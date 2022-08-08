СТО Зеленоград: спонсор темы
Для строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом подбирают новых исполнителей. Они должны справиться, уверены в городской администрации 08.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительство сквозного проезда от Центрального до Московского проспекта, вдоль «Флейты», должны были начать в этом году, но прежний подрядчик ушёл из-за недоделанных коммуникаций. Сейчас ищут нового — теперь на реконструкцию дороги выделено больше денег, а кроме того, за строительство дороги и за перекладку коммуникаций теперь отвечает один технический заказчик. В городской администрации уверены, что это позволит, наконец, справиться с этим многострадальным объектом.

Зачем реконструируют дорогу, что будут делать

Тупиковый местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — собираются расширить и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой. Дорогу делают из-за построенного нового жилого комплекса «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло.

На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). В двухполосном проезде вдоль «Флейты» добавят еще одну полосу для парковки машин, со стороны новостроек (запроектировано 33 места).

Расчетная скорость движения в проезде — 20 км/ч. Движение грузового транспорта, как сказано в проектной документации, будет запрещено. На дороге устроят регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Судя по проектным схемам, их устроят напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты», а также между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».

С обеих сторон дороги сделают тротуары шириной 2,25 метра. Строительство дороги подразумевает замену асфальта, а расширять проезжую часть и устраивать тротуары будут за счет газонов с обеих сторон.

Начнут с переустройства существующих и прокладки новых инженерных коммуникаций. Этот процесс и без дороги тянется возле «Флейты» много лет.

Весь комплекс работ оценивается в 365 миллионов рублей. Плюс на выполнение функций технического заказчика выделено 12 млн. В прошлом году на выполнение работ выделяли 341 млн рублей, отдельного конкурса на технический надзор не было.

Как и сколько будут идти работы

Строить дорогу будут с частичным перекрытием проезда машин и прохода пешеходов. Перекрывать будут поэтапно, участками, оставляя одну полосу для проезда транспорта. Для пешеходов должны устроить деревянные настилы шириной не менее полутора метров, а также временный уличный переход. В процессе работ временно перестроят работу светофора возле остановки «Товары для дома». Там же обещают восстановить тротуар от остановки в третий микрорайон — его сломали в позапрошлом году, чтобы расширить дорогу. 

Работы рассчитаны на полтора года, а точнее - до 17 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчик должен определиться в конце августа.

Почему всё это не сделали раньше

Прежний подрядчик сначала не мог приступить к работе из-за отсутствия документации и незавершенной прокладки инженерных коммуникаций. А потом и вовсе ушёл, потому что «невозможно работать» — по его словам, как раз из-за этих недоделанных коммуникаций для домов 3-го микрорайона. Правда, у префектуры было иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в городской администрации. Эпопея с коммуникациями тянется с 2007 года.

Читайте также
Строительство дороги от Центрального до Московского проспекта упёрлось в недоделанную теплосеть
Сейчас история может повториться?

Может. Это выяснится только через какое-то время, когда определится подрядная организация, а затем начнет работать. Но в городской администрации считают, что в этот раз всё должно получиться, несмотря на сложную историю с коммуникациями вдоль «Флейты».

"Там уже работало три подрядчика, все они оказались несостоятельны и ничего не получили, — рассказал «Зеленоград.ру» источник в префектуре. — Однако теперь технический заказчик и и на перекладку коммуникаций, и на строительство дороги — одна компания, это выгодно и правильно, потому что многие работы можно запараллелить".

Техническим заказчик по перекладке инженерных коммуникаций стало акционерное общество «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». По данным системы «Контур-Фокус», оно связано с зеленоградской компанией «Зинвест». Из других работ в Зеленограде эта компания является техническим заказчиком работ части работ по реновации в 19-м микрорайоне.

Работы по коммуникациям вдоль «Флейты» будут идти минимум два года, причем параллельно со строительством дороги.

Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Скончался один из основателей зеленоградской компании «Резонит» Михаил Демьянович Новости
Для строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом подбирают новых исполнителей. Они должны справиться, уверены в городской администрации Истории
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатную прогулку на сап-бордах Афиша
Горячую воду отключат со вторника в районе Крюково — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны Гид
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — работает на самовывоз и доставку по городу Горячо. Сочно. Вкусно Реклама
Дни открытых дверей в зеленоградском приюте для бездомных животных — 13 и 14 августа Афиша
Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в Ozon среди подписчиков нашего телеграм-канала. Не пропустите!
Обучение в МИЭТ по специальности «Практическая психология» — идёт набор на бакалавриат Реклама
Магазин FixPrice открылся в здании бывшего универмага на Центральной площади Новости
Пироговая и кондитерская «Руспирог» открылась в 4-м микрорайоне Новости
В Михайловский пруд в 15-м микрорайоне закончили наливать воду. Теперь дети ныряют в него с моста и набережной Новости
Старую детскую площадку с отломившейся горкой в 5-м микрорайоне совершенно точно заменят в следующем году Новости
Когда точно откроют поликлиники после ремонта и что означают сроки, которые называют чиновники? Ответы
Закрывают съезд с Ленинградского шоссе на Машкинское и Новосходненское. Ехать придётся через «Мегу» Новости
Электрички задерживались 5 августа из-за сбоя на станции «Подсолнечная» Новости
Каршеринг «Ситидрайв» начал работать в Зеленограде. Пока только в половине города Новости
Главные по гуманитариям: чему учат на «Менеджменте» и «Лингвистике»? Партнёрский материал
Зачем искать повод, чтобы порадовать себя чем-то вкусненьким? Реклама
Больше половины жилых домов 5-го микрорайона жалуются на ржавую или темную горячую воду. «Жилищник» объясняет, почему не может быстро исправить ситуацию Новости
Три оленёнка родились в зеленоградском «Доме лани». Приходите на них посмотреть Жизнь
Ещё два дерева выпилили из Яблоневой аллеи. Люди бурно реагируют на запущенное состояние деревьев по всему городу Истории
Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне Истории
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Семейные соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 13 августа на Большом городском пруду Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру