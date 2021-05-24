Раньше тротуар при проходе от остановки «Товары для дома» в третий микрорайон был с обеих сторон местного проезда, ведущего к «Флейте». В позапрошлом году разобрали часть тротуара со стороны корпуса 338Б, чтобы расширить дорогу. С этого момента люди идут от этого дома и соседних к остановке по проезжей части. Между тем, тротуар должны восстановить — рассказываем, почему и когда.
«Каждое утро прохожу это место и каждое утро вижу, как прямо по автомобильной дороге там идут десятки детей в школу, — пишет член клуба „Зеленоград.ру“ Дмитрий. — Меня просто бомбит из-за лицемерия чиновников, которые постоянно говорят о „нашей безопасности“ и делают такие идиотские ошибки».
На фото ниже — как выглядит дорога сейчас. На выделенном зеленым участке был тротуар.
А на следующей фотографии — это же место до расширения дороги.
Тротуар сломали, чтобы добавить полосу для выезда машин из проезда вдоль «Флейты» налево на Центральный проспект. Расширение дороги в этом месте было запланировано проектом расширения всего проезда вдоль «Флейты» с устройством выездов на Центральный и Московский проспекты. Сломав тротуар, быстро выполнили часть этого проекта — сделали дополнительный выезд на Центральный. Хотя официально этот проект к тому времени утвержден не был — только планировка территории на публичных слушаниях. Сейчас его только разрабатывают.
Одновременно велась реконструкция Центрального проспекта. Любопытно, что в документах обоих проектов — и по комплексному благоустройству Центрального, и по реконструкции проезда вдоль «Флейты», — тротуар у корпуса 338Б имеется. Почему его разрушили и не сделали снова (за счет примыкающего газона), неизвестно. На газон поставили светофор для перехода дороги (раньше его не было). В этом месте пешеходы не видят выезжающего из проезда вдоль 338Б транспорта из-за припаркованных машин и деревьев. А в часы пик здесь скапливается много машин — неудобно водителям, опасно для пешеходов.
На схемах ниже — проекты реконструкции Центрально проспект и расширения сквозного проезда вдоль «Флейты». На обоих тротуар есть (выделен красным кружком).
Теперь придется ждать восстановления тротуара, когда займутся расширением проезда вдоль «Флейты». На очередную жалобу в префектуру — людям приходится идти по проезжей части, — глава управы района Савелки Андрей Макшанцев ответил: «Обустройство тротуара вдоль проезда со стороны корпуса 338Б при проведении проектирования [реконструкции проезда вдоль «Флейты] предусмотрено».
Сроков в ответе не обозначено, но известно, что эти работы планируют сделать до 2024 года. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ по этому проекту — до июля 2022 года. Если с проектом проблем не будет, то теоретически начать реконструкцию дороги могут в 2022—2023 годах.
А теперь, спустя почти два года после исчезновения тротуара, власти «выявили», что люди идут от остановки «Товары для дома» к своим домам через газон. И заасфальтировали эту часть газона. «Неоднократные попытки восстановления газона на этом участке результатов не дали — народная тропа появлялась вновь и вновь», пишет префектура. По версии чиновников, люди это делают потому, что хотят идти кратчайшим путем, чтобы не проходить «лишние 50 метров». На самом деле другого пути от остановки нет, потому что нет куска тротуара вдоль проезда. И проходя через газон и пешеходную дорожку люди все равно выходят на проезжую часть.