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Cквозной проезд через 3 микрорайон от Центрального проспекта на Московский — новости проекта: сроки, переходы, расширение, парковки 30.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Расширить проезд в третьем микрорайоне вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» и устроить выезд на Московский проспект планировали в 2021 году, но сейчас сроки сдвинулись. Заодно стало известно, что дорогу расширят с двух стороны и где будут пешеходные переходы через новую дорогу.

Сроки

Префектура утвердила строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами в прошлом году после скандальных публичных слушаний. По проекту, местная тупиковая дорога становится сквозной — делается выезд между корпусами 351 и 352. Проезд расширяется до трех полос.

В адресной инвестиционной программе на 2020-2023 годы [принята правительством Москвы ] заложено проектирование и строительство этого проезда в 2020—2024 годах, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. В октябре определен проектировщик, сумма контракта на выполнение проекта — 19 миллионов рублей.

Запланированные работы называются «реконструкцией проезда с выездом на Центральный и Московский проспекта». Какой выезд на Центральный имеется в виду, неизвестно — он и так давно существует, а в прошлом году устроили еще и выезд из 3-го микрорайона налево. На инженерные изыскания, составление проектной и рабочей документации дается больше года — значит, строительство дороги может начаться в 2022 году.

Расширение проезда, парковки и «зебры»

Длина новой двухполосной автодороги — 710 метров, ширина — 9 метров. Конкурс на проектирование дороги объявили на основании постановления правительства Москвы №824 от 2 июля 2019 года. На сайте мэрии этот документ не опубликован. Есть другой — проект этого постановления от Москомархитектуры. На слушаниях жителям говорили, что расширять дорогу будут только со стороны нового жилого комплекса. В чертежах этого документа существующая проезжая часть расширяется и с стороны «Флейты» — в начале и конце дома, а также у корпуса 351.

В проекте сказано, о «возможной организации плоскостной стоянки транспортных средств» — то есть парковочных мест вдоль дороги. Вот это «возможно» настораживает. Ведь на стадии слушаний утверждалось, что парковочные места вдоль дороги «точно будут» — для этого её и расширяют.

«Зебры» для пешеходов планируют сделать напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты», а также между корпусами 351 и 352.

В задании проектировщикам говорится, что после реконструкции дороги надо выполнить улучшенное благоустройство, а именно: положить гранитные бордюры, рулонные газоны, посадить большие деревья и поставить малые архитектурные формы (скорее всего, скамейки и урны).

Строительство сквозного проезда подразумевает изъятие земельных участков, поскольку образуется новый участок автодороги. Это части участков, на которых стоят корпуса 360, 359, 339А, 338Б, 351, 352. Это значит, что территория возле домов меняет вид разрешенного использования с фактического на «размещение объектов улично-дорожной сети».

Опять перекладка коммуникаций

В проекте дороги заложена и перекладка инженерных коммуникаций. Их прокладывают и сейчас, только для других целей — для строящегося ЖК. Это старая история: раскопки вдоль «Флейты» ведутся много лет, а инженерные коммуникации для 3Б микрорайона (для будущих, а теперь существующих домов на месте снесенных пятиэтажек) делают с 2007 года. Подрядчики менялись, работы начинались и заканчивались, а новый виток раскопок начался в этом году — вдоль всей «Флейты» и ЖК напротив и возле корпусов 351-352. Работы должны были закончить этим летом, но теперь уже власти говорят об июле 2021 года. По данным департамента ЖКХ, эти работы находятся «в статусе долгостроя». Весной 2022-го планируют достроить ещё два дома в ЖК.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, пешеходный переход
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