Достроен корпус 343 (строительный адрес 328). Это 14-этажный дом на 128 квартир с платной подземной парковкой на 90 машин. Возле дома сделают уличную стоянку на 12 машин. На первых нежилых этажах — помещения общественного и коммерческого назначения, также планируется открытие детского образовательного кружка. Квартир от застройщика в этом ЖК нет — все распроданы. В интернете предложения есть.

Строительные работы закончены, и сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает Мосгосстройнадзор. Ключи собственникам начнут выдавать в конце марта-начале апреля, сказал «Зеленоград.ру» представитель застройщика.



Возле нового корпуса уложены асфальт и плитка. Плитка, правда, местами уже просела. Около дома еще должны сделать детскую площадку и поставить уличные тренажеры.