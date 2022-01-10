«В этих гаражах власть меняется уже не первый раз. Раньше всегда просто перезаключались договоры с новым управленцем. Сейчас же, судя по объявлению, просто выгоняют, — рассказал Александр. — Как всегда, это решение принято перед новогодними праздниками, чтобы две недели никто ничего не мог сделать. А если за январь ничего не изменится, машинам из гаражей придётся искать место в и так переполненных дворах».

Почему в этот раз всех арендаторов решили выселить — непонятно. Если нужно поднять цену аренды (сейчас это три тысячи в месяц), то текущий договор позволяет это сделать. При этом «Жилищник» заключал с автовладельцами договор «оказания услуг паркования», а не договор аренды машиноместа. Сейчас это сыграло на руку управляющей компании. Ведь по Гражданскому кодексу (статья 617) договор аренды сохраняется при изменении арендодателя.

По данным дирекции гаражного строительства, в паркинге в Западном проезде 412 машиномест, а всего в девяти зеленоградских паркингах 2270 машиномест. Выселяют ли автовладельцев из всех паркингов, неизвестно. Вряд ли в здание перепрофилируется и парковки там теперь не будет.

«Зеленоград.ру» отправит запросы в «Жилищник» и департамент городского имущества об этом инциденте.