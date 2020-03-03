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«Зеленоград.ру» — независимое издание с небольшой редакцией. У нас нет богатых владельцев, мы не получаем деньги от властей.
Мы зарабатываем на рекламе, но этого не хватает, чтобы браться за все темы, которые важны для наших читателей. Поэтому мы всегда ищем дополнительные средства, чтобы готовить и публиковать больше честных статей и интересных репортажей.
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Мы верим, что главным источником знаний в журналистике являются читатели, потому что каждый из них — эксперт в какой-либо области. Очевидно, что наши читатели в целом знают больше, чем мы. Мы видим журналистику как диалог между журналистами и читателями. Целью этого диалога является обмен знаниями и опытом относительно важных событий нашей жизни. Вот почему мы хотим использовать ваш опыт подписчиков, чтобы улучшить свою журналистскую работу.
Мы не хотим уклоняться от инициатив, цель которых — улучшение жизни наших читателей. Мы готовы профессионально организовывать продвижение и защиту интересов членов клуба по конкретным вопросам. Стать агентом влияния и посредником, информирующем власти об интересах наших читателей. Легально и открыто лоббировать их, добиваясь принятия нужных решений. Мы пробовали это делать и у нас получается.
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