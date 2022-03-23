Строительство последнего — восьмого — жилого дома завершилось в ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. Сейчас застройщик занимается благоустройством возле нового корпуса и планирует закончить до конца мая.
Достроен корпус 343 (строительный адрес 328). Это 14-этажный дом на 128 квартир с платной подземной парковкой на 90 машин. Возле дома сделают уличную стоянку на 12 машин. На первых нежилых этажах — помещения общественного и коммерческого назначения, также планируется открытие детского образовательного кружка. Квартир от застройщика в этом ЖК нет — все распроданы. В интернете предложения есть.
Строительные работы закончены, и сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает Мосгосстройнадзор. Ключи собственникам начнут выдавать в конце марта-начале апреля, сказал «Зеленоград.ру» представитель застройщика.
Возле нового корпуса уложены асфальт и плитка. Плитка, правда, местами уже просела. Около дома еще должны сделать детскую площадку и поставить уличные тренажеры.
Между новым домом и сквером (он называется «зона отдыха «Флейта») стоят ограждения «Мосводоканала». Хотя видимых работ не наблюдается.
Шлагбаума возле дома пока нет, забора тоже нет и, скорее всего не будет — застройщик решил не огораживать два последних дома (корпуса 341 и 343), как шесть остальных.