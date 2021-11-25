СТО Зеленоград: спонсор темы
Началась подготовка к строительству сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Что ждёт жителей и что они получат в итоге 25.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Дворовый проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — расширят и сделают выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой — получится дублёр Савёлкинского проезда. Стройку могут начать в январе, она продлится почти год. Для производства работ потребуются тротуары у «Флейты» и парковки под «ногами» здания — их могут временно перекрывать. Снова будут перекладывать коммуникации и вырубать деревья.

Дорогу делают из-за строительства нового ЖК «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. На Московском проспекте для въезда на неё устроят дополнительную полосу (правый поворот). В двухполосном проезде вдоль «Флейты» добавят еще одну полосу для парковки машин, со стороны новостроек. В проекте заложено 33 парковочных места. Расчетная скорость движения в проезде — 30 км/ч. В документации конкурса указана также рекомендуемая скорость 20 км/ч.

С обеих сторон устроят новые тротуары шириной 2,25 метра. Строительство дороги подразумевает замену асфальта, а расширять проезжую часть и устраивать тротуары будут за счет газонов с обеих сторон.

В проезде, судя по проектным схемам, будет четыре «зебры» — напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты», между корпусами 351 и 352. Поставят светофоры Т7, мигающие желтым светом, — для предупреждения водителей о близости пешеходного перехода. Кроме того, у переходов сделают «лежачих полицейских».

В зону работ попадает 310 деревьев и 578 кустарников. 147 деревьев и 271 куст вырубят, говорится в разделе проекта «Мероприятия по охране окружающей среды». В основном это старые клены, липы и тополя. Столько же должны посадить в качестве компенсации (где конкретно, не сообщается). Также по окончании работ должны восстановить газоны.

Строительство потребует масштабной перекладки инженерных коммуникаций. Этот процесс на территории вдоль «Флейты» тянется много лет по разным поводам и практически не прерывается. Поэтому сложно понять, идёт ли уже подготовка к строительству проезда, или это ещё доделывают старое для новых домов. Прямо сейчас, например, «Россети» раскопали га газонах траншеи для перекладки электрокабелей. С другой стороны проезда в прошлом году появились новые фонари. Те ли это фонари, что будут освещать проезд, или их снова поменяют, пока тоже неизвестно.

В любом случае работы будут вестись с частичным перекрытием проезда машин и прохода пешеходов. Перекрывать будут поэтапно, участками, оставляя одну полосу для проезда транспорта. Для пешеходов должны устроить деревянные настилы или мостки с перилами, а также временный уличный переход. В процессе работ временно перестроят работу светофора возле остановки «Товары для дома». Там же обещают восстановить тротуар от остановки в третий микрорайон — его сломали в позапрошлом году, чтобы расширить дорогу.

Весь комплекс работ оценивается почти в 341 миллион рублей. Подрядчик определится в середине января. Проект реконструкции проезда выполняло ООО «Мастерская транспортного проектирования», и этот процесс еще не завершён — контракт действует до 20 июня 2022 года.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, центральный проспект, савелкинский проезд, московский проспект
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