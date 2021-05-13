Чиновники отвечают, что у них на это шесть причин

Объясняя горожанам, почему нельзя асфальтировать или замостить тропинки плиткой, префектура ссылается на некие законодательные запреты делать официальные дорожки над подземными коммуникациями. Конкретных ссылок на нормативно-правовые акты при этом не дается.

Типичный ответ на просьбу заасфальтировать дорожку при входе в детсад, «чтобы не наступать на газонную грязь и лужи», сводится к позиции «там есть другой путь, ходите там». В префектуре также ссылаются на подземные инженерные коммуникации, владельцы которых якобы и запрещают делать новые дорожки.

«Зеленоград.ру» не нашел в законодательной базе запретов на размещение пешеходных путей над коммуникациями. Более того: в строительных нормах и правилах прямо указано, что подземные инженерные сети следует размещать в том числе под тротуарами.

Мы запросили префектуру, почему так сложно сделать путь сотен людей удобнее и быстрее. Ссылаясь на правила проведения земляных работ, наша администрация детально перечислила причины:

для проведения работ нужно получать разрешения

для получения разрешения нужно разработать проект благоустройства, это требует денег и времени (не меньше двух месяцев)

готовый проект нужно согласовать со всеми инженерными службами, вызывая на место представителя каждой из них, это займет еще два месяца

обширный список организаций, с которыми нужно согласовать работы. Они могут как разрешить работы, так и отказать из-за опасности возникновения аварий или невозможности выполнения работ по обслуживанию коммуникаций

стоимость благоустройства стихийных дорожек может значительно возрасти

при работах без проекта и разрешения чиновники могут получить большой штраф

Из этого ответа еще раз следует, что благоустройство «народных» тропинок — вовсе не невозможный процесс, а только длительный и затратный. В префектуре подчеркнули, что все обращения жителей по обустройству новых дорожек «учитываются при проведении планового комплексного ремонта». По каким критериям дорожки вносят в план благоустройства, неизвестно. Возможно, по востребованности или числу жалоб, но может быть просто делают те дорожки, которые проще всего согласовать. Но, как и в других ситуациях, большое число обращений и массовое давление заставит чиновников шевелиться.