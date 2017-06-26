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Гаражные войны. Почему арендаторы зеленоградских гаражей могут лишиться своих мест? 26.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Арендаторам гаражей в корпусах 226, 845, 846, 2003, 2006, 2008, 2013, 2019, 2021, 2022, 2005, 2027, 2036 надо ехать в рабочие часы на другой конец Москвы переоформлять договор, чтобы не потерять место. Рассказываем, что произошло.

За подземные парковки не первый год борются две московские госструктуры: ГУП «Дирекция гаражного строительства» (ДГС) и казённое предприятие «Управление гражданского строительства» (УГС). Первая учреждена департаментом городского имущества, вторая — департаментом строительства. ДГС занималась строительством и реализацией «народных» гаражей. УГС строит жилье и общественные здания за счет московского бюджета.

В прошлом году Управление гражданского строительства через районные управы заявило фактически о рейдерском захвате парковок в зеленоградских новостройках и «народных» гаражах. По версии строителей, ДГС передала их в эксплуатацию фирме «Строй-Паркинг» без правоустанавливающих документов и согласования. Теперь Дирекция гаражного строительства сообщает, что с 20 июня расторгла договор с ООО «Департамент деловой недвижимости» (в которую превратился «Строй-Паркинг») и будет сама эксплуатировать парковки — то есть, платить за аренду машиноместа теперь надо напрямую дирекции.

Новый договор можно заключить по адресу Загородное шоссе, дом 4. Подробности по телефону 8(495)989-49-90 добавочный 4040 или 3117. Дирекция работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45), в пятницу с 8:00 до 15:45.

Представитель дирекции может приехать в Зеленоград для заключения договоров только в том случае, если автовладельцы соберутся массово, сообщили Zelenograd.ru в ДГС. Но в одиночку придется ехать на Загородное шоссе. А если не приехать, то место могут сдать другому человеку.

В недавнем сюжете телеканала «Вести» ситуация представлена как точка в гаражных войнах — рейдерам теперь «придется иметь дело с Москвой». Однако охрана «народного гаража» на улице Полагушина не пустила телевизионщиков и сотрудников ДГС на парковку. «Более двухсот московских гаражных комплексов находятся в частных руках незаконно», — говорится в сюжете. Управы на этот раз молчат.

А потом 11 зеленоградских гаражей выставят на торги

Дирекция намерена продать свои парковки, в том числе в корпусах, где сейчас предлагает автовладельцам переоформить договоры аренды — в корпусах 2003, 2006, 2008, 2013, 2019, 2021, 2027. Кроме того, на торги выставят гаражи в корпусах 2014, 532, в доме 2б по 2-му Западному проезду. Речь идет о продаже всех мест в этих гаражах. Четыре парковки — в корпусе 532, 2008, 2013 и 2-м Западном проезде — выставят на торги единым лотом. Электронные аукционы планируется провести в этом году.

Если места в этих гаражах сдаются, то автовладелец может пользоваться им до момента заключения договора купли-продажи по результатам торгов. Пользователям будет направлено уведомление о предстоящей продаже машиномест и предложением принять участие в аукционе, сообщили Zelenograd.ru в ДГС.

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