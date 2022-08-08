Зачем реконструируют дорогу, что будут делать

Тупиковый местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — собираются расширить и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой. Дорогу делают из-за построенного нового жилого комплекса «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло.

На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). В двухполосном проезде вдоль «Флейты» добавят еще одну полосу для парковки машин, со стороны новостроек (запроектировано 33 места).

Расчетная скорость движения в проезде — 20 км/ч. Движение грузового транспорта, как сказано в проектной документации, будет запрещено. На дороге устроят регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Судя по проектным схемам, их устроят напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты», а также между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».

С обеих сторон дороги сделают тротуары шириной 2,25 метра. Строительство дороги подразумевает замену асфальта, а расширять проезжую часть и устраивать тротуары будут за счет газонов с обеих сторон.