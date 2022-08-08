Строительство сквозного проезда от Центрального до Московского проспекта, вдоль «Флейты», должны были начать в этом году, но прежний подрядчик ушёл из-за недоделанных коммуникаций. Сейчас ищут нового — теперь на реконструкцию дороги выделено больше денег, а кроме того, за строительство дороги и за перекладку коммуникаций теперь отвечает один технический заказчик. В городской администрации уверены, что это позволит, наконец, справиться с этим многострадальным объектом.
Тупиковый местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — собираются расширить и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой. Дорогу делают из-за построенного нового жилого комплекса «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло.
На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). В двухполосном проезде вдоль «Флейты» добавят еще одну полосу для парковки машин, со стороны новостроек (запроектировано 33 места).
Расчетная скорость движения в проезде — 20 км/ч. Движение грузового транспорта, как сказано в проектной документации, будет запрещено. На дороге устроят регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Судя по проектным схемам, их устроят напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты», а также между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».
С обеих сторон дороги сделают тротуары шириной 2,25 метра. Строительство дороги подразумевает замену асфальта, а расширять проезжую часть и устраивать тротуары будут за счет газонов с обеих сторон.
Начнут с переустройства существующих и прокладки новых инженерных коммуникаций. Этот процесс и без дороги тянется возле «Флейты» много лет.
Весь комплекс работ оценивается в 365 миллионов рублей. Плюс на выполнение функций технического заказчика выделено 12 млн. В прошлом году на выполнение работ выделяли 341 млн рублей, отдельного конкурса на технический надзор не было.
Строить дорогу будут с частичным перекрытием проезда машин и прохода пешеходов. Перекрывать будут поэтапно, участками, оставляя одну полосу для проезда транспорта. Для пешеходов должны устроить деревянные настилы шириной не менее полутора метров, а также временный уличный переход. В процессе работ временно перестроят работу светофора возле остановки «Товары для дома». Там же обещают восстановить тротуар от остановки в третий микрорайон — его сломали в позапрошлом году, чтобы расширить дорогу.
Работы рассчитаны на полтора года, а точнее - до 17 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчик должен определиться в конце августа.
Прежний подрядчик сначала не мог приступить к работе из-за отсутствия документации и незавершенной прокладки инженерных коммуникаций. А потом и вовсе ушёл, потому что «невозможно работать» — по его словам, как раз из-за этих недоделанных коммуникаций для домов 3-го микрорайона. Правда, у префектуры было иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в городской администрации. Эпопея с коммуникациями тянется с 2007 года.
Может. Это выяснится только через какое-то время, когда определится подрядная организация, а затем начнет работать. Но в городской администрации считают, что в этот раз всё должно получиться, несмотря на сложную историю с коммуникациями вдоль «Флейты».
"Там уже работало три подрядчика, все они оказались несостоятельны и ничего не получили, — рассказал «Зеленоград.ру» источник в префектуре. — Однако теперь технический заказчик и и на перекладку коммуникаций, и на строительство дороги — одна компания, это выгодно и правильно, потому что многие работы можно запараллелить".
Техническим заказчик по перекладке инженерных коммуникаций стало акционерное общество «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». По данным системы «Контур-Фокус», оно связано с зеленоградской компанией «Зинвест». Из других работ в Зеленограде эта компания является техническим заказчиком работ части работ по реновации в 19-м микрорайоне.
Работы по коммуникациям вдоль «Флейты» будут идти минимум два года, причем параллельно со строительством дороги.