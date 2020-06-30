Объекты недвижимого имущества — это земельные участки и находящиеся на них здания и сооружения. Если такой объект забирают у собственника для государственных нужд, он может получить за это компенсацию. На вопрос «Зеленоград.ру», какие именно участки и сооружения вдоль «Флейты» планируется изъять для строительства дороги, в ДГИ не ответили, сославшись на то, что они лишь исполнители. А заказчиком изъятия и строительства является другое ведомство — департамент транспорта. В этом департаменте лаконично ответили, что информации нет, а вообще в таких случаях собственникам направляется письмо после принятия конкретных решений. То есть, после выхода постановления (а не уведомления, как сейчас) об изъятии объектов недвижимого имущества.

Сейчас в планируемых границах расширения дороги находится небольшая уличная парковка возле «Орленка», участок, где много лет перекладывает трубы МОЭК или «Мосэнерго» (рядом с парковкой), контейнерная площадка, остальное с обеих сторон — это тротуары и газоны. Если расширение дороги будет все-таки вестись и со стороны «Флейты», тогда могут убрать парковку у 8-го подъезда «Флейты» (возле Московского проспекта). При обсуждении проекта заверяли, что расширять проезд будут только со стороны ЖК «Зеленоград-сити» — которому, собственно, и нужна эта дорога. Третья полоса делается для устройства парковочных мест.