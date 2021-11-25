Дворовый проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — расширят и сделают выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой — получится дублёр Савёлкинского проезда. Стройку могут начать в январе, она продлится почти год. Для производства работ потребуются тротуары у «Флейты» и парковки под «ногами» здания — их могут временно перекрывать. Снова будут перекладывать коммуникации и вырубать деревья.

Дорогу делают из-за строительства нового ЖК «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. На Московском проспекте для въезда на неё устроят дополнительную полосу (правый поворот). В двухполосном проезде вдоль «Флейты» добавят еще одну полосу для парковки машин, со стороны новостроек. В проекте заложено 33 парковочных места. Расчетная скорость движения в проезде — 30 км/ч. В документации конкурса указана также рекомендуемая скорость 20 км/ч.