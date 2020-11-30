Сроки

Префектура утвердила строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами в прошлом году после скандальных публичных слушаний. По проекту, местная тупиковая дорога становится сквозной — делается выезд между корпусами 351 и 352. Проезд расширяется до трех полос.

В адресной инвестиционной программе на 2020-2023 годы [принята правительством Москвы ] заложено проектирование и строительство этого проезда в 2020—2024 годах, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. В октябре определен проектировщик, сумма контракта на выполнение проекта — 19 миллионов рублей.

Запланированные работы называются «реконструкцией проезда с выездом на Центральный и Московский проспекта». Какой выезд на Центральный имеется в виду, неизвестно — он и так давно существует, а в прошлом году устроили еще и выезд из 3-го микрорайона налево. На инженерные изыскания, составление проектной и рабочей документации дается больше года — значит, строительство дороги может начаться в 2022 году.