьтесь о месте для парковки!", адресованное автовладельцам, и всё бы хорошо, но это не работает без давления на органы управления, чтобы места просто были. И выходит: то у них реновация непременно вместо стоянки, то передача имущества.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура отказалась делать дополнительную остановку на Солнечной аллее Новости
Прокат лыж снова открылся в спорткомплексах «Савёлки» и «Радуга» Новости
Возле первой «клюшки» поставят столбики против парковки Новости
«Мы нашли формулу выживания» Как первый избранный ректор Виталий Вернер провел зеленоградский вуз через времена перестройки Истории
Автовладельцев выгоняют из паркинга рядом с 2 микрорайоном. За январь им надо найти новое место или переехать во дворы Истории
Движение транспорта в Северной промзоне рядом с Ленинградским шоссе ограничат на полгода Новости
Подготовка к школе, английский язык, видеоблогинг и многое другое для детей от 4 лет. Развивающий центр «Талант-клуб» открывает набор на курсы Партнёрский материал
Вижу, как в Зеленограде вырубают здоровые деревья. Что я могу сделать? Истории
Как построить снежный дом — иглу. Инструкция Zelenograd.ru Гид
Подарки покупателям лыж и коньков дарит магазин 4sport Реклама
Десять самых популярных статей 2021 года об истории Зеленограда и окрестностей Истории
Девочка Ева стала первым новорожденным Зеленограда в 2022 году Новости
Закончилось оливье? Вот где в Зеленограде можно заказать доставку продуктов на дом. Подробный справочник: магазины, минимальный заказ, стоимость и сроки доставки Гид
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку в Зеленограде и окрестностях. Адреса приёмных пунктов Ответы
Новогодний фейерверк взорвался в окне квартиры в Голубом. Безопасное место для запуска было в 10 минутах ходьбы Новости
Мусорные пакеты завалили 17-й микрорайон. Их не могут вывезти полностью уже второй день Новости
Человек, который сделал Зеленоград зелёным. История дендролога Эдиссона Дашкова Истории
Боулинг на восемь дорожек (снова) открылся в Зеленограде Новости
На дне Михайловского пруда появилась надпись «С Новым годом». И ёлочка Жизнь
Как опальный скульптор Эрнст Неизвестный создал в Зеленограде «самый большой рельеф в мире». Правдивая история Истории
«Лиза алерт» ищет родственников попавшего в зеленоградскую больницу Игоря Пискуненко. Помогите найти Новости
На пересечении Московского проспекта и улицы Юности сдвинут «зебру» и изменят режим работы светофора Новости
На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка исключили пересечение пешеходов и машин. А ещё поставят камеру Новости
В новое здание полиции на Кутузовском шоссе переедут и ГИБДД, и УВД Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру