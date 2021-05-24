«Каждое утро прохожу это место и каждое утро вижу, как прямо по автомобильной дороге там идут десятки детей в школу, — пишет член клуба „Зеленоград.ру“ Дмитрий. — Меня просто бомбит из-за лицемерия чиновников, которые постоянно говорят о „нашей безопасности“ и делают такие идиотские ошибки».

На фото ниже — как выглядит дорога сейчас. На выделенном зеленым участке был тротуар.