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Начало строительства сквозного проезда от Центрального проспекта к Московскому снова откладывается 25.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Два больших щита, извещающих о начале реконструкции тупикового проезда между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити», поставили на Центральном проспекте и возле Савелкинского проезда — по обеим сторонам корпуса 360. На них написано, что работы начнутся в 1-м квартале этого года, то есть сейчас — квартал заканчивается. Но это не так — подрядчик не может приступить к работе по двум причинам.

Во-первых, ему всё ещё не выдали проектную документацию. Без неё нет ни сроков, ни схемы — откуда начнут стройку, какие ограничения для водителей и пешеходов будут в этой связи. Ограничения неизбежны, потому что работать будут на проезжей части и возле неё (устройство коммуникаций и сами дорожно-строительные работы).

Во-вторых, так и не завершены многолетние раскопки вдоль «Флейты». Эти работы ведутся с перерывами с 2007 года и называются «инженерные коммуникации для 3Б микрорайона». То есть, для новостроек, появившихся на месте снесенных «хрущёвок». Пока всё это не доделано, расширение проезда под вопросом, сообщил «Зеленоград.ру» представитель подрядчика. Завершение этого долгостроя (а устройство коммуникаций тоже считается строительным объектом) переносилось несколько раз. Сейчас очередной срок — 16 июля. До этой даты продлили контракт, заключенный еще в 2019 году.

Хотя теоретически перекладку коммуникаций могут закончить и раньше. Подрядчик строительства сквозного проезда рассчитывает приступить к работе в мае.

Подробнее о новом проезде. Речь идет о расширении местного проезда, который сделают из тупикового сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Фактически это будет дублер Савёлкинского проезда. На двухполосную дорогу добавят еще одну полосу с устройством 33-х парковочных мест. На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). Обещают, что максимальная скорость движения на будущей дороге будет 20 км/ч, для пешеходов сделают тротуары шириной 2,25 метра и переходы через дорогу. Для строительства проезда вырубят 152 дерева и 224 кустарника, и столько же должны посадить «на прилегающей территории» (конкретное место неизвестно).

Дорогу делают из-за строительства нового ЖК «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. Контракт на строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заключили в конце декабря прошлого года. Подготовительные работы должны были начаться в январе, а основные — в феврале. Сейчас заказчик работ получил от Мосгосстройнадзора разрешение на строительство, в связи с чем формально поставили щиты.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, центральный проспект, московский проспект
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